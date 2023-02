Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Seu Jorge são atrações confirmadas no Carnaval de Fortaleza

Geraldo Avezedo, Elba Ramalho e Seu Jorge são algumas das atrações confirmadas para o Carnaval de Fortaleza 2023. As informações foram apuradas pela reportagem do Diário do Nordeste.

O show de Geraldo Azevedo acontece no domingo (19), na Praia de Iracema, como parte da programação do Ciclo Carnavalesco, realizado pela Prefeitura de Fortaleza.

Já o de Elba Ramalho será no sábado (18), também na Praia de Iracema, conforme agenda da artista. A apresentação de Seu Jorge ainda não tem data confirmada. O Carnaval 2023 acontece entre os dias 17 a 21 de fevereiro.

A programação completa do Ciclo Carnavalesco deve ser divulgada nos próximos dias pela Prefeitura.