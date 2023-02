Quando começa o Carnaval 2023? Veja datas

O período mais aguardado pelos foliões depois de dois anos de restrições está chegando, já que o Carnaval de 2023 acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira, respectivamente. A data se altera todo ano, uma vez que ela acontece 47 dias antes da Páscoa que, neste ano, será no dia 9 de abril.

Para os mais festeiros, o pontapé inicial acontece ainda na sexta-feira (17) e só termina na quarta-feira de cinzas (22).

CARNAVAL É FERIADO?

Vale lembrar que o Carnaval não é feriado nacional. E nem há nenhuma norma estabelecendo que seja ponto facultativo no Brasil. Cabe ao trabalhador conhecer as convenções de sua categoria para saber se possuirá o direito de folgar na data.

Em entrevista a uma coluna do Diário do Nordeste, o advogado Eduardo Pragmácio Filho, doutor em direito do trabalho, lembrou como o dialogo no seu local de trabalho pode ser uma solução.

"Patrão e empregado podem, no entanto, em respeito ao costume das localidades, negociar uma compensação dentro do próprio mês ou se utilizar de um banco de horas", sugere o advogado.