Blocos de carnaval para crianças em Fortaleza: onde curtir a folia com toda a família

Festa de tudo e de todos, o Carnaval também é das crianças. E não falta programação em Fortaleza contemplando os pequenos. Do Centro aos shoppings, em espaços públicos ou privados, abertos ou cobertos, a oferta de bloquinhos é grande. Variedade que também se reflete nas atrações: são muitos os nomes que prometem animar a criançada.

Na nossa lista, selecionamos os melhores pontos para curtir a folia com toda a família. Bailinhos, bandinhas e recreação se unem em manhãs e tardes repletas de alegria e entusiasmo.

Bloco Sivozinha Folia

Tido como o maior e mais tradicional bloco infantil do Pré-Carnaval de Fortaleza, o Sivozinha Folia acontece na Casa de José de Alencar, localizada no bairro de mesmo nome, na Avenida Washington Soares. A programação segue até o dia 12 de fevereiro, a partir das 8h30. A animação vai ser conduzida até meio-dia pela banda Cor do Som Kids e pelo grupo CirandAlegria.

Legenda: Programação na Casa de José de Alencar segue até o dia 12 de fevereiro, a partir das 8h30 Foto: Daniel Fonsêca

Comprometido com a solidariedade, o bloco Sivozinha Folia solicita a doação voluntária de leite em pó para alcançar a meta da Caravana Criança Feliz, do Grupo Cristão Mãos de Luz. As crianças também podem se divertir com pinturas e brincadeiras.

Haverá ainda venda de lanches, do Kit Folia e de outros produtos na Feirinha Folia. O evento é realizado pelo Clube da Sivozinha e conta com o apoio da Casa de José de Alencar e de outros parceiros. As atrações do dia 12 ainda serão confirmadas.

Serviço

Bloco Sivozinha Folia

No dia 5 de fevereiro, das 8h30 às 12h, na Casa de José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 – José de Alencar). Programação de pré-Carnaval no equipamento também no dia 12. Mais informaçõeContato: (85) 3366-9276 (fone/whatsapp)

Passeio Público

Tradicional polo da folia fortalezense, o Passeio Público sedia atividades voltadas para crianças em mais um ano. Todos os domingos de fevereiro, de 9h às 11h, são reservados para programação envolvendo o público infantil e toda a família.

Legenda: No Passeio Público, odos os domingos de fevereiro são reservados para o público infantil Foto: Natinho Rodrigues

Neste terceiro fim de semana, Lu Nunes sobe ao palco às 9h, enquanto Tia Samila e sua Turma faz a folia a partir das 10h30. A Prefeitura de Fortaleza ainda deve anunciar as atrações das próximas semanas, ainda contemplando o público infantil.

Serviço

Programação infantil de Carnaval no Passeio Público

Sempre aos domingos de fevereiro, das 9h às 11h, no Passeio Público (Rua Dr. João Moreira - Centro)

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Fevereiro todo dedicado ao Carnaval na programação dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. E as crianças podem comemorar! No RioMar Fortaleza, o Bailinho acontece sempre aos domingos, das 16h às 20h. No dia 5, estarão por lá as bandas BBK e Verão S/A; por sua vez, no dia 12, as bandas BBK e Superbanda.

Legenda: Bailinho, no RioMar Fortaleza, e Palco Vibezinha, no RioMar Kennedy, animam as turminhas Foto: Divulgação

Do outro lado da cidade, no RioMar Kennedy, a programação infantil é aos sábados. O Palco Vibezinha, de 18h às 19h, traz para a escuta e folia dos pequenos a banda Vocali Kids. Tudo acontece nos dias 4, 11 e 25 de fevereiro, de forma gratuita, na Praça de Alimentação do Piso L3. Basta ocupar o espaço do shopping e aproveitar a festa.

Serviço

Bailinho de Carnaval do RioMar Fortaleza

Dias 5 e 12 de fevereiro, de 16h às 20h, no Estacionamento da Lagoa, Piso E1 (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu). Gratuito.

Palco Vibezinha, do RioMar Kennedy

Dias 4, 11 e 25 de fevereiro, das 18h às 19h, na Praça de Alimentação do Piso L3 (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy). Gratuito.

Shopping Benfica

Em todos os domingos até 19 de fevereiro, sempre às 16h, a Praça de Alimentação do shopping Benfica recebe o Bloquinho do Bem. Na programação, o Concurso Infantil de Fantasia, com seletivas nos dias 05 e 12 de fevereiro. Serão duas categorias: Baby, para crianças de um a cinco anos, e Kids, para participantes de seis a 12 anos.

Legenda: Banda Canta Kids faz a festa da criançada no shopping Benfica Foto: Divulgação

Os critérios analisados pela comissão julgadora são desenvoltura, alegoria e torcida. As três fantasias mais votadas em cada seletiva vão para a grande final, no dia 19. Todos os finalistas serão premiados com vale-compras no valor de R$100; ganhará um de R$500.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente no Espaço do Cliente, piso térreo, ou até 1h antes do início da programação.

Serviço

Bloquinho do Bem – Programação de carnaval do Shopping Benfica

De 5 a 19 de fevereiro, às 16h, sempre aos domingos, na Praça de Alimentação (Av. Carapinima, 2200, Benfica)

Parque Rachel de Queiroz

No bairro Presidente Kennedy, o Parque Rachel de Queiroz também reserva atrações para a criançada e toda a família. É sempre aos sábados, das 17h às 20h.

No terceiro fim de semana, conforme roteiro da Prefeitura de Fortaleza, a alegria acontece na parte tarde-noite. Às 17h, a banda Pacote de Biscoito deixa todo mundo pra lá de feliz e animado, ao passo que Shirlene Aguiar. às 19h, promete continuar o movimento.

Serviço

Carnaval infantil no Parque Rachel de Queiroz

Sempre aos sábados de fevereiro, das 17h às 20h, na Avenida Gov. Parsifal Barroso (Presidente Kennedy)

Arena Dragão do Mar

Com a atividade “Brincando e Pintando no Dragão”, o coletivo Os Pícaros Incorrigíveis animam turminhas na Arena Dragão do Mar no dia 12, às 16h. O acesso é gratuito e, ao longo de 40 minutos, a diversão é garantida, com muita criatividade e alegria.

Legenda: Confetes e serpentinas são o grande destaque da apresentação d'Os Pícaros Incorrigíveis Foto: Freddy Costa

Confetes e serpentinas são o grande destaque da apresentação, tudo comandado com maestria pelos Pícaros Incorrigíveis, com atuação em Fortaleza desde 2011. O grupo pesquisa a linguagem do teatro de rua vista pelo filtro da Picardia e da figura marginal do Pícaro, um anti-herói por excelência.

Serviço

Brincando e Pintando no Dragão, com o Coletivo Os Pícaros Incorrigíveis

Dia 12, às 16h, na Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar , 81 , Praia de Iracema). Gratuito. 40min. Livre.

North Shopping e Via Sul

Em fevereiro, os shoppings da Ancar Ivanhoe em Fortaleza (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping) investirão em diferentes frentes de folia, tanto para crianças quanto para toda a família.

No North Shopping Fortaleza, nos sábados de Pré-Carnaval (04 e 11/02), a festa tem início às 18h, com a Banda Severina Brown. Por sua vez, nos domingos (05 e 12/02), às 15h, realiza o Bloquinho da Zoe, com cortejo pelo shopping e diversas atividades para animar a criançada. No sábado e na terça de Carnaval (18 e 21/02), também haverá bailinho com atividades, música e alegria.

Legenda: Entre as atividades nos shoppings da rede Ancar Ivanhoe em Fortaleza, haverá recreação, pipoca, música algodão doce e muita diversão Foto: Érika Fonseca

O North Shopping Jóquei terá atrações aos sábados (04, 11 e 18), promovendo o tradicional pré-carnaval. Recreação, pipoca, algodão doce, água, geladinho e muita diversão não faltarão. No dia 4, a partir das 18h, terá apresentação da banda Reite. Já no dia 11, o pré-carnaval infantil contará com a banda Lélé da Cuca, a partir das 17h, na Praça de Eventos.

Por fim, no Via Sul Shopping, o pré-Carnaval acontecerá nos próximos sábados (04 e 11/02), na praça de alimentação. O evento do dia 4 terá oficina de capas e máscaras infantis, e um camarim fashion. Já no dia 11, as atividades oferecidas serão pintura de rosto, camarim fashion e um concurso de fantasias com premiação. Em ambas as datas, a animação fica por conta da Jujubanda.

Serviço

Pré-carnaval e Carnaval nos North Shoppings e Via Sul

Nos shoppings North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy), North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) e Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga), de 4 a 18 de fevereiro, em diferentes horários e com diferentes atrações