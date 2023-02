Fantasias de Carnaval 2023: memes, séries, músicas e fatos que são tendência para a folia

Se o glitter e a os adereços são itens quase obrigatórios para curtir a folia carnavalesca, as fantasias, claro, também não ficam de fora. De improvisadas a montações especiais, os looks enfeitam as ruas com toda criatividade e diversão, mas é certo que, nos últimos anos, as que fazem referência a memes caíram no gosto dos foliões.

E em 2022 e neste começo de 2023 foram muitos, o que não falta é opção de meme e acontecimento. Tem a turnê de retorno dos Rebeldes, a música de Shakira e o segundo filme do Avatar. A redação do Diário do Nordeste compilou algumas das fantasias que devem bombar no Carnaval deste ano. Confira:

‘Pega o Guanabara e vem’

O hit do cearense Alanzim Coreano entrou para as paradas musicais com o refrão chiclete “Pega o Guanabara e vem / Vem se juntar com seu neném / Pega o Guanabara e vem / Cuidar de mim, que eu cuido de ti também”. A música relata a história de um casal que namora à distância e lida com a saudade.

É possível brincar com a música na fantasia. Com um papelão, canetas e tintas, dá para reproduzir o ônibus. Corte o papelão em formato retangular com um buraco na parte interior para poder encaixar no corpo. Arremate com acessórios!

RBD

‘Yo digo R, tu dices BD’. O anúncio da turnê do fenômeno mexicano dos anos 2000 Rebelde deixou os fãs em polvorosa. Após quase 20 anos da estreia da novela, o grupo retorna as atividades para uma série de shows neste ano, com passagem confirmada pelo Brasil.

O uniforme icônico dos alunos do Elite Way School deve invadir as ruas. Uma gravata vermelha e uma blusa branca e o look está pronto. O adesivo de estrelinha na testa pode ser um complemento para quem quiser fazer referência à personagem Mia Colucci (Anahí).

Wandinha

Legenda: Série de Wandinha Addams voltou ao hype com releitura da Netflix Foto: Netflix

De volta ao hype em 2022 com a série Wandinha, de A Família Addams, a fantasia deve marcar presença no Carnaval. Lançada pela Netflix em novembro do ano passado, a releitura fez sucesso especialmente entre o público adolescente.

O visual da personagem é bem prático. Um vestido preto e trancinhas nos dois lados da cabeça bastam para reproduzir a fantasia. Complemente com sombra preta nos olhos, batom preto também é uma opção, e use TNT branco para fazer uma golinha para o vestido.

Avatar

Legenda: Raça de alienígenas de Avatar tem coloração azul Foto: Walt Disney Company

Depois de 13 anos do primeiro lançamento, o segundo filme da franquia Avatar chegou aos cinemas no final de 2022. Com o hype novamente da obra cinematográfica, é possível que alguns foliões mais pacientes, diga-se de passagem, apostem na fantasia da raça alienígena Na’vi.

Para reproduzir, a ideia é pintar o corpo de azul e incrementar com acessórios que remetem aos personagens. Outra proposta é pintar apenas o rosto para ser menos trabalhoso.

Clipe da Anitta

Legenda: Imagens da gravação de projeto de Anitta viralizaram nas redes sociais Foto: Reprodução

Cenas da gravação do novo projeto audiovisual de Anitta viralizaram e já dão spoilers do que se pode esperar no próximo trabalho da cantora. Na ocasião, a carioca usou um look que faz referência aos usados pelas funkeiras nos inícios dos anos 2000, época em que surgiu o Furacão 2000.

Para aderir, um micro short e top pretos, ou ainda uma hot pants. Óculos espelhado é um acessório que arremata o look.

Shakira

Legenda: Roupa usada por Shakira no clipe pode ser reproduzida com top rosa e sobreposição verde Foto: Reprodução/Instagram

Se algo movimentou este início de ano foram os lançamentos musicais de Shakira e Miley Cyrus sobre seus relacionamentos amorosos. Nos singles, as cantoras usam da ironia e de referências diretas aos casamentos com Gerard Piqué e Liam Hemsworth, respectivamente.

Uma sobreposição verde e um top rosa já reproduzem o look usado por Shakira no clipe de ‘BZRP Music Sessions #53’. Dá ainda para brincar com a geleia de morango, apontada como a forma que a cantora descobriu a traição. No Rio de Janeiro, foliões criaram bloco "Geleia da Shakira", em menção ao episódio.

Cachorrinhas Luiza Sonza

Depois de virar trend no TikTok, a música ‘Cachorrinhas’ da cantora Luísa Sonza também é uma aposta para fantasia. No hit, a cantora faz uma homenagem para as cadelinhas Gisele, Britney, Dudinha e a gata Rita Lee.

A fantasia é uma dica para grupos de amigos, quatro podem ser as cachorrinhas e um, a cantora Luísa Sonza. Basta deixar a criatividade fluir.

Sangue de Maria Bonita

Legenda: Anitta usou fantasia de Maria Bonita em referência ao bordão de Fred Nicácio no BBB 23 Foto: Reprodução/Instagram

"Você tem sangue de Maria Bonita! Você é uma mulher empoderada! Sangue de Maria Bonita”. O bordão de Fred Nicácio no BBB 23 para Marília fez tanto sucesso que o visual da primeira cangaceira do Brasil deve virar fantasia. Até a cantora Anitta incorporou o traje no evento Eventos da Anitta, em Recife (PE), no último sábado (28).

Um chapéu de cangaceiro e uma saia marrom ou de tons terrosos, são peças para aderir ao look de forma prática. É possível ainda arrematar a fantasia com uma cartucheira feita com cartolina marrom.

Pantanal

Legenda: Jornalistas do Diário do Nordeste brincam com o #PantaDay e usam adereços que remetem aos personagens da novela Pantanal Foto: Reprodução

O buzz do remake da novela Pantanal em 2022 foi tanto que teve quem colocasse o nome de pets de Juma ou Jove, fizesse festa com o tema e até incorporasse o vocabulário dos personagens. “Ara”, “querimbora” e “reiva” podem até ser escritas para virar uma plaquinha como fantasia.

Peças em estampa animal print, camisa xadrez, chapéu de vaqueiro se transformam facilmente em uma fantasia. Arremate com glitter e maquiagem mais despojada.

Onlyfans

Legenda: Rede social viralizou por altos faturamentos dos usuários Foto: Shutterstock

A rede social Onlyfans já virou meme, fonte de renda, música e envolve muito burburinho por causa das fotos íntimas divulgadas por lá. Essa é uma ideia de sugestão para os mais ousados.

Roupas de banho como biquínis e sungas, lingeries com meias-calças são formas possíveis de brincar com a rede social.