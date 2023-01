Carnaval 2023: como montar fantasias com itens do guarda-roupa

Já é Carnaval! Nem precisa de ansiedade para esperar os dias oficiais da folia porque os bloquinhos de pré-carnaval já dominam nos fins de semana, em Fortaleza. A programação da Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, começa dia 20 de janeiro, então já pode começar a preparação e a montagem dos looks.

Há quem goste de investir nas fantasias e há ainda quem prefira usar a criatividade para montar produções divertidas com peças que já possui e que podem ser utilizadas em outras ocasiões, como o trabalho e balada. É possível ainda usar essas roupas para criar elementos que remetam a personagens de filmes ou séries.

A estudante de Marketing Yanna Lima, de 24 anos, é uma das foliãs que não pensa em gastar dinheiro com os looks do carnaval e usa outras estratégias como a customização caseira para criar as fantasias.

Yanna Lima estudante de Marketing “Em diversas situações, eu não pago costureira, vou no YouTube, Pinterest, customizo com cola quente, acessórios. Com escolhas assertivas, você consegue reutilizar essas peças sem estar presa a essa sazonalidade que é o carnaval”.

Legenda: Yanna se fantasiou de Wandinha Addams com uma camisa branca e um vestido preto Foto: Arquivo pessoal

Bodies coloridos

Por isso, a estudante indica peças de bodies ou maiôs lisas e coloridas, porque as estampas podem marcar demais. “Tecidos com brilho, como o lurex ou o paetê, também são ótimas opções pra compor looks”.

Essas peças ajudam a montar uma base para criar fantasias. Para a redatora publicitária Bárbara Barroso, de 27 anos, o body é a peça chave. Dependendo do tema que você escolher, basta colocar um body de alguma cor que remeta ao traje do personagem.

“Já me fantasiei de Bonequinha de Luxo só usando um body preto, da cantora Letrux, só com um vermelho e por aí vai. Sem falar que super ajuda a não passar calor em Fortaleza”, brinca.

Legenda: Para se fantasiar de Bonequinha de Luxo, Bárbara usou um body preto e acessórios Foto: Arquivo pessoal

Croppeds e tops

Outra opção semelhante são os croppeds ou ainda partes de cima de biquínis. Yanna conta que uma vez se fantasiou de sereia usando um top branco. Para incrementar, colou uma correntinha de pérolas com cola quente na peça.

Legenda: Para se fantasiar de sereia, Yanna apostou em um biquíni branco com aplicações em glitter Foto: Arquivo pessoal

“Colei de uma forma que, mesmo depois da festa, eu conseguisse retirar a corrente pra usar o biquíni depois”, explica.

Papeis viram roupa

A fantasia de sereia de Yanna ficou completa com uma saia feita a partir de papel celofane, que possui uma textura acetinada e traz semelhança a elementos do mar. “Por baixo, coloquei só um shortinho pra que eu ficasse confortável”.

Bárbara também é adepta dos itens de papelaria para compor as fantasias. Ela conta já ter usado fio dental para pendurar plaquinhas no pescoço, meia velha que virou luva, galhos secos de planta e frutas de isopor para fazer adornos.

Legenda: Adornos de cabeça, body e meia-calça compõem um look para curtir a folia Foto: Arquivo pessoal

Bárbara Barroso redatora publicitária “Desenho em papelão, EVA, corto, pinto com tinta guache e reaproveito todas as minhas peças de roupa que podem combinar. O segredo é não ter medo de usar a criatividade e não ter vergonha de sustentar o look. Tudo pode virar fantasia”.

Biquínis hot pants e meia-calça

Outra composição possível é misturar os biquínis hot pants com meias-calças para quem se sentir à vontade. A dica é boa também por causa do calor. Coloque hot pants coloridas, de estampa de animal print ou brilhosas com meia arrastão colorida, por exemplo.

Finalize o look com um tênis, adornos de cabeça e outros acessórios que complementam as fantasias.

Maquiagem e glitter

“Glitter é sempre bem-vindo, né? Não existe fantasia de carnaval sem brilho. E, dependendo da roupa escolhida, dá pra apostar em cores de glitter que realcem ainda mais o look. Lantejoulas e strass também são boas opções pra destacar a make ou os adornos”, é o que indica Bárbara.

Legenda: Fantasia de Bárbara com saia de tule, body estampado e adorno de cabeça Foto: Arquivo pessoal

Nessa produção, além do acessório de cabeça que traz as frutas de isopor, a publicitária investiu nos adesivos de strass no rosto. A maquiagem também é uma ferramenta que pode ajudar os foliões a entrarem na brincadeira, delineados e lápis coloridos, glitter, sombras ajudam na montação.

Veja perfis para se inspirar

Quer arrasar nas produções para o Carnaval 2023 e está em busca de inspiração? O Diário do Nordeste lista alguns perfis que dão show no quesito criatividade na folia. São mulheres que colocam a mão na massa e reviram o guarda-roupa para desenvolverem fantasias coloridas, lindas e solares sem gastar muito. Conheça essas musas e já salva na sua pastinha de inspiração!

Amanda Britto (@amandabritto)

Legenda: Look inspiração para o Carnaval de Amanda Britto com top, meia arrastão e aplicações de brilho Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Influenciadora dá dicas de customização para as produções Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Cores e adornos de cabeça são uma boa pedida para complementar o look Foto: Reprodução/Instagram

Julia Ferreira (@xjuliaferreirax)

Legenda: Saia de paetê com top foi uma produção escolhida por Julia Ferreira Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Body, meia-calça trazem conforto especialmente para climas quentes Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Ombreiras, top e adorno foram a escolha de Julia Foto: Reprodução/Instagram

Natalia Resende (@nanaty_)

Legenda: Kimono com top de renda incrementado com adereços viram fantasia Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Biquíni de animal print virou fantasia de tema selvagem Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Fantasia de casal produzida por Naty com o marido Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Burgo (@carolburgo)

Legenda: Vestido versátil com tênis podem virar looks de Carnaval Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Outra combinação com roupas versáteis de Carol Burgo Foto: Reprodução/Instagra

Legenda: Peças com brilho são coringa para as produções de Carnaval Foto: Reprodução/Instagram