Anitta escolhe look inspirado em Tieta para o pré-Carnaval de Salvador; veja fotos

A cantora Anitta se inspirou na personagem Tieta, da literatura de Jorge Amado, para a escolha do look para a abertura do pré-Carnaval, neste sábado (7), em Salvador.

Conforme a assessoria, a artista escolheu o tema “Guerreiras” para suas fantasias visando homenagear mulheres fortes e inspiradoras.

Legenda: A escolha do look visou mostrar o empoderamento feminino Foto: Julia Bandeira (@juliabandeiraph)

A personagem do livro “Tieta do Agreste” (publicado em 1977) foi eternizada na adaptação televisiva por Betty Faria.

Quem foi Tieta na teledramaturgia?

Tieta é uma mulher forte e decidida que, aos 18 anos, é expulsa de sua terra natal, Santana do Agreste, cidade fictícia no Nordeste brasileiro, pelo próprio pai por seu comportamento livre e sem amarras.

Depois de mais de vinte anos, ela retorna rica e exuberante surpreendendo a todos e movimentando o pacato lugarejo.

Pré-Carnaval

No evento, em Salvador, Anitta cantará com os baianos Márcio Victor, do Psirico, e Xanddy Harmonia, além da banda Timbalada.

No domingo (8), o show intitulado "Ensaios da Anitta" será no Rio de Janeiro .