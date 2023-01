Pré-Carnaval de Fortaleza: Foliões lembram 6 coisas para matar a saudade em 2023

Parecia que não ia chegar. Após dois anos suspensa por causa da pandemia, a festa da música, da dança, do calor humano e da curtição se aproxima. Neste ano, o Carnaval acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro, mas, como já virou tradição em Fortaleza, o mês de janeiro conta com atrações ao longo dos fins de semana nos blocos de Pré-Carnaval.

A folia começa já no segundo fim de semana de janeiro com bloquinhos privados. Mas a partir do dia 20 deste mês, inicia a programação do pré-carnaval da Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, 12 pontos, como o Mercado dos Pinhões e Mocinha, recebem os festejos no fim do primeiro mês do ano até o dia 12 de fevereiro.

A reportagem conversou com foliões, inclusive repórteres do Diário do Nordeste, e selecionou seis coisas do que querem “matar a saudade” dos festejos este ano:

Cortejo de blocos na rua

Legenda: Acompanhar os cortejos dos blocos de rua é uma das saudades dos foliões Foto: Divulgação/Nayra Maria

O tradicional cortejo de blocos nas ruas é uma das saudades que os foliões sentem. Passar por vários cantos da cidade, reencontrar amigos pelo meio da multidão, cantar e dançar são elementos que atraem.

Alguns blocos em Fortaleza possuem repertório autoral e movimentam centenas de pessoas pelas ruas da capital cearense.

Pegar o TopBus+ entre os blocos

Legenda: Foliões que gostam de uma festa acompanham vários blocos Foto: José Leomar

Para conseguir acompanhar todos os blocos preferidos, a estratégia dos foliões é pegar o TopBus+, serviço de transporte coletivo sob demanda, em que é possível pegar em grupos maiores que um carro de passeio e por um valor mais acessível. Dentro dele, a festa continua!

Três por R$ 10

Legenda: Combos promocionais de bebida são sensação entre o público Foto: Camila Lima

Tudo bem, talvez o combo de três cervejas por R$ 10 não seja mais possível encontrar, mas esta é uma verdadeira saudade de quem quer aproveitar a folia. Vai que dá para negociar com os ambulantes?

Lembre-se sempre de beber com moderação, se alimentar bem ao longo da festa e ingerir bastante água. O bom do Carnaval é a brincadeira.

Festas no meio da rua

Legenda: Festas em praças e nas ruas da cidade são verdadeira atração para os foliões Foto: Kid Junior

Viver as festas no meio da rua, que geralmente não acontece em outros períodos, também é apontado como uma saudade. Nessa época, a cidade fica festiva e repleta de folia em diversos pontos.

Essa é também uma forma de ocupar praças, ruas e outros espaços públicos, além de aproveitar a brincadeira com as crianças nas programações específicas para esse público.

Curtir com a galera

Legenda: Reunir a galera para curtir a folia é uma das coisas boas do Carnaval Foto: Kid Junior

Além da curtição, a graça do Carnaval é reunir a galera e aproveitar a folia com os amigos. É o momento em que todo mundo se sente mais livre para brincar, dançar e cantar. É essa união que faz a festa acontecer.

Sair com glitter e fantasias

Legenda: Adereços de cabeça, maquiagem e glitter complementam o look na folia Foto: Camila Lima

Claro que na festa mais foliã de todas a fantasia, as maquiagens coloridas e o glitter não podem faltar. É tempo de ousar e deixar a imaginação rolar solta. Seja apenas com adereços de cabeça ou roupas customizadas, é possível chamar a atenção com o look escolhido.

Já o glitter nunca é demais. Pelo rosto, corpo e cabelo, quanto mais brilho melhor. Talvez você encontre resquícios até o próximo ano, o que vale é a 'montação'!