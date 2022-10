Tantos carnavais depois: bloco Luxo da Aldeia lança webdoc sobre os 15 anos de história e folia

"E eu quero é despencar, despencar, despencar". Se você é de Carnaval, com certeza leu cantando e sentiu com os joelhos. A canção eternizada por Ednardo ganha coro no embalo do bloco Luxo da Aldeia. Ícone da folia fortalezense, o grupo lança, nesta quarta-feira (5), às 18h, o webdoc "Tantos carnavais depois".

Dirigida por Gustavo Portela, a produção conta com depoimentos de membros da trupe – de Mateus Perdigão (voz e guitarra) e Bruno Perdigão (voz e guitarra baiana) a João Paulo Martins (voz) e Tiago Porto (percussão), além de Marcus Vinicius de Oliveira, Roberto Félix e Bebel Medal, que fazem parte da organização do bloco.

Juntos, eles buscam fazer um resgate da trajetória do grupo a partir de perspectivas pessoais. Não apenas: reúnem expectativas para o retorno após período longe dos palcos devido à pandemia de Covid-19. Curiosidades e fatos marcantes também estão presentes no registro audiovisual.

O projeto, contemplado na chamada pública Nº 002/2021 – Edital de Cultura Tradicional Popular (Nº 7627), da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor), também traz o espetáculo que celebra o reencontro do Luxo da Aldeia após mais de dois anos em razão do instante pandêmico.

Canções inéditas

No webdoc, o público ainda poderá conferir as inéditas canções "Marcha do Desencontro" (Marcus Dias, Thales Catunda e Bruno Perdigão) e "O Meu Juízo" (Marcus Dias, Thales Catunda e Bruno Perdigão), além de outras já conhecidas, a exemplo de "Serpentina", "Ó, Linda Fortalez", "Um Sol Pra Cada Um", "Cara de Pau" e "Chorando e Cantando".

A produção, assim, é oportunidade de sabermos melhor sobre a relação dos integrantes com a história do Luxo da Aldeia, uma vez que o bloco é marcado pela pluralidade. Foi no Benfica, ao lado do Cantinho Acadêmico, que ele surgiu, há 15 anos

Desde essa época, ocupou diversos espaços da cidade, como a rua em frente ao Bar do Chaguinha, o Mercado dos Pinhões, a Praia de Iracema e a Praça do Ferreira.

Ainda dentro do Edital de Cultura Tradicional Popular, que culminou no webdoc, o Bloco realizou o seminário “O Carnaval no centro da cidade: mudanças e permanência no local da festa em Fortaleza”, ministrado pelo percussionista Tiago Porto, aos alunos do 9º ano da Escola Municipal Maria Felício Lopes.

Realizado no último dia 5 de setembro, apresentou o bloco e a relação dele com a cidade aos mais jovens, além de destacar a importância da democratização da festa e da relevância histórica e cultural dela.

Serviço

Webdoc Tantos Carnavais Depois, do bloco Luxo da Aldeia

Lançamento nesta quarta-feira (5), por diferentes canais do bloco (YouTube, Instagram e Facebook)