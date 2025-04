Restaurante Seu Conrado anuncia fechamento de unidade do Monte Castelo, em Fortaleza

O Restaurante Seu Conrado Cozinha Brasileira anunciou, nesta terça-feira (15), o fechamento de sua unidade do bairro Monte Castelo, em Fortaleza.

"Hoje, nesta casa, encerramos nossas atividades depois de muitos momentos especiais com seus gostos, sabores, cores e encantos, trazendo uma mistura de tempero, alegria e acolhimento", disse comunicado publicado no perfil do estabelecimento, no Instagram.

Ainda conforme a nota, a unidade do restaurante no Eusébio permanece em atividade. "Mais do que receber bem, nosso lema é tratar todo mundo bem e essa história continuará a ser vivenciada. Na nossa unidade do Eusébio, o ambiente é todo seu, o cardápio é todo seu e a alegria de recebe você lá é toda nossa", diz o texto.

O restaurante, inaugurado em 2021, não explicou no comunicado as motivações para o fechamento. O Diário do Nordeste entrou em contato para obter mais informações, mas, até a publicação desta matéria, não teve retorno. O espaço segue aberto.

Fechamentos

O Seu Conrado se soma a outros bares e restaurantes renomados da cena gastronômica local que anunciaram fechamento, nos últimos meses, em Fortaleza. Em setembro de 2024, o restaurante Casa Patuá anunciou o encerramento das atividades, após cinco anos de funcionamento.

Já em janeiro deste ano, o Culinária da Van, restaurante especializado em culinária regional, divulgou o fechamento da unidade da Aldeota. A sede pioneira, no bairro Benfica, já havia sido fechada em fevereiro de 2024.

