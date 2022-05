Luxo da Aldeia faz show em Fortaleza após dois anos longe dos palcos

Foram dois anos sem fazer o público "despencar", mas o Luxo da Aldeia retoma as apresentações presenciais neste sábado (7). O grupo faz show no BNB Clube Fortaleza, a partir das 17h, com ingressos que variam entre R$20 e R$40.

O repertório do bloco que marca as sexta-feiras de Pré-Carnaval de Fortaleza é todo composições de cearenses. "Bloco do Prazer", "Chão da Praça", "Pedras Que Cantam", "Galos Noites e Quintais" e "Pedras Que Cantam" são alguns hits.

16 anos cantando o Ceará

O Bloco Luxo da Aldeia foi criado em 2006 a partir de uma ideia de valorização da música cearense de carnaval. Tem o nome inspirado na música Terral, de Ednardo.

Em 2018, o bloco lançou o seu primeiro CD, o 'Tantos Carnavais Depois'. Já em 2020, lançou no período do carnaval o single 'O Grito de Carnaval', composição de Bruno Perdigão. No ano seguinte, também foi lançada, nas redes sociais do bloco, a música Marcha do Desencontro. A canção surgiu em 2014, mas ainda não havia sido apresentada ao público.

SERVIÇO

Show do Luxo da Aldeia

Dia: 7 de maio

Horário: Abertura dos portões – 17h | Início do show – 18h

Local: BNB Clube Fortaleza - Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota, Fortaleza

Ingressos:

R$ 20 - meia e sócios

R$ 40 - não sócios

Disponível para venda na Central de Relacionamento, de segunda a sexta, de 8h às 18h, e via Pix, a partir do contato pelo Whatsapp (85) 4006-7242

Mais informações: (85) 4006 7200 | Whatsapp (85) 4006-7242