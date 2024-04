Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho homenageiam os pais no teatro em Fortaleza: "Marcaram gerações"

Depois do sucesso na temporada de estreia em São Paulo, a peça “Gostava mais dos pais”, estrelada por Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho, chega a Fortaleza para três apresentações neste fim de semana, no Cineteatro São Luiz. Pautada no humor, mas sem deixar de lado a emoção, a montagem é merecida homenagem aos pais dos artistas, Chico Anysio e Lúcio Mauro, duas das maiores referências da comédia brasileira.

Dirigido por Debora Lamm, com dramaturgia de Aloísio de Abreu e Rosana Ferrão, o espetáculo cômico une memória e contemporaneidade ao trazer reflexões sobre a trajetória profissional dos quatro humoristas, as relações afetivas que o humor proporciona, maturidade e debates atuais, como o impacto da internet na criação de novas formas de consumo de arte.

Em entrevista ao Verso, o ator, humorista e roteirista Bruno Mazzeo explica que a ideia do espetáculo surgiu, primeiramente, de uma vontade antiga de dividir o palco com Lúcio Mauro Filho, amigo de longa data. Em comum, além da área de atuação profissional, eles compartilham uma inevitável comparação com os pais – legado que carregam com orgulho e que originou o nome da peça. “A gente vive isso de as pessoas pararem na rua para falar dos [nossos] pais, as pessoas irem fazer uma entrevista e perguntarem dos pais. A presença dos nossos pais é muito forte nas nossas vidas, então a gente sempre conversava sobre isso”, conta Mazzeo. “Aí surgiram histórias engraçadas, histórias curiosas, e a gente juntou isso com o nosso desejo de fazer alguma coisa juntos”.

Como recorte, a dupla escolheu partir de um ponto principal: como Chico e Lúcio seguem presentes em suas vidas, mesmo após a última despedida. Essa certeza se confirma, lembra Bruno, em um momento de maturidade importante para os dois atores.

Legenda: Peça estreia na Capital como parte do Circuito CENA de Teatro Foto: Jonatas Marques/Divulgação

“É um momento em que a gente também passa por certos questionamentos. Eu ainda não cheguei nos 50 anos, mas eles estão logo ali”, brinca. “Acaba, então, que a peça é um grande questionamento sobre o tempo, sobre a gente entender o nosso lugar nesse tempo, sobre a gente envelhecer como nossos pais envelheceram”, conclui.

Os nossos pais passaram pela vida de muitas gerações. Então, é muito comum o cara que tá lá vendo [a peça] de repente se sentir tocado por alguma lembrança relacionada a Chico Anysio e Lúcio Mauro. Remete ao pai dele, ao avô dele que já morreu, porque ele via junto com o avô quando ele era criança... As pessoas têm, com os nossos pais, uma ligação de afeto. É como se fosse aquela figura que passou e pertenceu a sua família durante anos e anos. Bruno Mazzeo ator, humorista e roteirista

Apresentações em Fortaleza e a redescoberta do Ceará

Hoje com 46 anos, Bruno Mazzeo não possui lembranças de infância ou adolescência no Ceará. Suas memórias preferidas no estado do pai, Chico Anysio, foram construídas após a partida do mestre da comédia, já na idade adulta – e divididas, em sua maioria, com os filhos João, José e Francisco.

Por isso, o artista conta estar “animadíssimo” para as apresentações na Capital, que serão as primeiras da turnê pelo País. “Quando eu soube que a nossa primeira viagem seria essa, eu falei ‘pô, nem nos melhores sonhos eu podia imaginar isso, que a gente vai começar em Fortaleza’. Acho que vai ser muito emocionante para mim, justamente pela relação do meu pai com o Ceará”, afirma.

Das lembranças que carrega de Chico, Mazzeo destaca o orgulho do pai em ser cearense. “Ele sempre estava defendendo o Ceará, as raízes dele, os hábitos nordestinos que ele mantinha. Eu sei disso, porque sou testemunha. Então, levar essa homenagem primeiro praí é simbólico demais”, completa. Legenda: Bruno com o filho mais velho, João, em frente a casa onde Chico Anysio viveu, em Maranguape Foto: Reprodução/Instagram

Mazzeo conta que vem pelo menos duas vezes por ano ao Ceará, seja para ver amigos, passear ou mostrar locais importantes para a história da família e dividir memórias com os filhos, como ir ao Beach Park ou assistir jogos do Vasco no Castelão.

“Estou sempre querendo estar por aí e fico tentando falar com eles sobre – com os pequenos, sobretudo, que nasceram no Rio e nem conheceram o avô. Fico tentando muito transmitir um pouco dessa importância que ser nordestino tinha para o meu pai”, destaca.

Há pouco mais de um mês, Mazzeo fez mais uma visita a Maranguape, cidade natal de Chico Anysio. Na ocasião, ele fez entrevistas e gravações para um documentário sobre a vida do pai que será distribuído pela Globoplay, ainda sem data de estreia. O trabalho, segundo o artista, já está em fase de pós-produção. “Fui para Maranguape para gravar a casa [onde ele viveu] e tudo. Mas não sei quando sai, acho que nem eles sabem. Estou dirigindo e roteirizando”, pontua.