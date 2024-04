Festival de Teatro de Acopiara retorna com mais de 25 espetáculos, após cinco anos de pausa

A partir do próximo mês, o calendário de festivais do Ceará volta a contar com um importante evento na área das artes cênicas. Após uma pausa de cinco anos, o Festival de Teatro de Acopiara (Fetac) realiza nova edição, de 4 a 11 de maio, com mais de 25 espetáculos, entre peças teatrais, números circenses, shows musicais e rodas de conversa. A mostra, organizada pela Cia. Cordel de Teatro, é 100% gratuita e ocorre em palcos por toda a cidade.

A programação oficial ocorre no Centro Social e no Polo de Lazer de Acopiara, mas há mostras paralelas em diversos pontos do município. Escolas da cidade também serão ponto de cultura e receberão a visita de coletivos de teatro para apresentações especiais. Além dos grupos teatrais, artistas como o cantor Pingo de Fortaleza, Eimy e Banda e João Neto (Belchior Cover) também se apresentam durante o festival.

O Fetac foi criado em 1989 e tem como premissa a difusão da cena artística cearense. Em 2024, nove grupos teatrais de seis cidades do Ceará integram a programação. Se apresentam os grupos Cia. Camarim de Teatro (Maranguape), Evan Teixeira (Fortaleza), Trupe Motim de Teatro (Quixeré), Grupo Garajal (Maracanaú), Cia. Ortaet de Teatro (Iguatu), Grupo Bricoleiros (Fortaleza), Grupo Pavilhão da Magnólia (Fortaleza), Trupe Tagarela de Teatro (Acopiara) e Coletivo Zanzulim (Fortaleza).

Confira a programação:

04/05 (sábado)

18h – Espetáculo “Pinóquio” (Cia. Camarim de Teatro)

19h – Banda Municipal Eduardo Gurgel Valente

20h – Cerimônia de abertura do 27º Fetac

20h30 – Espetáculo “O Bode Quer” (Edvan Teixeira)

22h – Show de Eimy e Banda, Pingo de Fortaleza e João Neto (Belchior Cover)

05/05 (domingo)

19h – Grupo Capoeira Gerais

20h30 – Espetáculo “Laborioso Contato - Um Palhaço Anuncia o Fim do Mundo” (Trupe Motim de Teatro)

21h30 – Diálogos Cênicos do Fetac - Explorando as camadas da arte teatral

06/05 (segunda-feira)

19h – Guerra de Cup&Cake (K'Os Coletivo)

20h30 – Espetáculo “Na Beira” (Grupo Carajal)

21h30 – Diálogos Cênicos do Fetac - Explorando as camadas da arte teatral

07/05 (terça-feira)

19h – Acopcircus

20h30 – Espetáculo “Neci” (Cia. Ortaet de Teatro)

21h30 – Diálogos Cênicos do Fetac - Explorando as camadas da arte teatral

08/05 (quarta-feira)

19h – Grupo de Dança Euphoria

20h30 – Espetáculo “O Intrépido Anãmiri (Grupo Bricoleiros)

21h30 – Diálogos Cênicos do Fetac - Explorando as camadas da arte teatral

09/05 (quinta-feira)

19h – Espetáculo “Circo do K'Os - Os Clássicos da Palhaçaria”

20h30 – Espetáculo “Os Brinquedos no Reino da Gramática” (Trupe Tagarela de Teatro)

21h30 – Diálogos Cênicos do Fetac - Explorando as camadas da arte teatral

10/05 (sexta-feira)

20h30 – Espetáculo “De Olhos Fechados Vendo a Ilha de Marajó” (Grupo Junino Roça de Milho)

20h30 – Espetáculo “Maquinista” (Grupo Pavilhão da Magnólia)

21h30 – Diálogos Cênicos do Fetac - Explorando as camadas da arte teatral

22h – Show Jocelio & Kaily + Show Jardel Coelho

11/05 (sábado)

19h – Dança de São Gonçalo (Grupo Zé Pedro)

20h30 – Espetáculo “Macaúba - Peito, Corda e Coração” (Grupo Zanzulim)

21h30 – Diálogos Cênicos do Fetac - Explorando as camadas da arte teatral

22h – Show Douglas Lima + Show Banda PlanoPop

Serviço

27° FETAC – Festival de Teatro de Acopiara

Quando: 4 a 11 de maio de 2024

Mais informações: @fetacacopiara