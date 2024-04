De feira de discos à festa, saiba onde comemorar o Dia do Vinil em Fortaleza

Seja para dançar, colecionar ou até servir como mote de conversa, o disco de vinil resistiu ao tempo e às previsões negativas de que ficaria obsoleto ou ultrapassado com as novas tecnologias para ouvir música.

Para comemorar o formato e, também, a permanência dele, ficou instaurado que 20 de abril é o Dia do Vinil. Consta que a data foi criada em 1978 por fãs e admiradores do músico mineiro Ataulfo Alves, que se juntaram para celebrar a memória do artista, falecido anos antes.

Em Fortaleza, a cultura do colecionismo de discos de vinil é forte, com diferentes lojas, eventos e espaços dedicados aos LPs. Logo, a cidade oferece diversas opções para os amantes de vinis celebrarem a data. Confira!

Feira Vinil, Chope e Etc

Legenda: Feira Vinil, Chope e Etc terá 13ª edição neste sábado Foto: Reprodução / Instagram

Em parceria entre a loja Sonoro Discos e o Biergarten Gastrobar, a data será marcada pela 13ª edição da Feira Vinil, Chope e Etc.

A programação, como o nome do evento adianta, reúne música e bebida, incluindo promoções especiais. Na primeira compra de um vinil, por exemplo, o cliente ganha um chope grátis no Biergarten

A feira irá contar com a presença dos expositores Sonoro Discos, Sérgio Almeida, Lenzediscos e O VITROLEIRO. Além da venda de vinis, haverá ainda discotecagem com o DJ Silvio Vitroleiro

Quando: sábado, 20, de 12 às 17 horas

Onde: Biergarten Gastrobar (rua Bento Albuquerque, 2010, Cocó)

Mais informações: @biergartengastrobar e @sonorodiscos

Direct Discos

Legenda: Direct Discos celebra a data com grande garimpo de vinis a R$ 2 a unidade Foto: Divulgação

A Direct Discos — iniciativa que começou com atuação somente virtual, em 2020, até inaugurar espaço físico na avenida Monsenhor Tabosa — irá promover, em alusão à comemoração do dia do vinil, um dia de promoção.

A loja disponibilizará cerca de 2 mil LPs a preço acessível e simbólico: cada unidade será vendida por R$ 2. Conforme o proprietário Thiago B. Duarte, a ação visa alargar o acesso à música analógica.

Quando: sábado, 20, de 9 às 15 horas

Onde: Direct Discos (av. Monsenhor Tabosa, 668 - Praia de Iracema)

Mais informações: @directdiscos

Projeto Imagens Sonoras

Legenda: Museu da Fotografia de Fortaleza marca a data com edição do projeto Imagens Sonoras que debaterá os 30 anos do disco 'Da Lama ao Caos' Foto: Divulgação

O Museu da Fotografia de Fortaleza irá promover mais uma edição do projeto Imagens Sonoras, um encontro voltado para debater sobre as capas de diferentes discos. A edição do sábado, às 14 horas, será feita em alusão ao Dia do Vinil e comemora os 30 anos do disco “Da Lama ao Caos”, da Nação Zumbi.

A conversa, mediada pelo artista e curador Régis Amora, terá o cantor cearense Mateus Fazeno Rock como convidado, além de Tomé Braga na música. A programação conta, ainda, com um ponto de vendas de vinil da Hifive Discos. É preciso se inscrever.

Quando: sábado, 20, às 14 horas

Onde: Museu da Fotografia de Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

Inscrições gratuitas: na plataforma Sympla

Mais informações: @museudafotografiafortaleza

Hifive Discos e Bar

Legenda: Loja Hifive promete festa com música "pra dançar a noite toda" na comemoração do Dia do Vinil Foto: Reprodução / Instagram

Por falar em Hifive Discos, o espaço de música e bar irá promover, na loja física, uma programação própria para marcar a data especial. No sábado (20), a partir das 19 horas, o espaço recebe a DJ Julyanna, que leva discotecagem em vinil para o público.

A promessa é de música “pra dançar a noite toda”, passeando por diferentes artistas e gêneros. A casa também adianta que haverá “brindes especiais” para os frequentadores. O couvert artístico da noite será de R$ 8.

Quando: sábado, 20, às 19 horas

Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Mais informações: @hifivediscos