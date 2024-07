DFB Festival comemora 25 anos com edição especial; veja programação de desfiles, shows e palestras

Nos próximos dias, Fortaleza se transforma em palco de cores, texturas, tradição e inovação. Celebrando 25 anos de história, a edição comemorativa do DFB Festival apresenta, no Centro de Eventos do Ceará, o melhor da moda cearense, entre talentos consagrados e novos nomes do design. O evento, que além dos desfiles inclui shows, palestras e workshops, começa nesta quarta-feira (24) e vai até sábado (27).

A 25ª edição da semana de moda coincide com o Ano do Dragão no calendário chinês – que significa força, criatividade, expansão e boa sorte. Nesse sentido, a organização do DFB afirma que a data marca também um novo ciclo para o festival, que se compromete a estar cada vez mais focado na valorização da moda handmade e voltado para a sustentabilidade.

Por isso, neste ano, os participantes dos dos desfiles foram convidados a utilizar técnicas de reuso como elemento principal de suas criações. Entre os nomes confirmados na passarela estão Almerinda Maria, Marina Bitu, Lindebergue, David Lee, Bruno Olly e Lino Villaventura – que fará o desfile especial de encerramento do DFB.

Ainda na programação de desfiles, o festival segue com a realização do Concurso dos Novos, que reúne estudantes de moda de faculdades de todo o País com o intuito de enaltecer o cenário autoral e revelar novos estilistas. Neste ano, participam turmas de cursos do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais e do Paraná. O grande vencedor leva o prêmio de R$ 20 mil.

No DFB Summit, braço de palestras, painéis e workshops que acontece durante os quatro dias de festival, nomes e empresas consagradas da indústria de moda e beleza realizam debates que impulsionam a cadeia produtiva da moda. Para participar, é preciso retirar ingressos gratuitamente no Sympla.

Para encerrar as programações diárias, o DFB também recebe artistas para apresentações musicais. Neste ano, sobem ao palco do evento Silvero Pereira, Mulher Barbada, DJ Xarada, Emiciomar, Wavzin, Má Dame e o pernambucano Johnny Hooker.

Confira a programação completa:

Desfiles

Quarta-feira (24/07)

17h – Concurso dos Novos - Dia 1: Senai Moda RN / Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc) / Universidade Federal do Ceará (UFC)

18h – 100% CE

19h – Almir França

20h – Almerinda Maria

21h – Marina Bitu

Quinta-feira (25/07)

17h – Concurso dos Novos - Dia 2: Universidade Federal do Cariri (UFCA) / Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Caicó (IFRN)

18h – Vitor Cunha

19h – Fruto do Conde

20h – Lindebergue

21h – David Lee

Sexta-feira (26/07)

17h – Concurso dos Novos - Dia 3: Uniateneu / Universidade de Fortaleza (Unifor) / Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) / Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

18h – Bruno Olly

19h – Melk ZDA

20h – Baba

21h – Catarina Mina

Sábado (27/07)

18h – Concurso dos Novos - Resultado

20h – Lino Villaventura (desfile especial de encerramento)

DFB Summit

Quarta-feira (24/07)

15h15 – Senai Cetiqt | Palestra Macrotendências Inova Moda Digital - Outono/Inverno 25, com Angélica Coelho e Rafael Lemos

16h05 – Grupo Boticário | Diversidade e Inclusão, com Aline Melo e Virgínia Lima

17h – V.Laundry | Da Fibra ao Estilo - Como a Indústria da Moda Pode Ser Sustentável, com Helen Gomes

Quinta-feira (25/07)

15h15 – Senai Cetiqt | Projeto Renda Veste, com Angélica Coelho, Rafael Lemos e Raquel Canaan

16h – Vida BR | Insight prático de como você pode começar a ser autoral e sustentável, com Rafael Studart

16h – UniAteneu - Workshop Outro Olhar, Casa Criar CE | Ergonomia e Design no Artesanato Vestível, com Vaneska da Silva Rebouças

16h10 – Mesa redonda | A realidade do processo de sustentabilidade do Instituto C&A com designers autorais locais, com Gustavo Venâncio (Instituto C&A), Gabriel Baquit (Baba Lab), Sherida e Bruno Olly

17h45 – Palestra Start by WGSN | Trends e sustentabilidade: as tendências 2025 e como adequá-las ao mercado sustentável e autoral, com Luiza Nolasco

Sexta-feira (26/07)

15h15 – Senai Cetiqt | Match Artesanato e Moda: programa Minas Moda Autoral (edição Belo Horizonte), com Alexandre Bojar

16h – Enel Economia Criativa | Economia circular está na moda!, com Iury Melo, Claudio Silveira, Beatriz Fiuza e Rebeca Wermont

16h50 – Vida BR | Dicas e insights de materiais e começos, com Rafael Studart

17h – Espaço Conexões e Sebrae | Conversa livre sobre autoralidade, sustentabilidade e empreendedores, com Luiz Goi

Sábado (27/07)

16h30 – Instituto Europeo di Design (IED) | Ancestralidade na moda, com Rodrigo Tremembé, Sofia Gama e Julia Vidal

17h10 – DFB 25 anos - Dragão em Transformação, com Cláudio Silveira e convidados

17h55 – Vida BR | Considerações sustentáveis, com Rafael Studart

Shows

Quarta-feira (24/07)

22h – Silvero Pereira

Quinta-feira (25/07)

22h – Mulher Barbada

Sexta-feira (26/07)

19h – DJ Xarada

20h – Baile Marrom, com Emiciomar

21h – Wavzin

22h – Má Dame

Sábado (27/07)

22h – Johnny Hooker

Serviço

DFB Festival

Quando: Quarta-feira a sábado, 24 a 27 de julho

Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Acesso gratuito | Ingressos para o DFB Summit devem ser retirados gratuitamente no Sympla

Mais informações: @dfbfestival