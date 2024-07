10 lugares em Fortaleza para conferir exposições de arte gratuitas em julho

Durante o mês de julho, a programação cultural em Fortaleza se intensifica e cearenses e turistas podem aproveitar para conferir uma série de atividades gratuitas. Um destaque são os museus e equipamentos culturais, que oferecem exposições de arte que englobam as mais diversas linguagens – ilustração, pintura, fotografia, escultura e muito mais.

Para te ajudar a montar o roteiro das férias ou do fim de semana, o Verso elaborou um guia com 10 lugares com exposições gratuitas para conhecer neste mês. Confira:

Pinacoteca do Ceará

Legenda: Fotografias da série "Sonhos Yanomami" (2002) estão em cartaz na mostra Foto: Ismael Soares

Recentemente, a Pinacoteca inaugurou duas exposições que trazem trabalhos inéditos para a Capital. "Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos" reúne 200 obras de diferentes fases do trabalho da fotógrafa suíça radicada no Brasil, do trabalho de registro dos povos indígenas Yanomami a retratos de migrantes nordestinos na década de 60.

Legenda: Eden, de Jon McCormack Foto: André Seiti/Itaú Cultural

Já a mostra interativa "Síntese: Arte e Tecnologia na Coleção Itaú", que tem curadoria de Leno Veras, propõe uma experiência de imersão que mistura arte, ciência e tecnologia e convida jovens e adultos a refletir sobre o mundo híbrido em que vivemos. A Pinacoteca conta ainda com as mostras de longa duração “Bonito Pra Chover”, “No Lápis da Vida Não Tem Borracha” e “Amar se Aprende Amando”.

Serviço

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua 24 de Maio - Centro)

Quando: Até 1° de setembro (mostras de longa duração / Até 6 de outubro (mostra "Síntese: Arte e Tecnologia na Coleção Itaú) / Até 29 de dezembro de 2024 (mostra "Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos")

Visitação: De quinta-feira a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos, de 9h às 17h

Mais informações: @pinacotecadoceara

Museu Ferroviário Estação João Felipe

Legenda: Exposição de longa duração conta história dos ferroviários do Ceará Foto: Estúdio Voa/Divulgação

Também localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, o Museu Ferroviário tem como atração principal a exposição de longa duração "Nos trilhos do tempo - Histórias da ferrovia do Ceará", que tem curadoria de André Scarlazzari e Marcus Braga.

A mostra conta com um rico acervo de 180 obras do extinto Museu do Centro de Preservação da História Ferroviária do Ceará, que funcionou entre 1982 e 1999, além de expografia que proporciona uma experiência imersiva para públicos de todas as idades.

Serviço

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua 24 de Maio - Centro)

Visitação: De quinta-feira a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos, das 9h às 17h (entrada até 30 minutos antes do encerramento)

Mais informações: @museuferroviario

Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE)

Legenda: Fotografia do artista Alex Almeida foi uma das selecionadas para a mostra Foto: Alex Almeida

No último sábado (13), o MIS abriu a exposição de fotografia "Imagens para o Futuro", que reúne 36 fotografias produzidas por 32 artistas de todo o País. Com curadoria de Ivana Debértolis e Mônica Maia, o projeto tem como intuito estimular o debate sobre direitos humanos e, com isso, projetar um futuro mais justo e igualitário.

Legenda: Exposição "Laboratório dos Sentidos" é opção divertida para toda a família Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação

O Casarão do MIS ainda conta com a exposição fixa "Laboratório dos Sentidos", que tem como objetivo levar ciência e tecnologia a todos os públicos em uma experiência interativa e lúdica.

Serviço

Onde: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Quando:

Visitação: Quartas e quintas-feiras, das 10h às 18h (com acesso às exposições até 17h30), e de sexta-feira a domingo, das 13h às 20h (com acesso às exposições até 19h30)

Mais informações: @mis_ceara

Museu da Fotografia de Fortaleza

Legenda: Fotos de artistas reconhecidos mundialmente, como a atriz Marilyn Monroe, estão na exposição permanente do MFF Foto: Reprodução/MFF

Lugar certo para amantes de arte e história, o Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF) conta com exposições permanentes e temporárias. A mostra permanente do espaço, "A Máquina do Tempo", reúne um acervo de 300 fotografias que vão de clássicos do fotojornalismo a paisagens e crônicas visuais de artistas brasileiros e estrangeiros.

A partir desta sexta-feira (19), o museu recebe também a mostra "Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo", que homenageia o ator cearense com um acervo de 105 fotos que ilustram sua trajetória na televisão brasileira.

Serviço

Onde: R. Frederico Borges, 545 - Varjota

Visitação: De terça-feira a domingo, das 12h às 17h

Mais informações: @museudafotografiafortaleza

Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc)

Legenda: Atualmente, o Museu de Arte da UFC tem seis salas com obras de artistas cearenses Foto: Reprodução/Instagram

O Museu de Arte da UFC se divide em salas temáticas que abordam obras de artistas importantes do Estado. Atualmente, estão em cartaz a Sala Chico da Silva, com 12 quadros do pintor acreano radicado em Fortaleza; a Sala Aldemir Martins, que conta com desenhos, litogravuras, serigrafias, pinturas e esculturas do artista de Ingazeiras; a Sala Antonio Bandeira, com pinturas, desenhos e gravuras do artista autodidata; a Sala Raimundo Cela, que reúne obras do pintor e professor de Sobral; e a Sala Descartes Gadelha, que com obras que demonstram o percurso criativo do multiartista.

Há, ainda, a Sala Cultura Popular, que reúne obras de Mestre Noza, Chico Santeiro, Joaquim Mulato, Maria e Ciça do Barro Cru, as irmãs Cândido e xilogravuristas de Juazeiro do Norte.

Serviço

Onde: Av. da Universidade, 2854 - Benfica

Visitação: De segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Mais informações: @museudeartedaufc

Espaço Cultural Unifor

Legenda: Exposição reúne 190 obras de artistas modernistas brasileiros Foto: Ares Soares/Divulgação

No Espaço Cultural Unifor, a exposição "Centelhas em Movimento" reúne 190 obras de 55 artistas brasileiros, em uma verdadeira viagem pela arte moderna brasileira e, especialmente, nordestina. O acervo faz parte da coleção Igor Queiroz Barroso e chegou à Fortaleza após uma temporada no prestigiado Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.

Na mostra, há pinturas de artistas brasileiros renomados, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Maria Martins, Candido Portinari e Chico da Silva. Há ainda esculturas, como a obra Ídolo (1919), de Victor Brecheret (1894-1955). A curadoria da exposição é de Paulo Miyada e Tiago Gualberto.

Serviço

Onde: Universidade de Fortaleza (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Quando: Até dezembro de 2024

Visitação: De terça a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 12h às 18h

Mais informações: @uniforcomunica

Caixa Cultural Fortaleza

Legenda: Mostra reúne 28 ilustrações de Candido Portinari Foto: Thiago Gadelha

Na Caixa Cultural, duas mostras de grandes artistas brasileiros chamam a atenção dos visitantes. A primeira, “Portinari: entre traços e palavras”, reúne 28 gravuras que demonstram um lado ainda pouco explorado do pintor paulista, como a ilustrações que fez para obras literárias – como “O Alienista”, de Machado de Assis, e “Menino de Engenho”, de José Lins do Rêgo – e e as conexões com outros grandes nomes da arte brasileira. O acervo fica em cartaz até 28 de julho.

Legenda: Obra "Nikutai", de Giovani Caramello Foto: Thiago Gadelha

A segunda exposição, “Hiper-realismo no Brasil”, do artista plástico Giovani Caramello, conta com 10 esculturas hiper-realistas que remontam à tradição das esculturas gregas, mas com inovações tecnológicas e conceituais. Alguns dos destaques são a obra “Nikutai”, de 2,5m de altura, e “Segunda Chance”, um busto de um homem idoso que passou por uma cirurgia de peito aberto que impressiona pela escala humana e perfeição dos detalhes.

Serviço

Onde: Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Quando: Até 28 de julho (mostra “Portinari: entre traços e palavras”) / Até 15 de setembro (mostra “Hiper-realismo no Brasil”)

Visitação: De terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h

Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Museu da Cultura Cearense (MCC)

Legenda: Exposição "Vaqueiros" reúne artefatos históricos da vida no Sertão cearense Foto: Luiz Alves/Divulgação

No MCC, duas exposições de longa duração podem ser visitadas. A primeira delas, "Vaqueiros", foi inaugurada em 1999, junto ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, e se tornou um verdadeiro patrimônio do Estado. A mostra etnográfica reúne imagens e artefatos que contam a história do sertão cearense e da cultura sertaneja.

A segunda exposição, "Museu da Mão", é fruto de uma parceria com o Museu de Arte Interplanetária (MAI) e foi elaborada pelo artista Rubens Matuck. A mostra é uma espécie de diário de viagem e reúne mais de 400 itens frutos de trocas, reciclagens e compras do paulistano em andanças pelo Brasil e pelo exterior, como pinturas, desenhos, gravuras e cadernos de viagem.

Serviço

Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Visitação: De quarta a sexta-feira, das 9h às 18h (último acesso às 17h30), e aos sábados e domingos, das 13h às 18h (acesso até as 17h30)

Mais informações: @dragaodomar

Museu de Arte do Ceará (MAC-CE)

Legenda: Mostra coletiva "Anas, Simôas e Dragões: Lutas Negras Pela Liberdade" está em cartaz até 28 de julho Foto: Ana Raquel S./Divulgação

Também no Dragão do Mar, o MAC possui quatro exposições em cartaz até o fim de julho. Uma delas é a mostra coletiva "Anas, Simôas e Dragões: Lutas Negras pela Liberdade", que homenageia lideranças fundamentais na libertação de pessoas escravizadas no Ceará e reúne peças do Museu do Ceará e trabalhos de artistas como Adriana Clemente, Alexia Ferreira, Blecaute e Paula Trojany.

Legenda: A exposição "Cansação em Flor" tem curadoria de Eliana Amorim e Maria Macedo Foto: Ana Raquel S./Divulgação

As demais exposições foram selecionadas pela convocatória Cena Ocupa, que prioriza obras de artistas cearenses. São elas: "Cansanção em Flor", das artistas Dinha Fonsêca, Andréa Sobolive, Williana Silva, Maria Macêdo e Eliana Amorim; "Escuta Sensível das Plantas", de Lyz Vedra, e "Trava da Peste: linda quanto sol", de Isadora Ravena.

Nos dias 20, 25, 26, 27 e 28 de julho, haverá uma programação especial em alusão ao encerramento das exposições, com seminário, performance, visita guiada e rodas de conversa com as artistas das quatro exposições.

Serviço

Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quando: Até 28 de julho

Visitação: De quarta a sexta-feira, das 9h às 18h (último acesso às 17h30), e aos sábados e domingos, das 13h às 18h (acesso até as 17h30)

Mais informações: @dragaodomar

Museu da Indústria

Legenda: Mostra "Eletricidade: história, memória e futuro do patrimônio energético no Ceará" é exposição de longa duração do Museu da Indústria Foto: Marília Camelo/Fiec

Com proposta educativa, a exposição de longa duração do Museu da Indústria, "Eletricidade: história, memória e futuro do patrimônio energético no Ceará", narra a história da chegada da energia ao Estado, em 1935, e os principais acontecimentos relacionados ao avanço da ciência e da tecnologia no setor desde então.

A mostra também conta com maquetes das matrizes energéticas e elementos interativos. Além das visitas abertas ao público, o espaço conta com visitas mediadas de quinta-feira a domingo, às 10h30, e às quintas, sextas e sábados, às 13h30.

Serviço

Onde: Rua Dr. João Moreira, 143 - Centro

Visitação: De terça-feira a sábado, das 9h às 17h (com entrada até às 16h30), e aos domingos, das 9h às 13h (com entrada até às 12h30)

Mais informações: @museudaindustria