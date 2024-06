Shows, peças e exposições: Centro Cultural Dragão do Mar divulga programação de férias

Durante todo o mês de julho, quem frequenta o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura poderá conferir uma vasta programação voltada para diferentes gostos e idades. O “Férias no Dragão” terá início na terça-feira (2), com exibições cinematográficas e ação sociocultural voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Veja também Verso Gilberto Gil planeja turnê de despedida dos palcos para 2025 Verso Tempo de qualidade: por que é uma das expressões do momento e quais benefícios traz para a rotina

Nos dias seguintes, haverá programação repleta de opções para fãs de música, teatro e astronomia, além de feira e oficina de fotografia. Entre os destaques estão shows das bandas Sepultura e Angra, no sábado (6), e dos ídolos da música popular brasileira, Marcelo Reis e Odair José, no dia 20 de julho.

Entre as apresentações teatrais, estão o espetáculo "A Força da Água", nova peça do grupo Pavilhão da Magnólia, durante todos os fins de semana do mês. Aos domingos, o grupo Alumiar Cenas & Cirandas leva a peça "Oz" ao palco do Teatro Dragão do Mar. Confira, abaixo, a programação completa.

PROGRAMAÇÃO

2 de julho (terça-feira)

15h – Ação Sociocultural Poeta Mário Gomes

Parceria com CAPS AD, CPDROGAS, Consultório na Rua

Onde: Na Arena Dragão do Mar

Quanto: Atividade gratuita direcionada para pessoas em situação de vulnerabilidade social ou superação de rua

16h10 – Exibição de ‘Il Boemo’, de Petr Václav

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Onde: Na sala 1 do Cinema do Dragão

Duração: 140 min. Classificação: 18 anos

Quanto: Ingressos R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 (inteira), de quarta a domingo, e R$ 5,00 (meia) e R$ 10,00 (inteira) às terças

Onde comprar: À venda na bilheteria física ou na página do Dragão na Ingresso.Com

18h40 – Exibição de ‘Lubo’, de Giorgio Diritti

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Onde: Na sala 1 do Cinema do Dragão

Duração: 175 min. Classificação: 12 anos

Quanto: Ingressos R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 (inteira), de quarta a domingo, e R$ 5,00 (meia) e R$ 10,00 (inteira) às terças

Onde comprar: À venda na bilheteria física ou na página do Dragão na Ingresso.Com

3 de julho (quarta-feira)

16h50 – Exibição de ‘Enea’, de Pietro Castellitto

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Onde: Na sala 1 do Cinema do Dragão

Duração: 117 min. Classificação: 14 anos

Quanto: Ingressos R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 (inteira), de quarta a domingo, e R$ 5,00 (meia) e R$ 10,00 (inteira) às terças

Onde comprar: À venda na bilheteria física ou na página do Dragão na Ingresso.Com

19h – Momentos Cósmicos

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Duração: 60 min. Público-alvo: juvenil e adulto. 50 lugares

Quanto: Acesso gratuito mediante inscrição no local no dia do evento, a partir das 18h.

19h10 – Exibição de ‘A Última Noite de Amore’, de Andrea Di Stefano

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Onde: Na sala 1 do Cinema do Dragão

Duração: 131 min. Classificação: 16 anos

Quanto: Ingressos R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 (inteira), de quarta a domingo, e R$ 5,00 (meia) e R$ 10,00 (inteira) às terças

Onde comprar: À venda na bilheteria física ou na página do Dragão na Ingresso.Com

4 de julho (quinta-feira)

18h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira.

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

5 de julho (sexta-feira)

18h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

19h – Espetáculo “Rara”, do grupo “No barraco da Constância tem!”

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão.

Duração: 60 min. Livre.

6 de julho (sábado)

15h – Vivência educativa “Mateu, Bois e Caretas na Exposição Vaqueiro”

Onde: No MCC

Quanto: Acesso gratuito e livre mediante inscrição via formulário ou na administração do Museu. 30 vagas

16h – Feira Fuxico no Dragão

Onde: Na Arena Dragão do Mar

Quanto: Acesso gratuito e livre.

Duração: 240 min

16h – Oficina de Colagem “Repensando as Histórias Contadas”, com Marianne Bonfim e Ana Paula Braga

Onde: Na exposição “Anas, Simôas e Dragões: Lutas Negras Pela Liberdade”, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Quanto: Acesso gratuito. 20 vagas

17h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

18h – Sessão “Kaluoca’hina – O Recife Encantado” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte Para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

20h – Sessão “A Luz e o Berço da Vida” (juvenil-adulta)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares.

18h – Shows de Sepultura, com “Celebration Life Throught Death”, e Angra, com “Cycles of pain World Tour”

Onde: Na Praça Verde

Quanto: Ingressos: VIP: R$ 400,00 – Valor único, limitado a 300 pessoas;

FrontStage: Meia: R$ 250,00 / Social: R$ 260,00 / Inteira: R$ 500,00;

Pista: Meia: 199,00 / Social: 210,00 / Inteira: 398,00

Onde comprar: À venda no site da Bilheteria Digital ou nos pontos físicos selecionados.

Classificação: 18 anos

19h30 – Shows de Nayra Costa, com “Falem de Mim”, e Anelis Assumpção, com “Sal”

Onde: No Anfiteatro do Dragão

Quanto: Ingressos R$ 20,00 a meia e R$ 40,00 a inteira / R$ 25,00 + 1kg de alimento não perecível, exceto sal (solidário)

Onde comprar: À venda na bilheteria física do Dragão ou na bilheteria virtual

Classificação: 16 anos.

20h – A Força da Água, com o grupo Pavilhão da Magnólia

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira

Onde comprar: À venda na bilheteria física do Dragão ou na bilheteria virtual

Duração: 70 min. Classificação: 14 anos

7 de julho (domingo)

16h às 19h – Brincando e Pintando no Dragão

Dragão Encantado

Onde: Na Arena Dragão do Mar

Quanto: Acesso gratuito e livre

16h – Espetáculo “Oz”, do Grupo Alumiar Cenas e Cirandas

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 20,00 a meia e R$ 40,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão.

Duração: 90 min.

Classificação: Livre

16h – Música nas Estrelas

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Acesso gratuito mediante retirada de convite uma hora antes na bilheteria do Planetário. 50 lugares.

Duração: 30 min.

Classificação: Livre

17h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

18h – Sessão “Kaluoka’hina – O Recife Encantado” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte Para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

20h – Sessão “A Luz e o Berço da Vida” (juvenil-adulta)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

20h – Espetáculo “A Força da Água”, do grupo Pavilhão da Magnólia

Texto e direção de Henrique Fontes

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira

Onde comprar: À venda na bilheteria física do Dragão ou no Sympla Bileto

Duração: 70 min. Classificação: 14 anos

8 de julho (segunda-feira)

9h – Oficina “Foto Rua”, com Gustavo Costa

Parceria Sesc e Escola Porto Iracema das Artes

Onde: Na Praça Almirante Saldanha

Quanto: Atividade gratuita direcionada para pessoas em situação de rua.

Duração: 120 min

9 de julho (terça-feira)

9h – Oficina “Foto Rua”, com Gustavo Costa

Parceria Sesc e Escola Porto Iracema das Artes

Onde: Na Praça Almirante Saldanha

Quanto: Atividade gratuita direcionada para pessoas em situação de rua.

Duração: 120 min

9h às 13h – Curso “Introdução às Artes Visuais”, com Rafael Carvalho

Onde: Na Sala Experimental do Núcleo Educativo do Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Quanto: Acesso gratuito, com inscrição via formulário, restrito a professores e/ou licenciandos em Artes (Artes Visuais, Dança, Música ou Teatro). 10 vagas.

Classificação: 18 anos

19h30 – Apresentação circense “Akey”

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão.

Duração: 60 min.

Classificação: 14 anos

10 de julho (quarta-feira)

9h – Oficina “Foto Rua”, com Gustavo Costa

Parceria Sesc e Escola Porto Iracema das Artes

Onde: Na Praça Almirante Saldanha

Quanto: Atividade gratuita direcionada para pessoas em situação de rua.

Duração: 120 min

19h30 – Apresentação circense “Akey”

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão.

Duração: 60 min.

Classificação: 14 anos

11 de julho (quinta-feira)

18h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

19h às 21h – Noite das Estrelas

Onde: Nas imediações do Planetário

Quanto: Acesso gratuito e livre por ordem de chegada. Atividade sujeita às condições do tempo

19h – Partilha sobre vivências e processos criativos com Zudizilla + roda de conversa com artistas

Parceria Hub Cultural Porto Dragão

Onde: No Teatro B. de Paiva do Hub Cultural Porto Dragão

Quanto: Acesso gratuito

19h30 – Performance “Dentro de Mim É Muito Escuro”, com Silvia Moura

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Acesso gratuito e livre mediante retirada de ingresso 1h antes na bilheteria do Teatro. Duração: 60 min

12 de julho (sexta-feira)

18h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

19h – Espetáculo “Rara”, do grupo “No barraco da Constância tem!”

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão.

Duração: 60 min. Livre

19h – Percursos Curatoriais

Parceria Vila das Artes e Casa Amarela Eusélio Oliveira

Onde: Na sala 2 do Cinema do Dragão

Quanto: Ingressos R$ 8,00 a meia e R$ 16,00 a inteira

Onde comprar: à venda na bilheteria física do Cinema ou na bilheteria virtual (ingresso.com/cinema/cinema-do-dragao)

13 de julho (sábado)

9h – Brincando e Pintando na Vizinhança

Parceria Núcleo de Patrimônio do Moura Brasil

Onde: Na Igreja Revival, na comunidade Moura Brasil

Quanto: Acesso gratuito e livre

15h30 – Numalaje + Gabi Nunes + Pagode no Sigilo

Parceria HUB Cultural Porto Dragão + Kingston

Onde: Na Rua José Avelino, 508 (em frente a Kingston)

Quanto: Acesso gratuito e livre. Duração: 240 min

15h30 – Vivência educativa “Boneca Abayomi: entre tecidos e ancestralidade”

Alusão ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra

Onde: Na Varanda dos Museus

Quanto: Acesso gratuito e livre mediante inscrição via formulário ou na administração do Museu da Cultura Cearense. 30 vagas

16h – Feira Fuxico no Dragão

Onde: Na Arena Dragão do Mar

Quanto: Acesso gratuito e livre. Duração: 240 min

17h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

18h – Sessão “Kaluoka’hina – O Recife Encantado” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte Para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

20h – Sessão “A Luz e o Berço da Vida” (juvenil-adulta)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira, à venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

19h30 – Shows de Má Dame, com “Codinome Rosatômica” e Zudizilla, com “EGOT – Quarta Parede”

Onde: No Anfiteatro do Dragão

Quanto: Ingresso solidário 1kg de alimento não perecível (exceto sal).

Duração: 90 min.

Classificação: 16 anos

20h – Espetáculo “A Força da Água”, do grupo Pavilhão da Magnólia

Texto e direção de Henrique Fontes

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira

Onde comprar: venda na bilheteria física do Dragão ou no Sympla Bileto

Duração: 70 min.

Classificação: 14 anos

14 de julho (domingo)

16h às 19h – Brincando e Pintando no Dragão

Dragão Encantado

Onde: Na Praça Verde

Quanto: Acesso gratuito e livre

16h – Espetáculo “Oz”, do Grupo Alumiar Cenas e Cirandas

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 20,00 a meia e R$ 40,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão.

Duração: 90 min.

Classificação: livre

16h – Música nas Estrelas

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Acesso gratuito mediante retirada de convite uma hora antes na bilheteria do Planetário. 50 lugares.

Duração: 30 min. Livre

17h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

18h – Sessão “Kaluoka’hina – O Recife Encantado” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte Para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

20h – Sessão “A Luz e o Berço da Vida” (juvenil-adulta)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

17h30 – Contação de histórias “Contos para Brincar”, com Almir Mota e Júlia Barros

Onde: Na Praça Verde

Quanto: Acesso gratuito e livre.

Duração: 50 min

20h – Espetáculo “A Força da Água”, do grupo Pavilhão da Magnólia

Texto e direção de Henrique Fontes

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira

Onde comprar: À venda na bilheteria física do Dragão ou no Sympla Bileto

Duração: 70 min.

Classificação: 14 anos

16 de julho (terça-feira)

9h às 13h – Curso “Introdução às Artes Visuais”, com Rafael Carvalho

Onde: No Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Quanto: Acesso gratuito, com inscrição via formulário para professores e/ou licenciandos em artes (artes visuais, dança, música ou teatro). 10 vagas para o público externo.

Classificação: 18 anos

15h – Ação Sociocultural Poeta Mário Gomes

Parceria com CAPS AD, CPDROGAS, Consultório na Rua

Onde: Na Arena Dragão do Mar

Quanto: Atividade gratuita direcionada para pessoas em situação de vulnerabilidade social ou superação de rua

17 de julho (quarta-feira)

19h / 19h20 – Sessão especial de pré-estreia do filme ‘Greice’ (2024, dir. Leonardo Mouramateus), com a presença da equipe

Onde: Nas salas 1 e 2 do Cinema do Dragão

Quanto: Ingressos R$ 8,00 a meia e R$ 16,00 a inteira, à venda na bilheteria física do Cinema ou na bilheteria virtual (ingresso.com/cinema/cinema-do-dragao)

Duração: 110 min.

Classificação: 14 anos

18 de julho (quinta-feira)

18h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

19 de julho (sexta-feira)

18h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

19h – Espetáculo “Rara”, do grupo “No barraco da Constância tem!”

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira, à venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão

Duração: 60 min. Livre

20 de julho (sábado)

9h – Brincando e Pintando na Vizinhança

Parceria Ong Velaumar

Onde: No Pavilhão Atlântico, na comunidade Poço da Draga

Quanto: Acesso gratuito e livre

16h – Feira Fuxico no Dragão

Onde: Na Arena Dragão do Mar

Quanto: Acesso gratuito e livre.

Duração: 240 min

16h – Oficina de Contação de Estórias: “ìtáns, Odús e Antepassados: Brincando de Pintar Sagrado”, com Ana Paula Braga e Vitória Vaz

Alusão ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra

Onde: Na exposição “Anas, Simôas e Dragões: Lutas Negras Pela Liberdade” e na varanda da Biblioteca Leonilson, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Quanto: Acesso gratuito e livre. 20 vagas

16h – Roda de conversa “Me gritaram negra!”, com a professora doutora Vera Rodrigues, as curadoras Cícera Barbosa e Aline Furtado e a escritora quilombola Josi Cardoso

Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra

Onde: Na Varanda dos Museus

Quanto: Acesso gratuito e livre mediante inscrição via formulário ou na administração do Museu da Cultura Cearense. 40 vagas.

17h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

18h – Sessão “Kaluoka’hina – O Recife Encantado” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte Para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

20h – Sessão “A Luz e o Berço da Vida” (juvenil-adulta)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares.

19h30 – Marcelo Reis e Odair José

Onde: No Anfiteatro Sérgio Motta

Quanto: Ingressos R$ 20,00 a meia e R$ 40,00 a inteira / R$ 25,00 + 1kg de alimento não perecível, exceto sal (ingresso solidário)

Onde comprar: À venda na bilheteria física do Dragão ou no Sympla Bileto

Classificação: 16 anos

20h – Espetáculo “A Força da Água”, do grupo Pavilhão da Magnólia

Texto e direção de Henrique Fontes

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira

Onde comprar: À venda na bilheteria física do Dragão ou no Sympla Bileto

Duração: 70 min.

Classificação: 14 anos

21 de julho (domingo)

16h às 19h – Brincando e Pintando no Dragão

Dragão Encantado

Onde: Na Praça Verde

Quanto: Acesso gratuito e livre

16h – Espetáculo “Oz”, do Grupo Alumiar Cenas e Cirandas

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 20,00 a meia e R$ 40,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão

Duração: 90 min

Classificação: Livre

16h – Música nas Estrelas

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Acesso gratuito mediante retirada de convite uma hora antes na bilheteria do Planetário. 50 lugares

Duração: 30 min. Livre

17h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

18h – Sessão “Kaluoka’hina – O Recife Encantado” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte Para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

20h – Sessão “A Luz e o Berço da Vida” (juvenil-adulta)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

17h30 – Teatro de Bonecos “O Lobão e os Três Cachorrinhos”, do Grupo Calu Maravilha

Dragão Encantado

Onde: Na Praça Verde

Quanto: Acesso gratuito e livre

Duração: 50 min

20h – Espetáculo “A Força da Água”, do grupo Pavilhão da Magnólia

Texto e direção de Henrique Fontes

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira

Onde comprar: À venda na bilheteria física do Dragão ou no Sympla Bileto.

Duração: 70 min

Classificação: 14 anos

23 de julho (terça-feira)

9h às 13h – Curso “Introdução às Artes Visuais”, com Rafael Carvalho

Onde: No Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Quanto: Acesso gratuito, com inscrição via formulário para professores e/ou licenciandos em artes (artes visuais, dança, música ou teatro). 10 vagas para o público externo.

Classificação: 18 anos

19h30 – Espetáculo “Diga que você está de acordo! MáquinaFatzer”, do coletivo Teatro Máquina

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Duração: 50 min

Classificação: 16 anos

24 de julho (quarta-feira)

19h30 – Espetáculo “Diga que você está de acordo! MáquinaFatzer”, do coletivo Teatro Máquina

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Duração: 50 min

Classificação: 16 anos

25 de julho (quinta-feira)

18h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

18h – Roda de Conversa “Encantamento e Poder: Mulheres Negras nas Artes Visuais”, com Adriana Clemente e Cecília Calaça, artistas participantes da Exposição “Anas, Simôas e Dragões: Lutas Negras pela Liberdade”

Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra

Onde: No Museu de Arte Contemporânea do Ceará.

Quanto: Acesso gratuito e livre

19h30 – Espetáculo “Diga que você está de acordo! MáquinaFatzer”, do coletivo Teatro Máquina

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Duração: 50 min

Classificação: 16 anos

26 de julho (sexta-feira)

18h – Roda de conversa com Eliana Amorim, Maria Macedo, Williana Lima, Andrea Sobolive e Dinha Fonsêca, curadoras e artistas da exposição “Cansanção em Flor”

Onde: Online, via Google Meet.

Quanto: Acesso gratuito

18h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

19h – Espetáculo “Rara”, do grupo “No barraco da Constância tem!”

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão

Duração: 60 min. Livre

19h – Sessão de filmes da artista Dodi Leal

Onde: Na sala 2 do Cinema do Dragão

Quanto: Acesso gratuito mediante retirada de convite uma hora antes na bilheteria

27 de julho (sábado)

9h – Brincando e Pintando na Vizinhança

Onde: Na Escolinha da comunidade Graviolas

Quanto: Acesso gratuito e livre

14h – Seminário de Pesquisa com Isadora Ravena, Lucas Dilacerda, Honório Félix e Linga Acácio + Lançamento do catálogo da exposição “Trava da Peste: linda quanto sol”

Onde: No Auditório do Dragão

Quanto: Acesso gratuito e livre

Duração: 90 min

15h30 – Vivência educativa “No Arrasta-pé do Forró Ancestral”, com Éder Soares

Onde: Na Varanda dos Museus

Quanto: Acesso gratuito e livre mediante inscrição via formulário ou na administração do Museu da Cultura Cearense. 20 vagas

16h – Feira Fuxico no Dragão

Onde: Na Arena Dragão do Mar

Quanto: Acesso gratuito e livre. Duração: 240 min

16h – Performance “Tetagrafias”, com Dodi Leal

Onde: No Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Quanto: Acesso gratuito. 30 vagas

17h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

18h – Sessão “Kaluoka’hina – O Recife Encantado” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte Para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

20h – Sessão “A Luz e o Berço da Vida” (juvenil-adulta)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

19h30 – Shows de Fulô da Aurora e Mestre Ambrósio

Onde: No Anfiteatro do Dragão

Quanto: Ingresso solidário: 1kg de alimento não perecível (exceto sal).

Classificação: 16 anos

20h – Espetáculo “A Força da Água”, do grupo Pavilhão da Magnólia

Texto e direção de Henrique Fontes

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira, à venda na bilheteria física do Dragão ou na bilheteria virtual.

Duração: 70 min.

Classificação: 14 anos.

28 de julho (domingo)

13h às 18h – Encerramento da exposição “Anas, Simôas e Dragões: Lutas Negras pela Liberdade”

Alusão ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra

Programação inclui: Música e proposições interativas com as artistas – Oficina “O Agir da criança”, com Alexia Ferreira, trancismo com o estúdio Nzinga, campeonato de videogame, som com DJs e fala pública de Hector Isaias sobre “Expografia como jogo de (des)montar em ‘Anas, Simoas e Dragões: lutas negras pela liberdade'”

Onde: No Museu de Arte Contemporânea do Ceará.

Quanto: Acesso gratuito e livre

16h às 19h – Brincando e Pintando no Dragão

Dragão Encantado

Onde: Na Praça Verde

Quanto: Acesso gratuito e livre

16h – Espetáculo “Oz”, do Grupo Alumiar Cenas e Cirandas

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 20,00 a meia e R$ 40,00 a inteira, à venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão.

Duração: 90 min.

Classificação: livre

16h – Música nas Estrelas

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Acesso gratuito mediante retirada de convite uma hora antes na bilheteria do Planetário. 50 lugares.

Duração: 30 min. Livre

17h – Sessão “A Quinca, o Pititi e Albireo” (infantil)

18h – Sessão “Kaluoka’hina – O Recife Encantado” (infantil)

19h – Sessão “Passaporte Para o Universo” (infanto-juvenil acessível em Libras)

20h – Sessão “A Luz e o Berço da Vida” (juvenil-adulta)

Onde: No Planetário Rubens de Azevedo

Quanto: Ingressos R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira

Onde comprar: À venda no Sympla Bileto, além da bilheteria física no Dragão. 65 lugares

20h – Espetáculo “A Força da Água”, do grupo Pavilhão da Magnólia

Texto e direção de Henrique Fontes

Onde: No Teatro Dragão do Mar

Quanto: Ingressos R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira

Onde comprar: À venda na bilheteria física do Dragão ou na bilheteria virtual

Duração: 70 min.

Classificação: 14 anos

30 de julho (terça-feira)

15h – Ação Sociocultural Poeta Mário Gomes

Parceria com CAPS AD, CPDROGAS, Consultório na Rua

Onde: Na Arena Dragão do Mar

Quanto: Atividade gratuita direcionada para pessoas em situação de vulnerabilidade social ou superação de rua

18h – [Se Achegue!] Cinema na Praça

Onde: No Espaço Rogaciano Leite Filho

Quanto: Acesso gratuito