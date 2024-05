Portinari além da pintura: exposição gratuita mostra conexão do artista com ilustração e literatura

Em homenagem ao legado do pintor Candido Portinari (1903 – 1962), o Projeto Portinari – instituto responsável pela salvaguarda da obra do artista – inaugurou neste mês, na capital cearense, uma exposição que apresenta um lado ainda pouco explorado do artista, como as ilustrações que fez para obras literárias e as conexões com outros grandes nomes da arte brasileira.

A mostra "Portinari: entre traços e palavras" está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até o dia 28 de julho, com visitação gratuita de terça-feira a domingo. Ao todo, a curadoria inédita conta com 28 gravuras do acervo particular de João Candido, filho único do pintor e fundador-presidente do Projeto Portinari.

Legenda: Ilustração feita para a edição original de "O Alienista", de Machado de Assis Foto: Thiago Gadelha

Entre as obras expostas estão gravuras da série "Retirantes", um desenho em homenagem à Dom Quixote e desenhos feitos para as edições originais de "Memórias Póstumas de Brás Cubas" e "O Alienista", de Machado de Assis, e "Menino de Engenho", de José Lins do Rego.

"Nosso objetivo foi apresentar ao público uma faceta menos conhecida de Candido Portinari, destacando seu papel não apenas como pintor, mas também como um intelectual engajado e ilustrador talentoso", explica Guilherme de Almeida, curador da exposição e coordenador geral do departamento de Arte, Educação, Inclusão e Pertencimento do Projeto Portinari.

Conexão com o Nordeste

Legenda: Painel que reúne fatos relevantes sobre vida e obra do artista abre exposição Foto: Thiago Gadelha

Além de uma rica cronologia da vida familiar e profissional de Portinari, bem como livros escritos pelo artista plástico, que abordam aspectos de sua trajetória, quem adentra o salão da Caixa Cultural Fortaleza tem um vislumbre de como se deram as relações do artista plástico com outros gênios da cultura brasileira.

Legenda: Para a curadoria inédita, foram selecionados trabalhos que mostram uma faceta menos conhecida de Portinari Foto: Thiago Gadelha

Entre os registros de destaque estão elementos que conectam o autor a grandes nomes do Nordeste, como José Lins do Rego – que também teve ilustrações exclusivas de Portinari em uma de suas obras –, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Patativa do Assaré e Graciliano Ramos, autores que tiveram relações próximas com o artista plástico.

Legenda: Gravuras da série "Retirantes" Foto: Thiago Gadelha

Com Rachel de Queiroz, Candido compartilhava grande amizade e "a paixão por retratar o sertão e seu povo", além do compromisso em denunciar injustiças sociais. Parte desse compromisso está impresso, por exemplo, nas gravuras da série “Retirantes”, que integram uma das maiores produções de Portinari e fazem parte da exposição “Entre traços e palavras” – trazendo uma reflexão sobre a necessidade do debate sobre a crise climática.

Portinari, através de sua arte, capturou a essência da luta e da resiliência do povo brasileiro frente às adversidades ambientais e sociais. Manter esses trabalhos em evidência é crucial para entendermos nossa história e refletirmos sobre os desafios atuais, inspirando ações para um futuro mais justo e sustentável. Guilherme de Almeida curador

A vida nos engenhos de açúcar no Nordeste, retratada na obra de José Lins do Rego, e as reflexões sobre a riqueza cultural baiana, impressas na obra de Jorge Amado, também permeiam a obra de Portinari.

“Portinari não só apreciava a companhia desses intelectuais, mas também colaborava artisticamente com eles. Ele ilustrou livros de José Lins do Rego e outros autores, mostrando a convergência entre a literatura e a arte visual”, explica o curador Guilherme de Almeida.

“Sua capacidade de traduzir em imagens as palavras desses escritores ampliava o impacto de suas obras e promovia uma compreensão mais profunda dos temas abordados, como a seca, a desigualdade social e a vida no sertão”, completa.

Portinari para todos os públicos

Legenda: Todas as obras possuem placas descritivas em braille Foto: Thiago Gadelha

Com o intuito de tornar a exposição acessível para o maior número de pessoas, a mostra foi elaborada com placas. Além disso, o equipamento cultural conta com colaboradores que dominam Libras.

Segundo o curador Guilherme de Almeida, pensando na relevância da obra de Portinari para a formação sociocultural, os textos foram escritos de forma didática, "para que todos possam entender, inclusive quem tem desafios cognitivos ou mesmo crianças que ainda estão sendo alfabetizadas".

Legenda: Escolas podem agendar visitas guiadas à exposição Foto: Thiago Gadelha

Destinada a um público amplo, a exposição deve impactar desde o público especializado até famílias e escolas que buscam um passeio com riqueza histórica e cultural.

"É uma exposição democrática e inclusiva, projetada para envolver e cativar pessoas de todas as idades e interesses", completa Almeida.

Serviço

Exposição “Portinari: entre traços e palavras”

Endereço: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Horário: Terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados, das 10h às 19h

Visitação até 28 de julho de 2024

Acesso gratuito