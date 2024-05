‘Melhor livro já escrito’: escritora dos EUA viraliza nas redes ao ler livro de Machado de Assis

A escritora e podcaster norte-americana Courtney Henning Novak viralizou nas redes sociais neste sábado (18) após compartilhar opiniões sobre o livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis.

Courtney, que produz conteúdo sobre literatura para o TikTok, chegou ao clássico brasileiro por meio do projeto Read Around The World (Ler ao Redor do Mundo), que criou com o objetivo de conhecer pelo menos um livro de cada país.

Ao chegar na categoria de livros brasileiros, Courtney escolheu Memórias Póstumas, uma das obras mais conhecidas de Machado de Assis e da literatura em língua portuguesa – e se encantou profundamente.

#booktok ♬ original sound - Courtney Henning Novak @courtneyhenningnovak I have a hundred pages left of The Posthumous Memoirs of Bras Cubas by Machado de Assis and this is already my favorite book. End of discussion. I do not care if the last hundred pages is just the word “banana” printed 10,000 times. Best. Book. EVER. #readaroundtheworld

No vídeo em que comenta sobre o livro, ela brinca que “precisa ter uma conversinha com os brasileiros”, que a ajudaram a escolher a obra para o projeto.

“Eu tenho três grandes problemas com esse livro. A primeira é que minha edição tem 300 páginas, e eu ainda tenho 100 para ler”, inicia. “E depois, farei o quê? O que devo fazer com o resto da minha vida?”, brinca.

Em seguida, Courtney “reclama” que ninguém a avisou que “esse é o melhor livro já escrito”, e que, portanto, deveria ter sido lido depois dos demais livros do projeto – dando a entender que estes podem parecer sem graça tamanha a magnitude da escrita de Machado.

O terceiro “problema”, continua Courtney, é que agora, apesar de a tradução (feita por Flora Thomson-Devaux) ser “primorosa”, agora a influenciadora “precisa aprender português” para ler o original.

No TikTok, o vídeo de Courtney já alcança centenas de milhares de likes e visualizações. Já no X, antigo Twitter, termos relacionados ao escritor Machado de Assis e a Memórias Póstumas chegaram aos trending topics – em grande parte, com elogios à literatura nacional e debates sobre os livros que fazem parte da formação dos brasileiros.