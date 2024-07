Veja 15 dicas do que fazer em Fortaleza para aproveitar as férias com as crianças

Com a chegada de julho, diversos espaços públicos e privados de Fortaleza começam a divulgar as programações voltadas especialmente para crianças e adolescentes. De oficinas lúdicas a brincadeiras, passando por experiências imersivas e espetáculos de teatro, música e mais, confira as opções culturais que o Verso elencou para aproveitar o período.

Férias no Dragão tem teatro, dança e mais

Seja com contação de histórias na Praça Verde, nos momentos formativos e lúdicos sobre astronomia no Planetário ou nas exposições que encantam nos museus, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura traz para o mês de julho uma ampla programação voltada aos pequenos. A maioria das atividades, inclusive, é gratuita.

Legenda: Férias no Dragão, programação especial do Dragão do Mar para o período de julho, promove atividades voltadas às crianças Foto: Ana Raquel

Entre as programações especiais, um dos destaques serão as edições do já conhecido Brincando e Pintando no Dragão. Realizado aos domingos no próprio centro cultural, ele também irá circular pela vizinhança aos sábados, chegando ao Moura Brasil e às comunidades do Poço da Draga e das Graviolas.

Exposições no Museu da Cultura Cearense e no Museu de Arte Contemporânea

Quando: de quarta a sexta, de 9 às 18 horas (último acesso às 17h30), e aos sábados e domingos, das 13 às 18 horas (último acesso às 17h30)

de quarta a sexta, de 9 às 18 horas (último acesso às 17h30), e aos sábados e domingos, das 13 às 18 horas (último acesso às 17h30) Onde: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema Gratuito.

Mais informações: @mccdragao e @macdragao

Sessões lúdicas de astronomia

Quando: às quintas, sextas, sábados e domingos de julho, em diferentes horários

às quintas, sextas, sábados e domingos de julho, em diferentes horários Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria física no Dragão

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria física no Dragão Mais informações: @planetariorubensdezevedo

Noite das Estrelas

Quando: dia 11, de 19 às 21 horas

dia 11, de 19 às 21 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito e livre , com participação por ordem de chegada

, com participação por ordem de chegada Mais informações: @planetariorubensdezevedo

Música nas Estrelas

Quando: aos domingos de julho, às 16 horas

aos domingos de julho, às 16 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito , com entrada mediante retirada de convite na bilheteria do Planetário uma hora antes das sessões

, com entrada mediante retirada de convite na bilheteria do Planetário uma hora antes das sessões Mais informações: @planetariorubensdezevedo

Espetáculo de dança "Rara", do grupo No barraco da Constância tem!

Quando: às sextas-feiras de julho, às 19 horas

às sextas-feiras de julho, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria física no Dragão

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria física no Dragão Mais informações: no site ou no Instagram @dragaodomar

Espetáculo de teatro "Oz", do grupo Grupo Alumiar Cenas e Cirandas

Quando: aos domingos de julho, às 16 horas

aos domingos de julho, às 16 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria física no Dragão

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria física no Dragão Mais informações: no site ou no Instagram @dragaodomar

Brincando e Pintando no Dragão

Quando: aos domingos de julho, de 16 às 19 horas

aos domingos de julho, de 16 às 19 horas Onde: no dia 7, na Arena Dragão do Mar, e nos dias 14, 12 e 28, na Praça Verde

no dia 7, na Arena Dragão do Mar, e nos dias 14, 12 e 28, na Praça Verde Gratuito.

Mais informações: no site ou no Instagram @dragaodomar

Brincando e Pintando na Vizinhança

Quando e onde: dia 13, às 9 horas, na Igreja Revival do Moura Brasil; dia 20, às 14 horas, no Pavilhão Atlântico, na Comunidade do Poço da Draga; e no dia 27, às 9 horas, na Escolinha da Comunidade das Graviolas

dia 13, às 9 horas, na Igreja Revival do Moura Brasil; dia 20, às 14 horas, no Pavilhão Atlântico, na Comunidade do Poço da Draga; e no dia 27, às 9 horas, na Escolinha da Comunidade das Graviolas Gratuito.

Mais informações: no site ou no Instagram @dragaodomar

Contação de histórias “Contos para Brincar”, com Almir Mota e Júlia Barros

Quando: dia 14, às 17h30

Onde: Praça Verde do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito.

Mais informações: no site ou no Instagram @dragaodomar

Teatro de Bonecos “O Lobão e os Três Cachorrinhos”, do grupo Calu Maravilha

Quando: dia 21, às 17h30

dia 21, às 17h30 Onde: Praça Verde do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito.

Mais informações: no site ou no Instagram @dragaodomar

Memórias em destaque no Museu Ferroviário

O Museu Ferroviário Estação João Felipe, que fica no Complexo Cultural Estação das Artes, na Praça da Estação, irá promover diferentes programações especiais para o mês das férias.

Legenda: Memórias da ferrovia cearense guiam oficinas voltadas ao público infanto-juvenil durante as férias de julho no Museu Ferroviário Estação João Felipe Foto: Estúdio Voa / Divulgação

São oficinas artísticas voltadas para diferentes faixas etárias e que unem a história da cultura ferroviária à técnicas artísticas. Crianças e adolescentes irão poder confeccionar trilhos, pintar trens de gesso e produzir cartões-postais a partir da colagem.

Oficina Construindo Trilhos, para crianças de 4 a 8 anos

Quando: dia 14, das 9 às 11 horas

dia 14, das 9 às 11 horas Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (Rua 24 de maio, s/n/ Centro)

Museu Ferroviário Estação João Felipe (Rua 24 de maio, s/n/ Centro) Gratuito , com inscrições por ordem de chegada (15 vagas)

, com inscrições por ordem de chegada (15 vagas) Mais informações: no Instagram @museuferroviariojoaofelipe

Oficina Colorindo as Locomotivas, para crianças de 4 a 10 anos

Quando: dia 21, de 9 às 11 horas

dia 21, de 9 às 11 horas Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (Rua 24 de maio, s/n/ Centro)

Museu Ferroviário Estação João Felipe (Rua 24 de maio, s/n/ Centro) Gratuito , com inscrições por ordem de chegada (15 vagas)

, com inscrições por ordem de chegada (15 vagas) Mais informações: no Instagram @museuferroviariojoaofelipe

Oficina “Uma lembrança para a viagem: oficina de confecção de cartões-postais”, a partir de 15 anos

Quando: dia 28, de 9 às 11 horas

dia 28, de 9 às 11 horas Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (Rua 24 de maio, s/n/ Centro)

Museu Ferroviário Estação João Felipe (Rua 24 de maio, s/n/ Centro) Gratuito , com inscrições por ordem de chegada (15 vagas)

, com inscrições por ordem de chegada (15 vagas) Mais informações: no Instagram @museuferroviariojoaofelipe

Espetáculo mescla música e yoga na Caixa Cultural

Misturando música e yoga para estimular desenvolvimento emocional e corporal de crianças, o espetáculo “CantoAr e as Aventuras Encantadas”, na Caixa Cultural, apresenta temas como natureza e bem-estar por meio da ludicidade.

Legenda: Caixa Cultural recebe espetáculo que mistura música e yoga Foto: Nathan Nascimento / Divulgação

Além das sessões do espetáculo — todas com acessibilidade em Libras —, haverá ainda oficinas voltadas ao público infantil e, também, lançamento de livros com contação de histórias.

Quando: sessões de 5 a 7 e 12 a 14; oficinas nos dias 4 e 9; lançamento de livros no dia 10

sessões de 5 a 7 e 12 a 14; oficinas nos dias 4 e 9; lançamento de livros no dia 10 Onde: Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema

Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema Quanto: sessões a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); ingressos à venda na bilheteria de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e domingos e feriados, das 10 às 19 horas

sessões a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); ingressos à venda na bilheteria de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e domingos e feriados, das 10 às 19 horas Mais informações: no site da Caixa Cultural ou @caixaculturalfortaleza ou (85) 3453-2770

Oficinas na Estação das Artes

Os domingos da Estação das Artes já são marcados pelas programações voltadas ao público infantil. No mês de julho, a Estação Férias irá contar com oficinas especiais para os pequenos.

Legenda: Oficinas de diferentes técnicas artísticas compõem a programação de férias da Estação das Artes Foto: Thiago Matine / Divulgação

Do giz de cera à gravura, as crianças irão poder ter acesso a diferentes técnicas e formas de arte visual nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho, sempre de 10 às 13 horas. O acesso às formações lúdicas é gratuito e livre.

Quando: dias 7, 14, 21 e 28 de julho

dias 7, 14, 21 e 28 de julho Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Gratuito.

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Circo e cinema no Cineteatro São Luiz

Na Praça do Ferreira, o Cineteatro São Luiz incrementa a programação já existente dedicada ao público infantil para o período de julho. Um dos destaques é a programação especial de cinema “Férias no São Luiz”, com lançamentos recentes do cinema, de “Barbie” a “Super Mario Bros. O Filme”, exibidos de forma gratuita.

Legenda: A Cia Circo Lúdico Experimental apresenta o espetáculo "La Cucina Ristô" no Cineteatro São Luiz Foto: Freddy Costa / Divulgação

A faixa Curta São Luiz, em parceria com Sesc, também oferece diferentes atrações circenses para o público infantil. Há, ainda, visita guiada especial voltada às crianças e oficina de passinho

Férias no São Luiz

Quando: de 3 a 20 de julho

de 3 a 20 de julho Gratuito.

Mais informações e programação: clique aqui

Circo Alegria, com Grupo Garajal

Quando: dia 3, às 12h30

dia 3, às 12h30 Gratuito.

Visita guiada no São Luiz com o Chaplin Cearense

Quando: dia 6, às 9h30, 10h30 e 11h30

dia 6, às 9h30, 10h30 e 11h30 Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

El Gran Circo Mágico, com Mágico Jeffy e Cia

Quando: dia 10, às 12h30

dia 10, às 12h30 Gratuito.

Ação Estouro Cultural - EducaReggae, aulão de passinho para as crianças da praça

Quando: dia 19, às 16 horas

La Cucina Ristô, com Cia Circo Lúdico Experimental

Quando: dia 24, às 12h30

dia 24, às 12h30 Gratuito.

O Gran Circo Malabar, com Coletivo FusCirco

Quando: dia 31, às 12h30

dia 31, às 12h30 Gratuito.

Circo pelo interior do Ceará

Ao longo do mês, o Festival Internacional de Circo do Ceará comemora 10 anos em 2024 e terá atividades divididas em dois momentos. O primeiro deles acontece a partir das férias, indo de 6 de julho a 9 de agosto, em cinco municípios do Estado.

Legenda: Cia Tem Sim Sinhô compõe programação do Festival de Circo, que circula por cinco cidades cearenses em julho Foto: Samuel Macedo / Divulgação

Jaguaribe, Quixeré, Aquiraz, Aracati e Jijoca de Jericoacoara recebem ampla programação que inclui atividades e espetáculos de artes circenses como malabares, palhaçaria, contorcionismo e outras.

Quando e onde: dias 6 e 7 de julho, em Jaguaribe; 9 de julho, em Quixeré; 20 de julho, em Aquiraz; dias 26 e 27 na praia de Canoa Quebrada, em Aracati; e 9 de agosto, em Jijoca de Jericoacoara

dias 6 e 7 de julho, em Jaguaribe; 9 de julho, em Quixeré; 20 de julho, em Aquiraz; dias 26 e 27 na praia de Canoa Quebrada, em Aracati; e 9 de agosto, em Jijoca de Jericoacoara Gratuito.

Mais informações: no site

Ateliês, visitas e espetáculos na Pinacoteca do Ceará

Ao longo do mês de julho, a Pinacoteca do Ceará acolhe diversas programações especiais a partir das exposições em cartaz — a recém-inaugurada “Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos” e “Síntese – arte e tecnologia na Coleção Itaú”, que abre oficialmente no dia 6.

Legenda: De ateliês lúdicos a espetáculos, Pinacoteca do Ceará promove programações infantis em julho Foto: Jorge Silvestre / Divulgação

Parte das atrações são voltadas para o público infantil ou podem recebê-lo, tendo classificação indicativa livre. De ateliês lúdicos a espetáculos, passando pelas visitas guiadas, as opções são diversas e acessíveis em Libras.

Ateliê Criança Cria: Projetando Mundos, com Amanda Oliveira, para crianças a partir de 3 anos

Quando: dia 7, das 10 às 11 horas e de 15 às 16 horas

dia 7, das 10 às 11 horas e de 15 às 16 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito.

Visitas mediadas às exposições

Quando: dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27, de 15 às 16 horas

dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27, de 15 às 16 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito.

Ateliê Criança Cria: Modo Turbo, com Érica Xita, para crianças a partir de 5 anos

Quando: dia 14, das 10 às 11 horas e de 15 às 16 horas

dia 14, das 10 às 11 horas e de 15 às 16 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito.

Espetáculo História Divertida: ABC em Libras, com Lyvia Cruz e Gracy Kelly

Quando: dias 14 e 28, às 14 horas

dias 14 e 28, às 14 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito.

Ateliê Criança Cria - Cores e formas: autorretratos, com Lígia Bessa e Beatriz Gurgel, para crianças a partir de 3 anos

Quando: dia 21, das 10 às 11 horas e de 15 às 16 horas

dia 21, das 10 às 11 horas e de 15 às 16 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito.

Ateliê para Bebês, com Andrea Dalveroni e Juliana Ferreira, para bebês de 6 a 24 meses

Quando: dia 28, de 10 às 11 horas

dia 28, de 10 às 11 horas Onde: rua 24 de Maio, 34 - Centro

rua 24 de Maio, 34 - Centro Gratuito, com inscrições de 23 a 25 de julho pelo link

Ludicidade no Museu da Imagem e do Som

Entre 3 e 27 de julho, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) promove a segunda edição da programação gratuita especial “Férias no MIS”, com atividades lúdicas e educativas para crianças, jovens e famílias.

Legenda: Segunda edição da programação gratuita especial Férias no MIS acontece neste mês no equipamento cearense Foto: Deivyson Teixeira / Divulgação

Oficinas que exploram variadas técnicas artísticas, exposições, concerto de música instrumental e brincadeiras de diferentes épocas estão entre as atrações deste mês no equipamento.

Anima MIS: oficina de desenho animado em stop motion, com Carol Rodrigues e Viviane Lima, para crianças de 10 a 14 anos

Quando: dias 3 e 10, de 10 horas às 11h30

dias 3 e 10, de 10 horas às 11h30 Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (15 vagas por sessão)

Oficina Caixa das Ilusões - hologramas feitos com papelão, com Nair Beatriz e Sam Célio, para crianças de 10 a 15 anos

Quando: dias 3 e 25, de 15 às 17 horas

dias 3 e 25, de 15 às 17 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (15 vagas por sessão)

Oficina Traçar linhas, encaixar peças: construindo meu patrimônio, com Carol Rodrigues e Viviane Lima, para crianças a partir de 7 anos

Quando: dias 4 e 11, de 10 horas às 11h30

dias 4 e 11, de 10 horas às 11h30 Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (10 vagas por sessão)

Oficina Luz em Movimento - Oficina de Light Paint, com Keli Pereira, para crianças de 10 a 12 anos

Quando: dias 4 e 12, de 15 às 17 horas

dias 4 e 12, de 15 às 17 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições em formulário a ser disponibilizado em @mis_ceara (12 vagas por sessão)

Brincadeiras de todos os tempos, com Carol Rodrigues, Viviane Lima, Romã Carvalho e Sam Célio, para crianças até 12 anos

Quando: dias 5 e 26 de julho, de 16 às 18 horas

dias 5 e 26 de julho, de 16 às 18 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Concerto O mundo mágico de Disney, com a Camerata de Cordas da UFC

Quando: dia 6, de 18 horas às 19h30

dia 6, de 18 horas às 19h30 Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

El Gran Circo Mágico, com Mágico Jeffy e Cia

Quando: dia 7, de 17 às 18 horas

dia 7, de 17 às 18 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Oficina Luz, câmera, ação: como transformar o Casarão em um espaço de stop motion, com Carol Rodrigues, Viviane Lima e Nair Beatriz, para crianças de 8 a 12 anos

Quando: dia 10, 15 às 17 horas

Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (10 vagas)

Oficina Brinquedos ópticos: produção de óculos 3D, com Nair Beatriz, para crianças de 10 a 14 anos

Quando: dia 11, de 14 horas às 15h30, e dia 17, de 10 às 11h30

Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (10 vagas)

Caça ao tesouro, com Viviane Lima, Carol Rodrigues, Sam Célio e Romã, para crianças a partir de 6 anos

Quando: dia 12, de 16 às 17h30

dia 12, de 16 às 17h30 Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (15 vagas)

Oficina de cantos, rezas e música Fulni-ô, com Povo Fulni-ô

Quando: dias 13 e 14, de 14 às 18 horas

dias 13 e 14, de 14 às 18 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (25 vagas)

Espetáculo A idade da terra, com Paiaçus

Quando: dia 14, de 17h30 às 18h30

dia 14, de 17h30 às 18h30 Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Oficina Tecendo ninhos: o aconchego dos pássaros, com Naiany Menezes, para crianças a partir 6 anos

Quando: dias 17 e 24, de 16 horas às 17h30

dias 17 e 24, de 16 horas às 17h30 Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições em formulário a ser disponibilizado em @mis_ceara (15 vagas por sessão)

Oficina Brincar de Música, com Valdênia Araújo, para crianças de 8 a 12 anos

Quando: dias 18 e 24, de 10 às 12 horas

dias 18 e 24, de 10 às 12 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições em formulário a ser disponibilizado em @mis_ceara (20 vagas por sessão)

Oficina Mandinga: Memória e estética negra na produção de colagens, com Elen Andrade, para crianças a partir dos 8 anos

Quando: dia 18, de 15 às 17 horas

dia 18, de 15 às 17 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições em formulário a ser disponibilizado em @mis_ceara (15 vagas por sessão)

Ação Educativa Video Mapping no Casarão, com Yan Belém, Viviane, Carol e Garu, para todas as idades

Quando: dia 19, em quatro sessões de 30 minutos, de 16 horas às 19h30

dia 19, em quatro sessões de 30 minutos, de 16 horas às 19h30 Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com 30 vagas por sessão preenchidas por ordem de chegada

Oficina Construindo paraquedas coloridos, com Romã, para crianças entre 6 e 9 anos

Quando: dia 20, de 13h30 às 15h30

dia 20, de 13h30 às 15h30 Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (15 vagas por sessão)

Ação Educativa Voo virtual com as Aves do Ceará, com Leliana Lopes, Caio Victor Brito, Garu Pirani, para crianças a partir de 10 anos

Quando: dias 20 e 27, de 16 às 19 horas

dias 20 e 27, de 16 às 19 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições pelo Sympla (12 vagas por sessão)

Espetáculo Ch@furdo, com Dona Zefinha

Quando: dia 21, de 17 às 18 horas

dia 21, de 17 às 18 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito.

Espelhos mágicos: oficina de produção de caleidoscópio, com Carol Rodrigues, Nair Beatriz, Viviane Lima, para crianças de 8 a 12 anos

Quando: dia 25, de 15 às 17 horas

dia 25, de 15 às 17 horas Onde: av. Barão de Studart, 410 - Meireles

av. Barão de Studart, 410 - Meireles Gratuito, com inscrições por ordem de chegada (20 vagas por sessão)

Mundo Bita gratuito e mais opções nos shoppings RioMar

Com shows, exposições, espaços de brincadeira e mais, os shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy trazem diversas opções para as férias da criançada. Marcando a abertura da programação, está o show do Mundo Bita, que acontece no sábado, 6, às 18 horas, no estacionamento Lagoa do Papicu do RioMar Fortaleza.

Shows infantis ocorrem na Praça de Alimentação do empreendimento em todas as sextas, sábados e domingos do mês, sempre a partir das 17 horas. Além deles, há Evento Ártico, Sana Preview e Pista de Patinação de Gelo.

Legenda: Mundo Bita faz show gratuito na programação de férias do RioMar Fortaleza Foto: Divulgação

Já para o RioMar Kennedy, as atrações incluem o Authentic Games, com piscina de bolinhas e brinquedos infláveis; pista de patinação; a exposição que promove educação ambiental; castelo inflável; e programações como oficinas, espetáculos e shows.

Show do Mundo Bita

Quando: 6 de julho, às 18 horas

6 de julho, às 18 horas Onde: Estacionamento Lagoa do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Estacionamento Lagoa do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu) Gratuito.

Mais informações: @riomarfortaleza ou (85) 3066-2002

Festival de Férias

Quando: sextas, sábados e domingos de julho, sempre às 17 horas

sextas, sábados e domingos de julho, sempre às 17 horas Onde: Praça de Alimentação (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Praça de Alimentação (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu) Gratuito.

Evento Ártico

Quando: de 1º de julho a 31 de agosto; segunda a sábado, das 14 às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 20h

de 1º de julho a 31 de agosto; segunda a sábado, das 14 às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 20h Onde: Piso L2 (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Piso L2 (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu) Quanto: aluguel de roupas - R$ 30 (luva) e R$ 50 (casaco opcional)

aluguel de roupas - R$ 30 (luva) e R$ 50 (casaco opcional) Mais informações: Instagram @artico.neve.gelo

Pista de Patinação no Gelo

Quando: 7 de julho a 30 de setembro; segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 11 às 21 horas

7 de julho a 30 de setembro; segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 11 às 21 horas Onde: Praça Central do Piso L1 (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Praça Central do Piso L1 (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu) Quanto: de R$ 40 a R$ 75

Authentic Games

Quando: 4 de julho a 1º de setembro; segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 11 às 21 horas

4 de julho a 1º de setembro; segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 11 às 21 horas Onde: Praça de Eventos do Piso L1 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Praça de Eventos do Piso L1 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy) Quanto: R$ 40 por meia hora, R$ 70 por uma hora, R$ 1,00 por minuto extra

Jump Around

Quando: até 28 de julho; de quarta a domingo, das 15 às 21 horas

até 28 de julho; de quarta a domingo, das 15 às 21 horas Onde: Estacionamento do RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Estacionamento do RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy) Quanto: R$ 90 (inteira); R$ 45 (meia-entrada) comprando on-line pelo Sympla ou na bilheteria; R$ 70 para 1h (promoção exclusiva na bilheteria). 50% de desconto para pessoas com deficiência e acompanhante gratuito

Space Roller

Quando: 7 de julho a 30 de setembro; segunda a sexta, das 11 às 22 horas; sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 12 às 21 horas

7 de julho a 30 de setembro; segunda a sexta, das 11 às 22 horas; sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 12 às 21 horas Onde: Praça de Eventos 2 do Piso L1 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Praça de Eventos 2 do Piso L1 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy) Quanto: de R$ 30 a R$45

Exposição Animais Fantásticos e Como Vivem

Quando: de 2 a 24 de julho; segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 11 às 21 horas

de 2 a 24 de julho; segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriado, das 11 às 21 horas Onde: Praça de Eventos do Piso L3 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Praça de Eventos do Piso L3 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vibe Rock

Quando: todas as sextas de julho, a partir das 19 horas

todas as sextas de julho, a partir das 19 horas Onde: Praça de Alimentação do Piso L3 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Praça de Alimentação do Piso L3 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy) Gratuito.

Espetáculos Infantis

Quando: todos os sábados de julho, a partir das 17 horas

todos os sábados de julho, a partir das 17 horas Onde: Praça de Alimentação do Piso L3 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Praça de Alimentação do Piso L3 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy) Gratuito.

Oficinas Divertidas

Quando: todos os sábados de julho, de 16 às 19 horas

todos os sábados de julho, de 16 às 19 horas Onde: Praça de Alimentação do Piso L3 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Praça de Alimentação do Piso L3 (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy) Gratuito.

Espetáculos inspirados nas artes visuais na Unifor

Unindo linguagens diversas da arte, o Grupo Mirante de Teatro Unifor apresenta gratuitamente dois espetáculos infantojuvenis no Espaço Cultural Unifor. A realização das peças compõe o Projeto Arte ConVida, que comemora os 40 anos do grupo.

Legenda: Artes visuais e cênicas dialogam em programação infantil de férias na Unifor Foto: Julia Donato / Divulgação

"Por ti, Porti" se baseia na obra do pintor Candido Portinari, mostrando duas telas do artista — "Cabeça de Mulato" e "Menino com Gaiola" ganhando vida e trazendo reflexões sobre liberdade. Já "Trem das Cores", que referencia a Semana de Arte Moderna, acompanha duas palhaças que tentam se passar, com muito humor, pelas pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral.

Quando: "Por ti, Porti", no dia 13, e "Trem das Cores", no dia 27, sempre às 16 horas

"Por ti, Porti", no dia 13, e "Trem das Cores", no dia 27, sempre às 16 horas Onde: Espaço Cultural Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Espaço Cultural Unifor (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito.

K’Os Coletivo no Cuca Jangurussu

Marcando o encerramento de um projeto formativo de criação de cenas cômicas, o Grupo K’Os Coletivo encena gratuitamente a peça “O Prisioneiro” no próximo dia 17 de julho, a partir das 18h30, no Teatro do Cuca Jangurussu.

Legenda: Espetáculo 'O Prisioneiro', do K'Os Coletivo será apresentado gratuitamente no Cuca Jangurussu Foto: Freddy Costa / Divulgação

Os atores Aline Campêlo e Aldrey Rocha encenam a história de um senhor pão-duro e temente a Santo Antônio e a empregada dele que vivem em pé de guerra por conta de uma porquinha que guarda a fortuna dele. O teatro tem capacidade de 250 lugares e o espetáculo terá intérprete de Libras.

Espetáculo "O Prisioneiro"

Quando: dia 17, às 18h30

dia 17, às 18h30 Onde: Teatro Cuca Jangurussu (av. Gov. Leonel Brizola, s/n)

Teatro Cuca Jangurussu (av. Gov. Leonel Brizola, s/n) Gratuito.

Mais informações: no Instagram @kos.coletivo

Programação infantil do aniversário do Porto Dragão

Um dos equipamentos culturais do Governo do Estado do Ceará, o Hub Cultural Porto Dragão celebra neste mês de julho o aniversário de cinco anos desde a criação. Nos festejos, haverá programações voltadas ao público infantil.

Legenda: Espetáculo infantil 'As Mais Belas Coisas: Mistérios de Fim-Fim' será apresentado na programação de aniversário do Porto Dragão Foto: Mar Pereira / Divulgação

Espetáculo teatral e performance circense compõem as atrações destinadas às crianças na programação celebrativa. As duas atrações têm entrada gratuita e livre.

Performance Mais Outra Grande Besteira, de As 10 Graças de Palhaçaria c/ Alysson Lemos

Quando: dia 7, às 16h30

dia 7, às 16h30 Onde: Poço da Draga

Poço da Draga Gratuito.

Espetáculo As Mais Belas Coisas: Mistérios de Fim-Fim, com Fátima Macedo

Quando: dia 7, às 18h30

dia 7, às 18h30 Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c - Centro)

Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c - Centro) Gratuito.

Oficinas de teatro nas Férias da Vila

A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes, equipamento de formação artística da Prefeitura de Fortaleza, preparou uma programação especial para as férias de julho.

As atividades consistem em diferentes oficinas voltadas à formação artística do público infantil e adolescente. Todas são gratuitas, mas demandam inscrição prévia.

Criação Teatral Caça ao Tesouro, com Thiberio Azevedo, para crianças de 10 a 12 anos

Quando: 9 a 12 de julho, de 9 às 12 horas

9 a 12 de julho, de 9 às 12 horas Onde: Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221, Centro)

Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221, Centro) Gratuito , com inscrições pelo site da Vila das Artes até dia 3

, com inscrições pelo site da Vila das Artes até dia 3 Mais informações: no site da Vila das Artes www.viladasartesfortaleza.com.br ou no Instagram @viladasartesfortaleza

#Teatralizando - Oficina de teatro para adolescentes, com Edivaldo Batista e Izabela Wégila, para crianças de 13 a 18 anos

Quando: 9 a 11 de julho, turmas de 9 às 12 horas e de 14 às 17 horas

Onde: Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221, Centro)

Gratuito, com inscrições pelo site da Vila das Artes até dia 3 www.viladasartesfortaleza.com.br

Mais informações: no site da Vila das Artes ou no Instagram @viladasartesfortaleza

Jogos de Improvisação para Crianças Brincantes, com Renato Rodrigues

Quando: 8 a 12 de julho; turma 1, para crianças de 7 a 9 anos, de 13 às 15 horas; turma 2, para crianças de 10 a 12 anos, de 15h30 às 17h30

8 a 12 de julho; turma 1, para crianças de 7 a 9 anos, de 13 às 15 horas; turma 2, para crianças de 10 a 12 anos, de 15h30 às 17h30 Onde: Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221, Centro)

Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221, Centro) Gratuito , com inscrições pelo site da Vila das Artes até dia 3

, com inscrições pelo site da Vila das Artes até dia 3 Mais informações: no site da Vila das Artes ou no Instagram @viladasartesfortaleza

O Sabor das Emoções - Treinamento de Atuação para Crianças, com Thiberio Azevedo, para crianças de 10 a 12 anos

Quando: 15 a 18 de julho, de 14 às 17 horas

15 a 18 de julho, de 14 às 17 horas Onde: Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221, Centro)

Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221, Centro) Gratuito , com inscrições pelo site da Vila das Artes até dia 3

, com inscrições pelo site da Vila das Artes até dia 3 Mais informações: no site da Vila das Artes ou no Instagram @viladasartesfortaleza

Artes cênicas no Theatro José de Alencar

O centenário Theatro José de Alencar é outro espaço público da Cidade que traz programações especiais voltadas ao público infantil durante as férias. O forte será na área do circo, com diferentes opções de atrações.

Legenda: "Bem-vindo à Chico City" apresenta trajetória do humorista Chico Anysio ao público infantil no Theatro José de Alencar Foto: Cláudio A. Freitas / Divulgação

Além da linguagem circense, o equipamento também recebe, por exemplo, espetáculo musical inspirado em “O Rei Leão” e outro que aborda a infância do mestre Chico Anysio. De espetáculos cênicos na calçada a outros no palco principal, o TJA irá acolher, até, atividade direcionada para bebês a partir de seis meses de idade.

Sound Circo apresenta: “O Cheiro do Queijo” (parceria Sesc Ceará)

Quando: dia 11, às 17 horas

dia 11, às 17 horas Onde: calçada do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

calçada do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito.

Grupo Catavento de Teatro apresenta “O Rei”

Quando: dia 11, às 19 horas

dia 11, às 19 horas Onde: Palco Principal do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Palco Principal do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: de R$ 10 a R$ 60, com vendas antecipadas no Sympla

Cia. Circo do Asfalto (SP) apresenta: “Show da Percha” (parceria Sesc Ceará)

Quando: dia 12, às 17 horas

dia 12, às 17 horas Onde: calçada do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

calçada do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito.

Cia. Tem Sim Sinhô apresenta: “O Circo Só” (parceria Sesc Ceará)

Quando: dia 17, às 17 horas

dia 17, às 17 horas Onde: calçada do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

calçada do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito.

Grupo Armorial de Teatro (Maranguape-CE) apresenta: “Bem-vindo à Chico City” (parceria Sesc Ceará)

Quando: dia 17, às 19 horas

dia 17, às 19 horas Onde: Palco Principal do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Palco Principal do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito, com retirada de ingressos no Sympla

Evan Teixeira apresenta: “O Barquinho e o Seu Pescador” (parceria Sesc Ceará)

Quando: dia 19, às 18 horas

dia 19, às 18 horas Onde: Teatro Morro do Ouro (Anexo CENA) (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Teatro Morro do Ouro (Anexo CENA) (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito, com retirada de ingressos no Sympla

K’Os Coletivo apresenta: “D. Menina”

Quando: dia 21, às 16 e 18 horas

dia 21, às 16 e 18 horas Onde: Palco Principal do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Palco Principal do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito, com retirada de ingressos pelo Sympla e público limitado a 50 pessoas por sessão

"Oficinas divertidas e culturais" no Ateliê de Impressos

Espaço de fomento às artes e experimentações gráficas, o Ateliê de Impressos vai promover oficinas voltadas para crianças de 5 a 12 anos ao longo do mês de julho. A ideia é estimular a imaginação e as habilidades dos pequenos e apresentar a produção artística nordestina.

No total, serão três formações lúdicas em diferentes técnicas gráficas que serão ministradas por nomes de destaque das artes cearenses: Oficina Microzine e Poster, com Fernanda Meireles, da Loja Sem Paredes; Armoribats para Colorir, com a designer Lia Alcântara; e Monotipia Tonho e Ficho, com o artista Francisco Bandeira, sobrinho do pintor Antônio Bandeira (1922-1967).

Oficinas Férias no Ateliê