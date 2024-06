Programação de férias da Estação das Artes tem Donaleda, Luedji Luna, Iara Pamella e mais

Cinco fins de semana de shows e várias outras atividades marcam a programação de férias do Complexo Estação das Artes Belchior, no Centro de Fortaleza. Tudo acontece de 29 de junho a 28 de julho, sempre aos sábados e domingos, de forma gratuita. Donaleda, Luedji Luna e Iara Pamella são alguns dos destaques, embora as surpresas não parem por aí.

Veja também Verso Jaloo faz show gratuito no Festival Barulhinho Delas, na Estação das Artes; veja programação Verso Projeto 4rtin Sessions reúne DJs e MCs em improvisos e destaca talentos do hip hop do Ceará

O primeiro fim de semana, por exemplo, sedia a quinta edição do Festival Barulhinho Delas, no sábado (29). O evento começa às 14h e entre as atrações confirmadas estão Jaloo, expoente da música indie e eletrônica paraense, e Teto Preto, banda brasileira de música eletrônica, jazz techno, house e darkwave.

Por sua vez, iniciando o mês de julho, na quinta-feira (4) a Gare recebe a banda Donaleda, com tributo a Bob Marley. O show em homenagem ao músico jamaicano acontece desde 2001 e deve movimentar o público.

Legenda: Vanessa A Cantora integra seleção de artistas que subirão ao palco da Estação Foto: Aurélio Alves

Já a sexta-feira (5) será marcada por uma edição especial do Baila Comigo em homenagem ao Clube Santa Cruz, tradicional nas noites de domingo de Fortaleza com o forró de gafieira. Atual arrendatário do local, Zé Bandeira subirá ao palco, além da banda Arrochados do Forró.

Legenda: No roteiro de atividades, haverá edição especial do Baila Comigo em homenagem ao Clube Santa Cruz Foto: Thiago Matine

Ainda na seara dos shows, Ministereo Público Sound System e Luedji Luna igualmente marcarão presença, assim como vários outros nomes da cena: Luiza Nobel, Lia Maia, Gabriel Aragão, Marcelo Góis, Iara Pamella, Vanessa A Cantora, Selectah Tuti, Samba Maioral e Mesura já estão confirmados.

Festas e programação infantil

Outro ponto alto da programação são as diferentes festas que ocorrerão no equipamento. Voyage, Coletivo Tertúlia, A Noite Mais Triste do Mundo, Patifaria, Je Treme Mon Amour e Fervinho estão entre elas.

Legenda: Festa A Noite Mais Triste do Mundo Foto: Lilian do Rosário

Além disso, em comemoração do Dia do Rock, haverá Killer Queen e Animals cantando Pink Floyd. Durante o mês de julho, a Gare recebe também edições da Feira Negra, da Feira Mais Vinil e do Festival do Pratinho, promovido pelo Mercado AlimentaCE.

Agora, se o assunto for criança, o roteiro de atividades dos Domingos na Estação está farto. Dentre as oficinas oferecidas, destaque para "Poéticas do Giz de Cera", que utiliza o material riscante para despertar lembranças afetivas, e "PretoGravura: Oficina de Carimbaria Afrorreferenciada", cujo objetivo é construir um mural por meio de diversas experimentações em gravura de folhas, ramos e sincretizações da tradição afrobrasileira.

Legenda: Para crianças e famílias, acontecerá a Oficina de Carimbaria Afrorreferenciada Foto: Divulgação

Integram ainda a programação as oficinas “Brinquedo Óptico”, que faz uso de desenho, recorte e colagem para criação de imagens em movimento, e “Desenho de Uma Linha Só”, em referência à obra do artista espanhol Pablo Picasso.

Segundo o equipamento, programação completa e formas de acesso da Estação Férias serão divulgados nos próximos dias.

Serviço

Estação Férias na Estação das Artes

De 29 de junho a 28 de julho no Complexo Cultural Estação das Artes Belchior (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro). Formas de acesso de cada dia serão divulgadas semanalmente. Mais informações por meio dos perfis @estacaodasartes.ce e @institutomiranteceara