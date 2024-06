Jaloo faz show gratuito no Festival Barulhinho Delas, na Estação das Artes; veja programação

Com uma programação multicultural que reúne talentos femininos do Ceará e do Brasil, a quinta edição do Festival Barulhinho Delas chega ao Centro de Fortaleza no próximo sábado (29). Ao todo, 20 atrações de diversas linguagens artísticas se apresentam no Complexo Cultural Estação das Artes e no Sobrado Dr. José Lourenço, com acesso mediante 1kg de alimento não-perecível.

Um dos grandes nomes da cena indie nacional, a cantora e DJ paraense Jaloo faz o show de encerramento do evento, às 20h. No repertório, a artista deve apresentar faixas do álbum MAU, seu trabalho mais recente, lançado no ano passado.

O grupo de música eletrônica Teto Preto (SP) e a cantora e DJ cearense Angel History são outros destaques da programação musical do festival. Haverá, ainda, performances cênicas, apresentação de Bgirls, dança, oficinas artísticas e uma feira de design autoral.

Confira a programação completa:

Abertura com DJ Manu Star

Horário: das 14h às 14h20

(Palco Sertão)

Espetáculo Kinjo - Sertão Oriente, com Regina Kinjo

Horário: das 14h20 às 15h

(Palco Mar)

DJ Manu Star / Bgirls - Karolzinha e Mylena

Horário: das 15h às 15h20

(Palco Sertão)

Show #ELAFAZTUDO, com Angel History

Horário: das 15h20 às 16h

(Palco Sertão)

Performance sonora "Não Existe Superfície", com Ayla Lemos, Clau Aniz, Clarisse Aires e Izma Xavier

Horário: das 16h às 16h40

(Palco Sertão)

DJ Lola García

Horário: das 16h40 às 17h

(Palco Sertão)

Performance circense, com Okun e Ana Paula Prudêncio

Horário: das 16h40 às 17h

(Palco Sertão)

Movimento Aterra Flecha

Horário: das 17h às 18h

(Palco Sertão)

DJ Lola García

Horário: das 18h às 18h20

(Palco Sertão)

Tenologia Ballroom - Apresentação de dança com Mariah Vênus

Horário: das 18h20 às 18h50

(Palco Sertão)

DJ Negona

Horário: das 18h50 às 19h10

(Palco Sertão)

Show – Teto Preto

Horário: das 19h10 às 20h

(Palco Mar)

DJ Negona

Horário: das 20h às 20h20

(Palco Sertão)

Show – Jaloo

Horário: das 20h20 às 21h20

(Palco Mar)

Pintura corporal, com Merremii

Horário: das 15h às 16h

(Estação das Artes)

Live painting, com Dinha Ribeiro

Horário: das 15h às 16h

(Sobrado Dr. José Lourenço)

Desenho digital, com Letícia Costa

Horário: das 16h às 17h

(Sobrado Dr. José Lourenço)

Live painting, com Amanda Nunes

Horário: 16h às 17h

(Estação das Artes)

Lettering com Ana Cartazista

Horário: das 17h às 18h

(Sobrado Dr. José Lourenço)

Performance itinerante, com Mirelle Freitas

Horário: das 16h às 19h

(Estação das Artes)

Projeto Stúdio Negresca, com Ellen Santos

Horário: das 16h às 18h

(Estação das Artes)

Feira de Design Autoral

Horário: das 14h às 21h

(Estação das Artes)

Serviço

Festival Barulhinho Delas - 5ª edição

Quando: Sábado, 29 de junho

Horário: 14h às 21h | Acesso por ordem de chegada, a partir das 14h

Local: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Classificação indicativa: 18 anos

Entrada gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal)

Mais informações: @barulhinhodelas