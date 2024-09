Morre pianista Osmar Milito, grande nome do jazz e da Bossa Nova, aos 83 anos

O pianista e compositor paulistano Osmar Milito faleceu nesta segunda-feira (23), aos 83 anos. A informação foi oficialmente divulgada nas redes sociais do instrumentista. Um dos grandes nomes da música no Brasil, o artista foi figura importante para o jazz e a Bossa Nova no País.

Nascido em 27 de maio de 1941, Milito começou na carreira artística em 1964 e foi ligado a nomes como Nara Leão, Maria Bethânia, Djavan, Gilberto Gil, Jorge Ben e Elis Regina. O pianista também compôs trilhas para televisão e lançou discos como “...E Deixa o Relógio Andar!” (1971) e “Nem Paletó, Nem Gravata” (1973).

Ao longo da carreira, foram oito LPs, quatro CDs e inúmeras trilhas sonoras tanto para novelas da TV Globo como para filmes. O pianista atuou também como músico em shows de artistas de renome mundial como Liza Minelli, Sarah Vaughan, Tony Bennett e Sammy Davis Jr.

Legenda: Osmar Milito iniciou a carreira nos anos 1960 e seguia na ativa até hoje Foto: Divulgação

O artista tinha, ainda, conexão forte com o Ceará e a arte cearense. Em 2021, por exemplo, o pianista gravou o EP "MilitoFrancoMoura" com o maestro Luciano Franco e o compositor e produtor Dalwton Moura.

A proximidade de Milito com o Estado veio de antes, a partir, inclusive, da relação do artista com Dalwton. “Com o Osmar, tudo começou em um show dele que fui ver na Lapa. Cumprimentando-o depois do show, ele disse que não vinha a Fortaleza desde 1970”, lembra, sobre episódio ocorrido em 2018.

Legenda: Os cearenses Dalwton Moura e Luciano Franco (à esquerda e no meio) gravaram disco com o pianista Osmar Milito em 2021 Foto: Divulgação

A partir da conversa, veio um convite do produtor para que o pianista retornasse à Capital, o que foi concretizado em 2019. “Assim, criou vínculos com o Ceará, fazendo diversos shows no Centro Cultural Banco do Nordeste, no projeto Jazz em Cena”, afirma Dalwton.

"Todo mundo ficou apaixonado por ele, tanto musicalmente quanto do ponto de vista de amizade, de congraçamento, e começou um vínculo muito bonito", segue o produtor. Milito passou a ser presença constante em projetos e eventos cearenses, se apresentando em outras ocasiões no CCBNB e na Casa de Vovó Dedé, por exemplo.

Em fevereiro deste ano, foi uma das atrações no 25º Festival Jazz & Blues, cumprindo “antigo desejo” de tocar no evento, como ressalta Dalwton. No festival em Guaramiranga, Milito se apresentou ao lado da cantora Indiana Nomma.

Dalwton lembra, ainda, das parcerias que o pianista teve “na noite alencarina com Luciano, Edinho Vilas Boas, Hermano Faltz, Felipe Giffoni, Alex Moreira, Jorge Doudement, Paulinho Santos, Andre Benedecti... tantos outros e outras”.