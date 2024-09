Theatro José de Alencar é palco de temporada gratuita de três espetáculos nordestinos

Fortalecer a circulação teatral, a formação de público e a agenda cultural de Fortaleza são alguns dos movimentos frutos da Série Cênica Especial, que traz espetáculos do Ceará, Nordeste e Brasil aos palcos de equipamentos públicos do Governo do Estado.

Na proposta — realizada pelo Instituto Dragão do Mar em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará por meio de patrocínio do Itaú via Lei Federal de Incentivo à Cultura —, o Theatro José de Alencar acolhe uma temporada totalmente gratuita de três espetáculos nordestinos.

Neste sábado (21) e domingo (22), será apresentada a peça “1877”, da Trapiá Cia Teatral, de Caicó (RN). Depois, em novembro, o equipamento recebe os espetáculos “E.L.A.” e “Monga”, da cearense Jéssica Teixeira.

Veja também Verso Drama cearense “Quando Eu Me Encontrar” cria identificações emocionais para dialogar com o público Verso Para além de ícone cult, Kafka é humanizado em espetáculo teatral baseado em suas cartas ao pai

Após dois anos de pesquisa em diferentes fontes para “entender profundamente” a Grande Seca — fenômeno ocorrida no sertão nordestino durante o período imperial, considerado o mais devastador da região —, a Cia Trapiá de Teatro (RN) montou o espetáculo “1877”.

A produção, que tem pesquisa, direção e texto de Lourival Andrade, aborda os impactos ambientais, financeiros e sociais da histórica da seca, baseando-se em fatos reais e registros de nomes como Rodolfo Téofilo, José do Patrocínio, Josué de Castro e Silvino Pirauá de Lima.

Legenda: Espetáculo ficcionaliza período histórico real vivenciado no sertão nordestino Foto: Brunno Martins / Divulgação

“Como também sou professor de História da UFRN e docente do Mestrado que tem como área de concentração a História dos Sertões, estes textos foram se encaixando para montar os discursos e as ações daquele momento”, explica Lourival.

O artista salienta “que muitos dos fatos narrados no espetáculo realmente ocorreram e deram impulso para pensar outros desdobramentos ficcionais”.

“Como diretor, busquei construir uma teatralidade que dialogasse com o passado, mas que conectasse com um teatro contemporâneo, em que os atores e atrizes participam da encenação, não somente interpretando personagens, mas atuando como cidadãos”, segue.

A base histórica e a criação a partir dela agem em prol de reflexões que traçam paralelos entre as problemáticas de outrora, ligadas à seca, e diferentes questões contemporâneas, dos impactos da pandemia aos da crise climática e ambiental no País.

“Aí está o ponto chave. A História nunca se repete, mas conseguimos traçar eventos que se assemelham em potencialidade no passado e no presente. Estamos vivendo ciclos de secas cada vez mais prolongadas que dificultam a vida de milhões de brasileiros”, reflete Lourival.

O diretor aponta que, da mesma forma que o governo imperial à época “não estava preparado e por vezes preocupado com a calamidade da seca, atualmente também os governos não se deram conta do impacto dos efeitos climáticos em nossas vidas”.

Ele interliga, ainda, o contexto da epidemia de varíola que assolou o sertão com a pandemia da covid-19.

A circulação da peça de forma acessível a partir do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura é celebrada por Lourival, que cita políticas públicas do tipo como “fundamentais”.

“Sem elas é quase impossível fazer circulações pelo país de espetáculos cênicos. Ainda mais com a possibilidade de gratuidade, democratizando as políticas públicas de cultura”, ressalta.

Legenda: Programação do Theatro José de Alencar é potencializada com circulação de peças do projeto Foto: Ismael Soares

“Esperamos que estas ações se multipliquem e que mais e mais espetáculos tenham a oportunidade, que nós estamos tendo, de apresentarem suas obras num espaço como o Theatro José de Alencar, um dos mais importantes do País”, avança o diretor.

Gestora-executiva do TJA, Natália Escóssia define as obras que chegam a partir da Série Cênica Especial como "importantes espetáculos da cena artística nordestina" e destaca a relevância de projetos como esse para o equipamento.

Legenda: Espetáculo cearense "E.L.A.", de Jéssica Teixeira, será apresentado em novembro na programação do projeto Foto: Guto Muniz / Divulgação

“Desempenhando significativos papeis na vida cultural cearense, através do Contrato de Gestão, o TJA estrutura-se para garantir a realização de programas, serviços e atividades permanentes, executando políticas públicas para as artes, por meio do programa Teatro Difusão”, inicia.

A diretora segue ressaltando que, "de forma democrática, o Theatro realiza atividades de programação artístico-culturais de múltiplas linguagens, que acontecem via Convocatória, convites diretos e pautas espontâneas". Neste sentido, a realização do atual projeto traz "fôlego e potência" ao equipamento.

“A verba já existente para a realização das ações, nesse equipamento simbólico de referência artística e turística, ganha fôlego e potência com a iniciativa Série Cênica, que promove acesso à cultura, enquanto direito fundamental”, elabora Natália.

Legenda: Jéssica Teixeira apresenta ainda o espetáculo "Monga" na programação da Série Cênica Especial Foto: Camila Rios / Divulgação

Diretor de ação cultural do Instituto Dragão do Mar, Lenildo Gomes partilha que o foco do pensamento do projeto foi “nas políticas públicas de circulação e promoção de intercâmbio entre as diversas áreas das artes cênicas”.

Esta intenção se concretiza, por exemplo, na priorização de espetáculos nordestinos para o projeto e na busca por expandir a circulação de obras como as cinco que compõem a Série Cênica para além do circuito de festivais de teatro.

Assim, a ação fortalece os dois equipamentos cearenses “como espaços abertos para intercâmbios e processos criativos distintos”. Lenildo ainda credita o TJA e o Cineteatro, a partir do acolhimento dos espetáculos, como “pontos de circulação e encontro de diferentes estéticas”.

O diretor ressalta, também, o diálogo da realização do projeto com iniciativas e curadorias próprias dos dois equipamentos. “Tanto o Cineteatro São Luiz quanto o Theatro José de Alencar seguem diretrizes curatoriais alinhadas às políticas públicas, orientando suas programações conforme essas diretrizes”, aponta.

“Na seleção dos espetáculos, além de valorizar a qualidade estética e a relevância artística, a curadoria priorizou a diversidade temática, escolhendo obras que dialogam com questões contemporâneas, como a diversidade e o território nordestino, incluindo discussões sobre a seca. Essa curadoria reflete um compromisso em atender a uma demanda artística atual, conectando as produções aos contextos culturais e sociais do Nordeste” Lenildo Gomes diretor de ação cultural do Instituto Dragão do Ma

No Cineteatro

A proposta do projeto inclui ainda o palco do Cineteatro São Luiz. Foi nele que o projeto começou, em agosto, com sessões do monólogo “Pequeno Monstro”, do cearense Silvero Pereira. Também será nele o encerramento da Série Cênica, com “Macacos” (RJ), de Clayton Nascimento.

A premiada obra carioca será apresentada no equipamento no próximo dia 23 de novembro. A produção levou os troféus de Melhor Ator em importantes prêmios teatrais do Brasil, incluindo o Prêmio Shell e o Prêmio APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte.

Detalhes como horário e valor da entrada serão posteriormente divulgados pelo equipamento público.