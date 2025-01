Ceará tem 117 cidades do litoral e interior com aviso de chuvas para domingo (19); veja lista

O Ceará deve continuar recebendo chuvas neste domingo (19), conforme um novo aviso de precipitações intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A lista inclui 117 municípios na categoria de "perigo potencial".

O sexto aviso consecutivo, válido até as 10h de amanhã, cobre todas as cidades do litoral, a porção leste do Estado e a maior parte do Cariri.

Nesses locais, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Contudo, há "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Legenda: Mapa elaborado pelo Inmet Foto: Inmet

Para evitar acidentes, o Instituto recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra sugestão é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão para o CE neste fim de semana

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) explica que, neste sábado (18), há indicativo de predomínio de tempo estável, embora possa ocorrer chuva com intensidade variando de fraca a moderada em todas as macrorregiões.

No domingo (19), pode haver aumento da nebulosidade, com chuvas mais expressivas no noroeste e centro-sul do Estado.

Sábado (18)

Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Tarde: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no interior da macrorregião do Litoral de Fortaleza. Nas demais macrorregiões, há previsão de chuvas isoladas.

Noite: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuvas isoladas no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Domingo (19)

Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Tarde: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as demais macrorregiões.

Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Cidades com aviso de chuvas intensas