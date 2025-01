Sisu 2025: veja nota de corte para universidades federais do Ceará neste sábado (18)

Com as notas em mãos, os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 iniciaram, na última sexta-feira (17), o processo para conseguir ingressar numa universidade pública via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O Diário do Nordeste divulga neste sábado (18) a primeira rodada de notas de corte da ampla concorrência para universidades do Ceará, liberadas para consulta às 8h.

Consultar os dados pode servir como parâmetro para candidatos saberem se conseguem conquistar a vaga pretendida.

A nota de corte é a menor pontuação que o candidato precisa tirar para ficar entre as vagas reservadas para o curso selecionado. Ou seja, é a nota do último candidato classificado.

É preciso considerar informações como a instituição, o curso e a modalidade (ampla concorrência ou tipo de cota). As pontuações em cada situação são diferentes.

Relembre as notas finais de 2024 na UFC, UFCA e Unilab.

Que horas sai a próxima nota de corte?

A nota de corte é definida durante o período de inscrição do Sisu e é calculada uma vez ao dia, com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos.

Atenção: a mudança da nota de corte não é automática. Ela é modificada conforme “a fila” dos inscritos vai andando e só aparece no dia seguinte. A nota final é fechada após o último dia de inscrição, que neste ano será na terça-feira (21).

Segundo o Sisu, a próxima classificação parcial será divulgada em 19/01/2025, a partir de 0h.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior. É preciso ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro.

Confira abaixo as notas de corte da ampla concorrência por curso nas universidades federais do Ceará:

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Medicina (Fortaleza): 803,22

Medicina (Sobral): 798,00

Direito (Fortaleza - Integral): 765,62

Direito (Fortaleza - Noturno): 749,96

Administração (Fortaleza - Integral): 676,84

Administração (Fortaleza - Noturno): 671,78

Arquitetura e Urbanismo (Fortaleza): 726,18

Ciência da Computação (Fortaleza): 759,36

Ciência da Computação (Crateús): 679,82

Engenharia de Computação (Fortaleza): 756,66

Engenharia de Computação (Sobral): 693,86

Engenharia de Computação (Quixadá): 668,50

Engenharia de Software (Quixadá): 691,90

Engenharia de Software (Russas): 672,34

Engenharia Civil (Fortaleza): 698,42

Engenharia de Alimentos (Fortaleza): 631,44

Enfermagem (Fortaleza): 720,54

Odontologia (Fortaleza): 746,36

Odontologia (Sobral): 748,56

Psicologia (Fortaleza): 737,96

Psicologia (Sobral): 722,18

Fisioterapia (Fortaleza): 717,76

Jornalismo (Fortaleza): 698,88

Publicidade e Propaganda (Fortaleza): 686,54

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Itapajé): 669,40

Biotecnologia (Fortaleza): 695,28

Gastronomia (Fortaleza): 669,98

Redes de Computadores (Quixadá): 598,44

Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Medicina: 781,14

Ciência da Computação: 746,28

Engenharia Civil: 658,49

Medicina Veterinária: 698,43

Design: 675,11

Ciências Contábeis: 671,98

Administração: 651,56

Administração Pública: 653,70

Jornalismo: 682,35

Agronomia: 608,91

Biblioteconomia: 598,78

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)*

Medicina (Campus Baturité): 850,94

Pedagogia (Campus da Liberdade): 755,73 (apenas uma vaga de ampla concorrência disponível)

Engenharia da Computação (Campus das Auroras - Redenção): 721,26

Serviço Social (Campus das Auroras - Redenção): 688,05

Enfermagem (Campus das Auroras - Redenção): 713,96

Farmácia (Campus das Auroras - Redenção): 711,28

Letras - Língua Portuguesa (Campus das Auroras - Redenção): 673,94

Matemática (Campus das Auroras - Redenção): 559,59

Ciências Biológicas (Campus das Auroras - Redenção): 676,61

Administração Pública (Campus das Auroras - Redenção): 627,48

*Em diversos cursos, ainda não há nota de corte porque a quantidade de candidatos inscritos é inferior à quantidade de vagas.