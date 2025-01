Escola do Ceará erra, inscreve alunos no Enem como treineiros e Seduc aciona Inep para garantir acesso ao Sisu

Após meses de espera, milhares de estudantes brasileiros, nesta sexta-feira (17), dão continuidade a um processo que pode assegurar uma grande conquista: o acesso à sonhada vaga na universidade, com a abertura das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Mas, no interior do Ceará, na área rural da cidade de Iracema, um pequeno grupo de estudantes da rede pública vivenciou uma tensão e quase viu, nesta semana, devido a um erro na inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), esse momento se transformar em pesadelo.

Alunos da Escola de Ensino Médio Enéas Olímpio da Silva, em Iracema, mais precisamente um grupo de sete estudantes do 3º ano, moradores da Serra dos Bastiões, foram surpreendidos ao não terem acesso às notas do Enem na segunda-feira (13).

Isso ocorreu porque, na inscrição, conforme relata uma das estudantes, constava, até a noite desta quinta-feira (16), que eles eram treineiros, ou seja, não teriam concluído essa etapa de ensino ainda. Assim, eles não tiveram acesso às notas durante a divulgação junto aos demais candidatos do Brasil inteiro, na última segunda-feira (13), (a divulgação será em março) e passaram a semana na incerteza se iriam ou não poder acessar o Sisu, que abre à meia-noite desta sexta-feira (17).

Após queixas e mobilizações, a situação está sendo contornada e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) acionou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para garantir o acesso dos estudantes às notas.

O erro, segundo o grupo, foi da própria escola, já que, embora a inscrição no Enem seja responsabilidade de cada aluno, é uma prática na instituição que a gestão escolar cadastre os alunos que desejam participar da prova.

A situação detectada desde segunda-feira (13) e já comunicada à escola na ocasião foi informada ao Diário do Nordeste nesta quinta. No decorrer da apuração, a Seduc, a princípio informou, em nota, que durante a inscrição do Enem, as escolas disponibilizam “o laboratório de informática para que o aluno possa utilizar os equipamentos. No entanto, o processo de inscrição no Enem é individual e deve ser realizado exclusivamente pelo estudante na Página do Participante, utilizando o login único da plataforma gov.br.”

E comunicou que estava em contato com o Inep. No começo da noite, a pasta afirmou que "já estava em tratativas com o Inep, que incluirá os estudantes no banco de dados para o SiSU". Horas depois, os estudantes confirmaram ao Diário do Nordeste que a nota havia sido disponibilizada na noite desta quinta-feira.

Grupo afetado

O grupo afetado pelo erro não estuda na sede da escola estadual na área urbana de Iracema. Esses alunos frequentam as aulas em um anexo (uma escola municipal cujo uso é cedido também para a rede estadual) situado no distrito onde moram. No total, na extensão (como é chamado o anexo escolar), em 2024, havia 18 alunos no 3º ano.

Antes da situação ser resolvida, uma estudante (que optamos por não identificar) e os pais de outros alunos denunciaram a situação nas redes sociais. Egressos da escola e integrantes do movimento estudantil secundarista também se manifestaram, cobrando, no perfil oficial da escola, um posicionamento relacionado ao equívoco na inscrição do Enem.

De acordo com a estudante, dos 18 integrantes da turma, 11 optaram por fazer o Enem, e desses, 3 fizeram a própria inscrição. Os demais teriam sinalizado, no início do ano, que desejavam fazer a prova, “e a escola, como faz todos os anos, ficou responsável por fazer a inscrição, lá na sede, na área urbana”, explica.

“Descobrimos o erro no dia em que vimos a nota do Enem. Nós fomos prejudicados. Nossa nota não aparecia. Colocamos no grupo da escola e fomos olhar na inscrição, e estava lá que a gente não estava cursando o último ano. E a escola só dizia pra gente que não tinha mais o que fazer”, disse a aluna na tarde desta quinta.

Ela, que estuda à noite, das 18h15 às 21h30, e contratou um cursinho online em 2024 para auxiliar nos estudos de preparação para o Enem, relatou que ficou bastante frustrada e indignada com a situação. A estudante-trabalhadora, já que divide a rotina entre a escola e o emprego em uma churrascaria, conta que sonha em ingressar no curso de Nutrição.

Legenda: Mensagem postada nas redes sociais

Mobilização para tentar reverter

“Perderam não só um ano, são três anos se preparando para isso, para agora não dar em nada. Eu não me conformo com isso. Uma coisa é você saber que não vai entrar em uma faculdade porque você não conseguiu chegar na que você precisa. Outra coisa é você saber que não vai entrar por conta de um erro”, escreveu uma mãe de aluna afetada .

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Ceará também ajudou no caso enviando um ofício à Secretaria Estadual da Educação (Seduc) solicitando ajuda aos estudantes que foram prejudicados. O secretário-geral da UBES, Gabriel Nepomuceno Frota, explicou que foi requerido à Seduc o contato direto com o Ministério da Educação e com o Inep na tentativa de remediar essa situação.

Durante o dia, o Diário do Nordeste entrou em contato com a direção da escola, que informou apenas que os esclarecimentos seriam repassados pela Seduc. Na apuração, a pasta estadual foi questionada ainda à tarde se houve a constatação do erro, se já foi apurada a responsabilidade, o que seria feito e o número preciso de alunos afetados pelo equívoco.

A pasta retornou no começo da noite informando que na Escola Enéas Olímpio da Silva, diz a Seduc, 100 estudantes da 3ª série do Ensino Médio se inscreveram no Enem. E afirmou que “já estava em tratativas com o Inep, que incluirá os estudantes no banco de dados para o SiSU.”

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Inep para buscar esclarecimentos sobre a situação e aguarda a resposta.