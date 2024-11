Enem para 'treineiros': saiba quando deve sair a nota da prova de 2024

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que realizaram o certame na condição de "treineiro" terão que esperar mais tempo que os regulares para ter acessos aos resultados. Assim como nos anos anteriores, os inscritos na categoria acessarão as notas das provas apenas 60 dias após a divulgação do resultado oficial — previsto para 13 de janeiro de 2025.

Então, caso não haja mudanças no cronograma, as notas do grupo devem ser publicadas em março do próximo ano.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) considera "treineiros" os indivíduos que realizam a prova visando apenas uma autoavaliação de conhecimentos. Se encaixam nesse grupo os seguintes perfis:

participante que concluirá o ensino médio após o ano letivo de 2024;

candidato que não esteja cursando e não concluiu o ensino médio.

Apesar de estarem submetidos às mesmas regras que os participantes regulares do Exame, os "treineiros" não podem utilizar os resultados individuais para ingressar no ensino superior ou em programas governamentais de financiamento, ou apoio ao estudante da educação superior.