Quando sai a nota do Enem 2024 para treineiros? Veja data prevista para divulgação do resultado

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que realizaram a prova na condição de treineiros — ou seja, que não concluíram e não estão em processo de conclusão do Ensino Médio — só terão acesso aos resultados após a liberação das notas dos demais candidatos.

As notas gerais foram divulgadas nesta segunda-feira (13), pelo Ministério da Educação (MEC), e podem ser acessadas pela Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o edital do certame, os resultados dos treineiros são disponibilizados aproximadamente 60 dias após a divulgação dessas notas gerais. Como não há uma data exata, a estimativa é de que os treineiros saibam seu desempenho apenas entre 13 e 15 de março.

O que são treineiros?

Treineiros são pessoas que se submetem ao Enem como forma de avaliar seus conhecimentos, não para entrar diretamente em uma instituição de ensino superior.

Se encaixam neste grupo os perfis:

Participante que concluirá o Ensino Médio após o ano letivo de 2024;

Candidato que não esteja cursando e não concluiu o ensino médio.

