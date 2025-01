Saiba que horas a nota do Enem será divulgada pelo Inep

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 serão divulgados às 10h desta segunda-feira (13) pelo Ministério da Educação (MEC). Para conferir as notas, os participantes devem acessar a "Página do Participante", no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio da conta Gov.br.

O Enem é o meio de ingresso em universidades públicas do País, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que terá inscrições abertas entre os dias 27 e 31 de janeiro. Em março, cerca de 60 dias após a divulgação das notas, os inscritos poderão ter acesso ao espelho da redação — usado exclusivamente para fins pedagógicos.

Os estudantes também poderão aplicar a nota do Enem em faculdades particulares por meio do Programa Universidade Para Todos (Prouni), que garante bolsas de até 100% nessas instituições, ou pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Nesta segunda, o MEC também apresentará mais detalhes sobre o Pé-de-Meia Licenciaturas, que visa incentivar o ingresso, a permanência e a conclusão em cursos de licenciatura de estudantes com alto desempenho no Exame.

Como funciona a nota do Enem?

O cálculo que determina os resultados do Enem é feito de forma diferente de outros testes. A prova adota um modelo conhecido como Teoria de Resposta ao Item (TRI), que não leva em conta apenas o número de questões corretas, mas também a coerência das respostas dos participantes.

Segundo o MEC, o cálculo do sistema do Enem considera as seguintes variáveis:

Parâmetro de discriminação : diferencia os participantes que dominam dos que não dominam o que é avaliado pela questão.

: diferencia os participantes que dominam dos que não dominam o que é avaliado pela questão. Parâmetro de dificuldade : avalia a complexidade da questão. Quanto mais difícil o item, maior seu valor.

: avalia a complexidade da questão. Quanto mais difícil o item, maior seu valor. Acerto casual (chute): considera a probabilidade de um participante acertar a questão sem dominar a habilidade exigida.

Isso significa que o TRI consegue determinar, por exemplo, se um aluno "chutou" questões da prova. Como o Enem é dividido em questões fáceis, médias e difíceis, o sistema espera que esse estudante acerte com mais frequência as questões consideradas mais leves, em vez daquelas com uma dificuldade maior.

Caso o contrário, o TRI pode classificar os itens como incoerentes, diminuindo os resultados do determinado participante por supor que, na teoria, as habilidades mais complexas exigem o domínio das mais simples.

