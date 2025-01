Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 já pode conferir os resultados individuais a partir desta segunda-feira (13). Eles estão disponíveis na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com esses resultados, os candidatos com interesse em cursar Enfermagem em universidades do Ceará podem consultar a nota de corte do ano anterior. Embora não seja a mesma de 2025, essa informação pode servir de parâmetro para quem busca o ensino superior nessa área de atuação.

Veja também Ceará Com resultado do Enem, relembre as notas de corte nas universidades do Ceará em 2024 Papo Carreira MEC divulga edital do Sisu 2025; veja o cronograma e datas de inscrição

O Diário do Nordeste compilou as notas de corte no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para Enfermagem na Universidade Federal do Ceará (UFC), que oferta o curso em Fortaleza, e na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Logomarca (Unilab), no Campus das Auroras, em Redenção.

Confira as notas por universidade e modalidade de concorrência:

Universidade Federal do Ceará (Fortaleza)

Candidato preto, pardo e indígena com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 679,44

Candidato preto, pardo e indígena com ensino médio em escola pública independentemente da renda: 690,7

Candidato quilombola com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 606,16

Candidato pessoa com deficiência com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 637,98

Candidato pessoa com deficiência com ensino médio em escola pública independentemente da renda: 666,74

Candidato aluno de escola pública com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 712,58

Candidato de escola pública independentemente da renda: 724,38

Candidato ampla concorrência: 731,82

Unilab (Campus das Auroras - Redenção)

Candidato preto, pardo e indígena com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 633,45

Candidato preto, pardo e indígena com ensino médio em escola pública independentemente da renda: 647,38

Candidato quilombola com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 576,12

Candidato pessoa com deficiência com ensino médio em escola pública e renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo:

Candidato pessoa com deficiência com ensino médio em escola pública independentemente da renda: 589,53

Candidato aluno de escola pública com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo: 653,03

Candidato de escola pública independentemente da renda: 669,7

Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino: 714,3

Candidato ampla concorrência: 714,3

O que é a nota de corte do Sisu?

A nota de corte é a menor pontuação que o candidato precisa tirar para ficar entre os que podem ser selecionados para o curso em questão no Sistema de Seleção Unificada, ou seja, é a nota do último candidato classificado para a vaga ofertada naquela seleção.

Mas, vale destacar que a nota de corte de um ano não é necessariamente a mesma que valerá no próximo. Portanto, as notas de corte de cada universidade em 2024, por exemplo, servem apenas como referência para que o candidato possa ter um parâmetro se em 2025 tem chances ou não em determinadas instituições, cursos e modalidades.

Outro aspecto que é diferenciado e merece atenção é que há notas de corte para a ampla concorrência e para as vagas reservadas dentro de ações afirmativas, como a Lei de Cotas. Logo, as pontuações em cada situação são diferentes.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Quando sairá a nota de corte de 2025?

A nota de corte é definida durante o período de inscrição do Sisu que, em 2025, será entre os dias 17 e 21 de janeiro. Ela é calculada uma vez ao dia, com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. Mas esse cálculo não ocorre em tempo real.

Assim, a nota de corte vai sendo modificada conforme “a fila” dos inscritos vai andando. E a nota é fechada somente após o último dia de inscrição. No caso de 2025, as notas de corte do Sisu só serão divulgadas a partir do segundo dia de inscrição, ou seja, no dia 18 de janeiro. O resultado da chamada regular do Sisu será divulgado no dia 26 de janeiro.