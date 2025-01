Alunos do Ceará têm maior número de redações acima de 980 pontos no Enem entre as redes públicas do Brasil

Os alunos da rede pública do Ceará que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, entre os candidatos dos 26 estados e do Distrito Federal de escolas públicas, foram os que registraram o maior número de redações com nota entre 980 e 1.000. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta segunda-feira (13). O Estado teve 32 redações, deste público, que alcançaram esse desempenho.

Minas Gerais ficou em segundo com 30 redações da rede pública com este rendimento, sendo que no estado do Sudeste uma das produções da rede pública conseguiu atingir a nota máxima. O Ceará também registrou uma nota 1.000, mas não foi entre alunos da rede pública.

Veja também Ceará Ceará está entre os 10 estados com nota mil na redação do Enem; veja locais Ceará Com resultado do Enem, relembre as notas de corte nas universidades do Ceará em 2024

No Brasil, do total de candidatos das escolas públicas, 215 tiveram redações cujas notas ficaram entre 980 e 1.000 pontos. Dentre as unidades da federação, apenas estudantes de escolas públicas do Acre, Amazonas, Roraima e Distrito Federal não conseguiram alcançar essas notas na redação.

O Ceará também teve um bom desempenho na rede pública quando observadas as notas entre 950 e 980 pontos. Nesse recorte, o Estado também tem o maior número de redações bem avaliadas, com 631 produções. No Brasil, 4.483 candidatos da rede pública alcançaram esse rendimento.

Os dados sobre o desempenho dos candidatos no Enem foram divulgados, em coletiva, pelo MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na manhã desta segunda.

As notas do Enem podem ser usadas para ingresso na educação superior via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). As inscrições seguem o seguinte cronograma:

Sisu

17 a 21 de janeiro

Prouni

24 a 28 de janeiro

Fies

4 a 7 de fevereiro

Desempenho geral na redação do Enem

No desempenho geral (unido candidatos da rede pública e privada), o Ceará foi o quarto estado com mais notas entre 980 e 1.000, com 200 redações alcançando essas notas. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram mais candidatos com esse bom desempenho.

A mesma ordem dos estados foi seguida no desempenho das redações que tiveram nota entre 950 e 980 pontos. O Ceará ficou em quarto com 2.398 produções textuais com esse índice, dentre as 31,9 mil no Brasil.

No Enem 2024, o tema da redação foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". A avaliação os candidatos são cobrados em cinco competências: