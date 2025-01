Proibição de celular nas escolas: MEC publicará decreto com regras em até 30 dias e guias para orientar redes

A lei que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos em salas de aula de escolas públicas e particulares em todo o Brasil será regulamentada em, no máximo, 30 dias, por meio de decreto. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), durante o evento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o texto, nesta segunda-feira (13).

Na prática, o decreto vai detalhar a operacionalização da lei, que já está valendo para todo o País e pode ser implementada por todas as escolas. Em decreto, o Ministério da Educação (MEC) vai, por exemplo, fornecer orientações sobre como executar restrições que já estão previstas no texto.

A medida vale para todas as etapas de ensino da educação básica e, com isso, estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio não poderão utilizar esses equipamentos durante a aula, no recreio ou nos intervalos entre as aulas. O porte dos aparelhos, porém, ainda é permitido.

“Nós estamos construindo os guias de orientação para a redes, (sobre) como as redes devem implementar, quais são os processos que elas precisam acompanhar”, afirmou o ministro, pontuando que as redes de ensino têm autonomia para construir os mecanismos que serão criados para cada escola.

Os documentos, de acordo com Camilo Santana, estão sendo criados para orientar professores, diretores de escola e secretários de Educação, além da própria família dos estudantes.

“Estamos fazendo aqui uma ação na escola, mas é importante conscientizar os pais sobre a importância de limitar e controlar o uso desses aparelhos fora da escola. Então, a gente também vai procurar fazer um engajamento com as famílias e educadores, e também um engajamento com os estudantes”, destacou.

Promoção da convivência e proteção à saúde mental

Sobre a proibição do uso de celulares também nos intervalos e recreios, Santana aponta a importância das brincadeiras e da convivência entre os estudantes nesse momento.

“Tem uma experiência no Rio de Janeiro, (feita) há alguns anos, em que uma escola decidiu abolir o celular. (...) As crianças tinham dificuldade de brincar. Nós perdemos essa cultura de, no intervalo da sala de aula, jogar futebol, brincar de bila, bola de gude, ler um livro, contar o que foi feito no final de semana, que faz parte do processo pedagógico, da interação dos alunos com os amigos”, defendeu.

Durante o evento, o ministro destacou que a lei protege crianças e adolescentes e apresentou dados sobre acesso à internet, uso de redes sociais e impactos negativos na saúde mental dos jovens.

“Nós não somos contra o acesso a tecnologias, até porque não há mais retorno no mundo de hoje. Mas queremos que essa tecnologia, que essa ferramenta, seja utilizada de forma adequada e principalmente nas faixas (etárias) importantes na vida de crianças e adolescentes”, afirmou.

Entenda a lei

Segundo o projeto de lei aprovado no Senado Federal em dezembro de 2024 e sancionado pelo presidente nesta segunda-feira (13), o uso de aparelhos eletrônicos nas salas de aula é permitido apenas para fins didáticos, conforme orientação dos professores.

A lei permite o uso em “situações de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior”. Outras exceções são as situações em que os dispositivos sejam necessários para garantir inclusão e acessibilidade de alunos e para atender a condições de saúde dos estudantes e garantir direitos fundamentais.

A responsabilidade das redes de ensino e das escolas em relação à saúde mental dos alunos da educação básica também é abordada no texto. Deve-se elaborar estratégias para lidar com o sofrimento psíquico em crianças e adolescentes, incluindo o uso sem moderação de celulares e outros aparelhos eletrônicos.

Além de treinamento periódico para detecção, prevenção e abordagem do problema, os estabelecimentos de ensino devem disponibilizar espaços de escuta e acolhimento para alunos e funcionários que estejam precisando de ajuda devido ao uso de telas e à nomofobia — nome que se dá ao medo de não ter acesso ao celular.