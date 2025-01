Pé-de-meia licenciatura: Lula dará detalhes nesta terça (14) para estudantes se inscreverem a partir de sexta (17)

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que queiram se candidatar a uma vaga no programa Pé-de-Meia Licenciaturas poderão se inscrever já a partir da próxima sexta-feira (17), quando abre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A iniciativa pioneira busca ampliar a formação de professores no país.

A informação foi reafirmada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a divulgação dos resultados do Enem 2024, na manhã desta segunda-feira (13), em Brasília.

Camilo confirmou a primeira edição do programa e disse que mais detalhes serão divulgadas na terça-feira (14), quando o presidente Lula deve anunciar um pacote de valorização a profissionais do magistério chamado "Mais Professores".

"Posso garantir que ele estará disponível nas inscrições do Sisu, a partir de sexta-feira", declarou o ministro na coletiva de imprensa. "Vamos fazer uma grande campanha para que os jovens possam ter essa informação".

O que é o Pé-de-Meia licenciatura

Pelo desenho do programa, o Ministério da Educação (MEC) pagará bolsa de mais de R$500 mensais a universitários que ingressarem no Ensino Superior para serem professores no Brasil. O anúncio ocorreu em Fortaleza, durante a Reunião Mundial sobre a Educação 2024 (Global Education Meeting – GEM), em outubro do ano passado.

Atualmente, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro e educacional destinado a estudantes matriculados no Ensino Médio público. Ele funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino. Mais de 2,5 milhões de estudantes recebem o complemento em todo o país.

Dessa forma, os alunos que optarem por fazer licenciaturas já saibam que poderão contar com a bolsa. “Vai ser apresentado esse ano para começar no próximo ano. Porque a gente quer ver se a gente consegue usar o Enem agora. A gente já quer que o aluno do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já saiba que ele vai receber uma bolsa se ele escolher a licenciatura. Ele já vai entrar na universidade com uma bolsa paga pelo governo. É uma forma de estimular”, anunciou o ministro na época.

Além da bolsa, o universitário também terá uma poupança, a exemplo do Pé-de-Meia do Ensino Médio em curso no Brasil. “Quando ele for escolher o curso que vai fazer, ele vai poder pensar que se for pra licenciatura, ele já vai receber uma bolsa”, reiterou.