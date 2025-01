Micro-ônibus tomba e cai em ribanceira em Pacoti, no Interior do Ceará

Um micro-ônibus tombou e caiu em uma ribanceira na rodovia estadual CE-065, na localidade de Sítio Gameleira, no município de Pacoti, no Interior do Ceará. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (13).

Três pessoas ficaram feridas após o acidente, sendo levadas ao hospital de Aracoiaba, na região do Maciço de Baturité, e para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, segundo confirmou a Transpryme, empresa responsável pelo veículo, ao Diário do Nordeste.

O transporte fazia a linha entre a Capital e Guaramiranga e tinha capacidade de 24 passageiros, mas apenas 15 estavam a bordo.

A cooperativa informou, ainda, que a causa do acidente teria sido a queda de uma árvore na pista. “Ao evitar a colisão, o veículo derrapou na pista molhada e tombou”, complementou.

Conforme registro preliminar dos policiais, não houve vítimas fatais no acidente. No entanto, ainda não foi possível determinar o número de feridos ou o encaminhamento realizado para aqueles que possam ter necessitado de atendimento médico.

Bombeiros não localizaram passageiros do veículo

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) explicou que, ao chegar ao local, os militares encontraram um micro-ônibus parado ao final de uma ribanceira ao lado da pista. A guarnição da Polícia Militar já atuava no local. No entanto, nem o motorista nem os passageiros estavam presentes.

“O Corpo de Bombeiros reforça a importância da atenção redobrada nas estradas, especialmente em trechos sinuosos e de serra, como os da região de Pacoti, para prevenir acidentes como este”, finaliza a nota da corporação.