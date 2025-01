Enem 2024: Brasil melhora em Linguagens e Redação, mas cai em Matemática e Humanas

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgados na manhã desta segunda-feira (13), pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O indicador mostra que o Brasil melhorou o desempenho em Linguagens e Redação, mas teve deslizes em Matemática e Ciências Humanas e da Natureza.

Na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, a proficiência média foi de 528, ou 12 pontos acima dos 516 atingidos em 2023. Em Redação, o aumento foi de 15 pontos: passou de 645 para 660, no mesmo período.

Já as outras três áreas do conhecimento tiveram uma leve queda. Matemática teve decréscimo de seis pontos, caindo de 535 para 529. Em Ciências Humanas, passou de 522 para 517; e em Ciências da Natureza, de 497 para 495. As instituições consideram resultados diferentes de zero no cálculo.

Veja as maiores e menores notas de cada área:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Maior proficiência: 796

Menor proficiência: 294

Matemática

Maior proficiência: 962

Menor proficiência: 334

Ciências Humanas

Maior proficiência: 820

Menor proficiência: 284

Ciências da Natureza

Maior proficiência: 867

Menor proficiência: 308

A média geral de todos os participantes do Enem 2024 foi de 546, considerando as quatro áreas e a Redação, um pequeno aumento em comparação com a proficiência média de 543 obtida em 2023.

Avaliação dos resultados

Questionado por jornalistas sobre o motivo da redução nas três áreas, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a Pasta vai “procurar entender”. “Caberá ao Inep e redes fazerem avaliação”, ressaltou.

Contudo, o gestor avaliou o cenário geral como “positivo” devido ao grande volume de participantes - no ano passado, cerca de 360 mil pessoas a mais fizeram a prova em relação a 2023.

“Tivemos aumento na média geral. Quando temos a ampliação de participantes, a expectativa é que essa média até diminua. Eu considero positivo”, disse.

O presidente do Inep, Manuel Palacios, também classificou que a variação foi “pequena”, e que o Instituto está realizando estudos encomendados pelo MEC “para fins de avaliação da Educação Básica".

“Os dados estão sendo esmiuçados para vermos o desempenho das redes de educação. Temos até maio, o prazo que nos foi concedido”, informou.

Acesso à universidade

Camilo Santana destacou alguns dados para incentivar as inscrições na seleção universitária. Segundo o Inep, a nota de corte média de mais de 800 cursos no Sisu 2023 foi de 569,62 pontos. Com a mesma nota obtida no Enem 2024, mais de 1 milhão de jovens teriam acesso a essas formações.

“Com uma nota de 570 pontos, o aluno pode ter acesso”, ressaltou o ministro. “Às vezes, o jovem desiste de fazer o Enem porque acha que vai tirar nota baixa e não vai ter acesso ao curso superior”.

Passo a passo: como ver o resultado do Enem?

Acesse o site do Inep e clique em “Página do Participante - Entrar com gov.br”; Insira o número do seu CPF e, em seguida, clique em “Continuar"; Digite sua senha e clique em "Entrar" para fazer o login na conta Gov.br; Depois, você será direcionado de volta à Página do Participante. Então, clique em "Resultado 2024"; Na próxima tela, selecione em “ENEM 2024”; A página exibirá as notas de cada prova do Enem e da Redação.

Para que serve a nota do Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas para ingresso na educação superior via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além disso, pode ser usada ainda para ingresso em universidades de outros países e como critério de ingresso em instituições particulares.