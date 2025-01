Com dupla nota máxima no MEC, Faculdade Inbec destaca uso de IA em graduações

A Faculdade Inbec, com sua dupla nota máxima do Ministério da Educação (MEC), firma-se como referência em inovação no Ceará ao integrar a Inteligência Artificial (IA) em toda a jornada acadêmica dos cursos de graduação.

A instituição oferece programas como Engenharia Civil (único curso no Brasil com duração de quatro anos), Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administração de Servidores e Segurança em Redes de Computadores (curso único no Brasil e aprovado com nota máxima no MEC), preparando profissionais para liderar no mercado global.

Nesta segunda-feira (13), a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi liberada para estudantes de todo o Brasil. Com matrículas abertas, a Faculdade Inbec aceita a nota do Enem como forma de ingresso nos cursos de graduação, além do vestibular tradicional da instituição. Ademais, graduados e transferidos podem ser beneficiados com bolsas acadêmicas.

A implementação da IA como base curricular transforma a experiência educacional ao personalizar conteúdos e conectar o ensino superior inteligente às demandas reais do mercado. Por meio dessa tecnologia, os alunos têm acesso a ferramentas que otimizam a assimilação de conhecimento, promovem a resolução de problemas complexos e aprimoram a capacidade de tomada de decisão.

“O principal benefício é a personalização do aprendizado, com plataformas que ajustam o conteúdo de acordo com as necessidades de cada aluno. Incorporar a IA nos currículos acadêmicos é crucial para garantir que as instituições educacionais se mantenham competitivas e preparadas para formar profissionais diferenciados no mercado. Essa integração impulsiona a inovação educacional, tornando o aprendizado mais eficiente, acessível e dinâmico”, conta a professora Odecilia Barreira, diretora acadêmica da Faculdade INBEC.

Além de inovar na estrutura, a Faculdade Inbec prioriza a preparação para o mercado de trabalho, desenvolvendo competências que ampliam significativamente a empregabilidade dos seus alunos. O uso da IA estimula habilidades essenciais, como pensamento analítico, criatividade e liderança em processos de transformação digital, atributos cada vez mais valorizados em um cenário econômico marcado pela evolução tecnológica.

Esse modelo, aliado à tecnologia de última geração, consolida a Faculdade Inbec como um hub de inovação, referência no setor acadêmico e comprometido com a formação de seus alunos, tornando-os aptos a implementar soluções inovadoras em suas áreas de atuação.

A visão de futuro reforça o compromisso da faculdade com a inovação e a empregabilidade. Tendo iniciativas que unem tecnologia e conexão com o mercado, a Faculdade Inbec reafirma seu papel como protagonista na educação superior, o que é indicado pela dupla nota máxima do MEC.

“A nota do MEC é o reconhecimento do nosso compromisso contínuo com a qualidade acadêmica. A instituição busca excelência acadêmica ao ofertar uma infraestrutura de ponta, um corpo docente altamente qualificado e um projeto pedagógico inovador, alinhado às necessidades educacionais locais, regionais e nacionais”, finaliza Odecilia.

