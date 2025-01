As notas oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 foram divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira. A informação ficará disponível a todos que prestaram o exame na página do participante.

A correção utilizada pelo exame tem como base uma metodologia específica que considera a complexidade de cada pergunta. Esse método, utilizado desde 2009, é a Teoria de Resposta ao Item (TRI), prometendo uma avaliação na qual a influência dos chutes é reduzida e avaliando o conhecimento real do estudante.

Veja também Papo Carreira Inep divulga resultado do Enem 2024 para participantes; veja como conferir Papo Carreira Resultado do Enem 2024 será divulgado na próxima semana; saiba data e como acessar nota

Como funciona a TRI?

A metodologia considera o grau de dificuldade das perguntas e o padrão de acertos e erros do aluno, classificando cada uma das 180 questões pelos graus de fácil, médio ou difícil. Além disso, o algoritmo considera a consistência das respostas.

Quando um aluno acerta questões difíceis, o algoritmo entende que ele também deverá acertar as mais fáceis. Caso isso não ocorra, o mecanismo entende a possibilidade de chute da questão.

Ainda segundo a TRI, o nível de dificuldade da questão só é definido no momento de correção das provas. As que possuem maior índice de acerto entre os participantes são consideradas como fáceis, enquanto as com menor taxa de assertividade são analisadas como difíceis.

Exatamente por isso, o cálculo da nota do Enem não é tão simples e demanda diversos fatores. Por conta da metodologia, não há como saber a real nota de cada questão, já que elas possuem pesos diferentes conforme o desempenho de cada inscrito.

Conferência de notas e Sisu

Para acessar a pontuação, é preciso acessar a "Página do Participante" com o login único da plataforma gov.br. Por lá, também é possível recuperar a senha, caso o candidato tenha esquecido.

Após a etapa de conferência das notas, o MEC deve abrir as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As notas de corte definem as pontuações mínimas para o estudante ingressar na universidade pública.

O início das inscrições deve ocorrer no dia 17 de janeiro, com prazo máximo até o dia 21 de janeiro por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.