O concurso dos Correios contou com quase 1,7 milhão de inscritos em todo o País, na disputa por 412 vagas de analista e mais de 3 mil para agente de correios. As provas foram realizadas em dezembro, e a expectativa agora é pela divulgação do resultado.

O edital do certame não divulga uma data exata para essa etapa, mas, segundo o cronograma, o resultado das provas objetivas será publicado nesta terça-feira (14). A data corresponde ao prazo de até 30 dias após a realização das provas, o que ocorreu em 15 de dezembro. A informação é dos Correios.

Como consultar?

Os candidatos poderão consultar o resultado das provas por meio do Diário Oficial da União (DOU), pelo site oficial dos Correios, ou pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora.

Os gabaritos oficiais foram divulgados no mesmo dia da prova, em 15 de dezembro. A consulta também é feita no site do IBFC.

O concurso

Mais de 1,5 milhão dos inscritos concorreram às vagas de nível médio, cujo salário inicial é de R$ 2.429,26, além de benefícios. Outros 111 mil candidatos disputaram os cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 6.872,48.

De acordo com informações divulgadas pela organizadora do certame, o comparecimento foi de 59,85%.

