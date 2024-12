Concurso Correios: IBFC divulga gabarito oficial da prova; confira como acessar

Os participantes do concurso dos Correiros, realizado no domingo (15), podem conferir os gabaritos preliminares das provas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). De acordo com informações divulgadas pela organizadora do certame, o comparecimento foi de 59,85% dos quase 1,7 milhão de candidatos que se inscreveram.

Para acessar o gabarito preliminar, o candidato deve entrar no site do IBFC, clicar em "Gabaritos preliminares / Cadernos de questões" e fazer o login com CPF e senha.

Os resultados da prova objetiva e a folha de respostas do candidato ainda não têm data para serem divulgados.

O cronograma com as próximas fases do concurso e as primeiras convocações serão anunciados em janeiro.

Cargos e remunerações do concurso

São ofertadas, ao todo, 3,5 mil vagas imediatas, sendo 3 mil de nível médio, para o cargo de carteiro, e 412 de nível superior, para diferentes áreas.

As especialidades de nível superior são:

Advogado;

Analista de sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente social;

Mais de 1,6 milhão dos inscritos concorrem às vagas de nível médio, cujo salário inicial é de R$ 2.429,26, além de benefícios. Outros 111 mil candidatos pretendem disputar os cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 6.872,48.