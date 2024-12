Concurso TRT-15: Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição termina nesta sexta (13); veja como pedir

Termina nesta sexta-feira (13) o prazo para os pedidos de isenção da taxa de inscrição para prestar o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15). O pedido deve ser feito via internet.

A taxa de inscrição da analista judiciário é de R$ 110, enquanto para técnico judiciário a quantia é de R$ 90. Os requerimentos de isenção são válidos para integrantes de família de baixa renda, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), ou doadores de medula óssea.

Regras para pedir a isenção

Ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ser membro de família de baixa renda;

Comprovar inscrição no CadÚnico por meio do Número de Identificação Social (NIS), do próprio candidato;

Comprovar qualidade da doação da medula óssea com a apresentação de documento expedido pela unidade coletora;

Como pedir a isenção?

O candidato deve acessar o site até as 23h59 desta sexta e pedir a isenção no campo de "Links e Arquivos". A partir do dia 6 de janeiro, estarão disponíveis no site os resultados da análise das inscrições com pedido de isenção. O prazo para recurso aos indeferidos será de dois dias úteis. Em caso de não aprovação, os candidatos indeferidos deverão gerar a via do boleto e pagar a inscrição até o dia 21 de janeiro.

Inscrições vão até o dia 20

O prazo para pagamento da taxa de inscrição pelos não isentos é até o dia 21 de janeiro de 2025. As inscrições para realizar a prova seguem até o dia 20 de dezembro. Com o total de 28 vagas, serão selecionados analistas e técnicos judiciários, em diversas especialidades e mais de 300 para cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 16 mil.

A avaliação dos candidatos será feita por meio de provas objetiva, discursiva e Teste de Aptidão Física (TAF), o último somente para o agente da polícia judicial. Os exames são aplicados no dia 30 de março de 2025 e contarão com 60 questões, sendo 20 de Conhecimentos Gerais (peso 1) e 40 Específicos (peso 3).

O TRT-15 tem atuação em Campinas, interior de São Paulo, e contratará os aprovados pelo regime estatutário, que garante a estabilidade aos servidores.