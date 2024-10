O que faz um agente dos correios? Veja detalhes da vaga oferecida em concurso

Novo concurso público dos Correios vai abrir 3.511 vagas imediatas na estatal em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. Do total, o maior número de vagas é para o cargo de agente dos correios, popularmente chamado de carteiro. O salário inicial do profissional é de R$ 2.429,26. A carreira é de nível médio.

Além do salário mensal, o concursado terá vale-alimentação/refeição; vale-transporte; auxílio-creche ou auxílio babá; plano de previdência complementar e plano de saúde.

Veja também Papo Carreira Concurso dos Correios tem 94 vagas para o Ceará; veja cidades Papo Carreira Gabarito do BNDES é divulgado pela Cesgranrio; veja como acessar

O que faz um agente dos correios?

Conforme edital do concurso, o agente dos correios possui dois níveis de atribuições na rotina de trabalho;

Atribuição comum:

Realizar as atividades pertinentes ao cargo de agente de correios para a consecução de sua missão. Utilizar instrumentos, equipamentos e sistemas para atender os padrões de qualidade, produtividade, segurança e exigências tecnológicas inerentes ao cargo de agente de correios Cumprir as metas estabelecidas em seu plano de trabalho, contribuindo para o resultado de sua Unidade, visando atender o plano de metas da empresa. Executar os procedimentos definidos na padronização dos processos produtivos, seguindo as normas da ECT para atender os padrões de qualidade, produtividade e plano estratégico da empresa.

Atribuições específicas:

Executar as atribuições relativas à coleta, recebimento, triagem, conferência, recondicionamento, distribuição, anotações, baixa e devolução de objetos postais, mensagens telegráficas, contratos especiais e outros produtos e serviços previstos no portfólio da empresa, pesquisando, rastreando, identificando e prestando contas dos objetos e documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando equipamentos ou meios apropriados, cumprindo as normas, inclusive as de segurança, para atender o plano de trabalho estabelecido pela empresa. Operacionalizar o processo produtivo telemático, relativo à distribuição, seguindo os padrões e normas para atender o plano de trabalho estabelecido pela empresa. Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão. Participar em caráter eventual e opcional de campanhas promocionais e sociais da empresa, divulgando produtos e serviços, sugerindo possíveis oportunidades de negócios, prestando informações sobre programas para atender as políticas governamentais e plano estratégico da empresa. (As atribuições de caráter eventual e opcional não deverão compor o plano de metas do empregado) Executar as atribuições relativas ao atendimento e vendas nas unidades de pequeno porte, seguindo os padrões e normas para atender o plano de trabalho estabelecido pela empresa. Executar outras atribuições de mesma natureza e complexidade que compõem a atividade na unidade para atender o plano estratégico da empresa.

Fases do concurso

As inscrições no concurso devem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até as 23h do próximo dia 28 de outubro. A taxa é de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (superior).

O concurso terá provas objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório; pré-admissional, constituída de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Os cargos de agente de correios terão provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões. Já para analista de correios, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova discursiva com redação de até 30 linhas.

As provas devem acontecer no dia 15 de dezembro em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.