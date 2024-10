Concurso dos Correios tem 94 vagas para o Ceará; veja cidades

O novo concurso dos Correios tem 94 vagas para cargos de nível médio e superior com postos de trabalho no Ceará. A maioria das oportunidades são para carteiros em Fortaleza (60). O certame teve edital lançado nessa quarta-feira (9) e inscrições iniciadas nesta quinta-feira (10).

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), e os interessados têm até as 23h do próximo dia 28 de outubro. A taxa é de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (superior).

Advogado - 2 vagas (Fortaleza)

Analista de Sistemas - Suporte Sistemas - 1 vaga (Fortaleza)

Arquiteto - 1 vaga (Fortaleza)

Engenharia civil - 2 vagas (Fortaleza)

Engenharia elétrica - 2 vagas (Fortaleza)

Engenharia mecânica - 2 vagas (Fortaleza)

Carteiro - 60 vagas (Fortaleza)

Carteiro - 24 vagas (Juazeiro do Norte)

>> Leia o edital para as vagas de Agente de Correios - carteiro (nível médio)

>> Leia o edital para as vagas de Analista de Correios (nível superior)

Salários

O cargo de Analista de Correios — cargo que engloba diversas áreas — tem remuneração partindo de R$ 6.872,48, podendo chegar a R$ 8,5 mil. Isso porque a estatal oferece vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400.

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, em específico, haverá um complemento salarial, a fim de atender o piso mínimo legal da categoria, atualmente fixado em R$ 10.302.

No caso do Agente de Correios (carteiro), o salário inicial é de R$ 2.429,26 e também inclui o vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400. Dessa forma, o rendimento mensal pode somar R$ 3.829,26.