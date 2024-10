Governo abre 1.500 vagas para Programa Agente Jovem Ambiental em Fortaleza; veja como se inscrever

O Governo do Ceará anunciou a abertura de 1.500 vagas do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) para selecionar jovens residentes em Fortaleza. Conforme edital divulgado pelo governador Elmano de Freitas nesta quarta-feira (9), as inscrições começam no dia 4 de novembro, exclusivamente por meio do site da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

Os candidatos selecionados ganham um auxílio financeiro no valor de R$ 200, durante 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. Além de auxílio financeiro, os jovens também recebem seguro acidente, fardamento e passam por curso de formação no formato de Ensino a Distância (EaD), com duração de 60 horas-aula e direito a certificado.

Elmano de Freitas comentou sobre o incentivo à consciência ambiental da juventude por meio do programa, que já conta com cerca de 5 mil integrantes. "Queremos abrir mais 1.500 vagas, especialmente para Fortaleza. O jovem vai ter uma bolsa de R$ 200, fardamento e curso de formação. Isso é fortalecer a consciência ambiental da juventude nas comunidades”, afirmou Elmano de Freitas.

O AJA é um programa do Governo do Ceará, desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Sema). Desde 2021, incentiva a participação de jovens cearenses em projetos que visam a preservação do meio ambiente nas comunidades. No projeto, os jovens desenvolvem competências e habilidades, ampliando as oportunidades de geração de renda e o protagonismo juvenil.

No total, 9.870 jovens já foram selecionados nos dois editais lançados de 2023 até o momento. Um edital exclusivo para povos indígenas, quilombolas, ciganos e povos de terreiro, com 300 vagas, foi publicado em março deste ano.

Requisitos

Ter idade entre 15 e 29 anos;

Estar matriculado ou ter concluído o ensino médio em escola pública do Estado do Ceará;

Estar cadastrado ou integrar família cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Não ter vínculo empregatício formal;

Residir no município cearense para o qual se inscreveu;

Não estar matriculado, cursando ou ter concluído o ensino superior.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo acontecem no período de 4 de novembro a 15 de dezembro de 2024, exclusivamente por meio do site da Sema.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar os seguintes documentos comprobatórios: