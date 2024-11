Concurso Dataprev: saiba quando será divulgado o gabarito da prova aplicada neste domingo (17)

Conforme a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso Dataprev 2024, o gabarito preliminar da prova objetiva do certame — realizada neste domingo (17) — será divulgado no portal da banca nesta segunda-feira (18).

Os participantes do concurso disputaram 236 vagas e a formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. Foram reservadas às pessoas com deficiência no mínimo 5% das vagas ofertadas. Para candidatos negros (pretos e pardos), esse percentual foi de 20%.

As oportunidades de trabalho são para todas as unidades da empresa: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. As provas, por sua vez, foram aplicadas em todos os estados.

Recursos contra questões e resultado definitivo

Os participantes do concurso podem recorrer sobre o resultado de questões contra o gabarito preliminar de 19 a 21 de novembro.

Conforme cronograma divulgado em edital, o gabarito e o resultado definitivo da prova objetiva serão publicados no portal da FGV no dia 13 de dezembro.

Salários e benefícios

As remunerações iniciais são de R$ 9.173,62 para o cargo de analista de Tecnologia da Informação (8 h dia/40h semanais); médico do trabalho (4h dia/20h semanais); e engenheiro de segurança do trabalho (8 h dia/40h semanais).

Para o cargo de analista de processamento, a remuneração inicial é de 7.103,31 (6h dia/30h semanais). Já os cargos de auxiliar de enfermagem (6h dia/ 30h semanais) e técnico de segurança do trabalho (8h /40h semanais) têm o valor inicial de R$ 3.893,95.

Além do salário-base e do adicional de atividade, que compõem a remuneração inicial, os candidatos que vierem a ser contratados receberão benefícios e vantagens previstos no Acordo Coletivo de Trabalho e normativos internos.

Entre eles estão tíquete alimentação/refeição no valor de R$1.165,20; auxílio pré-escolar ou escolar para filhos de até R$1.586,71; auxílio tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$1.230,00; seguro de vida em grupo; reembolso de assistência à saúde, conforme as regras definidas; Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Gratificação Variável por Resultado, conforme regras da empresa; possibilidade de progressão na carreira e plano de previdência complementar (Prevdata).