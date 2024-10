Prefeitura de Fortaleza abre 100 vagas de cursos gratuitos de programação e marketing para jovens

A Prefeitura de Fortaleza está com 100 vagas abertas para cursos gratuitos online e presenciais de programação e marketing, por meio do Juventude Digital (JD). As inscrições vão até o próximo dia 17 de outubro e são voltadas a jovens entre 15 e 29 anos.

Os cursos são de “Metodologias ágeis para o desenvolvimento de projetos” e de “Java para iniciantes”. Ambos possuem carga horária de 12h/aula. As aulas presenciais totalizam 20 vagas e acontecem nos laboratórios dos Cucas Mondubim e Barra do Ceará.

Estudantes da rede pública possuem prioridade nas inscrições. Moradores de bairros com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo ou muito baixo também serão priorizados.

Como se inscrever?

A inscrição é realizada diretamente no site do Juventude Digital. É preciso criar uma conta no Fortaleza Digital com um endereço válido na Capital cearense. Em seguida, é só selecionar o curso desejado e clicar em "pré-inscrição".

Uma confirmação de matrícula será manda por e-mail e também chegará na "área do aluno", no portal do JD.