Gabarito do BNDES é divulgado pela Cesgranrio; veja como acessar

A Fundação Cesgranrio divulga os gabaritos preliminares do concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta segunda-feira (14). Os participantes realizaram as provas objetivas e discursivas — para tentar uma das 900 vagas ao cargo de analista (150 para início imediato e 750 para cadastro de reserva) — nesse domingo (13).

Os gabaritos poderão ser acessados no site da instituição organizadora do certame.

O BNDES registrou 90.792 candidatos inscritos no concurso para preenchimento de cargos de nível superior. Este é o maior número de inscritos já registrado para um concurso na história do banco, considerando apenas vagas que exigem formação específica. A procura aumentou mais de 40% em relação ao último concurso, de 2012, que teve 63 mil concorrentes.

O salário inicial previsto no novo plano de cargos e salários do banco é de R$ 20,9 mil. A jornada de trabalho é de 35 horas semanais.

Essa é a primeira seleção pública para ingresso no BNDES após 12 anos. A oferta inicial é de 150 vagas para o cargo de analista e outras 750 para formação de cadastro de reserva.

O maior número de inscrições foi na ênfase Engenharia, com 15.157 pessoas. Em seguida, as ênfases mais procuradas foram: Direito (13.765), Administração (13.657), Ciência de Dados (8.321), Comunicação Social (8.095), Analista de Sistemas - Desenvolvimento (6.483), Economia (6.383), Ciências Contábeis (6.272), Arquitetura e Urbanismo (4.581), Analista de Sistemas - Suporte (3.468), Psicologia Organizacional (2.456), Analista de Sistemas - Cibersegurança (1.496) e Arquivologia Digital (658).

O resultado final das provas objetivas será divulgado no dia 27 de novembro. No dia 30 de janeiro de 2025, sairá a lista final de aprovados no concurso e os classificados para o cadastro de reserva.

Diversidade

Mais de 20% dos candidatos com inscrição confirmada se declararam pessoas negras (17,2%) ou pessoas com deficiência (3,3%) e concorrerão também às vagas reservadas para ações afirmativas.

Pela primeira vez, o banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. Já o percentual de vagas para pessoas com deficiência (PcD) foi aumentado de 5% para 15%.