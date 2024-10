Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (14)

Concursos e seleções públicas estão inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (14), com salários que chegam a mais de R$ 32 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas são para Fortaleza e também cidades do Interior do Estado. Alguns dos processos se encerram nesta semana. Confira a lista abaixo:

Professor temporário do Governo do Ceará

O Governo do Ceará anunciou, nesta terça-feira (8), uma seleção pública para a contratação de professores temporários. As inscrições vão até o dia 31 deste mês e têm taxa de R$ 150. Podem participar professores licenciados ou que estejam cursando a licenciatura.

São ofertadas vagas para professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em todas as áreas da educação básica, e para professores dos anos finais do fundamental ou do ensino médio. O salário do temporário com formação superior completa, para 40 horas semanais, será de R$ 4.668.98, além de Parcela Variável de Redistribuição (PVR) de R$ 458,83. Já o salário do professor temporário com formação superior incompleta, para a mesma carga horária, será de R$ 4.580,57.

>> Confira o edital completo

Correios

O novo concurso dos Correios tem 94 vagas para cargos de nível médio e superior com postos de trabalho no Ceará. A maioria das oportunidades são para carteiros em Fortaleza (60). O salário varia de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, a depender do cargo.

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), e os interessados têm até as 23h do próximo dia 28 de outubro. A taxa é de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (superior).

Advogado - 2 vagas (Fortaleza)

Analista de Sistemas - Suporte Sistemas - 1 vaga (Fortaleza)

Arquiteto - 1 vaga (Fortaleza)

Engenharia civil - 2 vagas (Fortaleza)

Engenharia elétrica - 2 vagas (Fortaleza)

Engenharia mecânica - 2 vagas (Fortaleza)

Carteiro - 60 vagas (Fortaleza)

Carteiro - 24 vagas (Juazeiro do Norte)

>> Leia o edital para as vagas de Agente de Correios - carteiro (nível médio)

>> Leia o edital para as vagas de Analista de Correios (nível superior)

Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com um novo concurso para professores no campi de Fortaleza, Itapajé e Russas. São 14 vagas efetivas para áreas como arquitetura, jornalismo, engenharia, gastronomia e administração.

As inscrições vão até o dia 21 de outubro, pelo e-mail de cada área correspondente, segundo descrito no edital. Os valores da inscrição variam entre R$ 76,17 e R$ 262,04.

>>> Leia o edital completo

A Universidade também está com inscrições abertas para a seleção de professor substituto, com prazo que se encerra ainda neste mês de outubro. As oportunidades são para os campus em Fortaleza, Crateús, Russas e Sobral.

Diversos setores de estudo serão contemplados, como geografia, matemática, ciências sociais, letras estrangeiras, contabilidade, administração, medicina, odontologia, enfermagem, entre outros. A remuneração varia entre R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63.

>>> Leia o edital da seleção de professor substituto

ISSEC

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) está com 12 vagas de estágio de nível superior abertas até o dia 18 de outubro. A bolsa-estágio é de R$ 831,52, acrescida de auxílio-transporte e seguro de vida.

Os candidatos devem ter cursado no mínimo 50% do de suas graduações, e ter obtido notas superiores ou iguais a 7 em pelo menos 70% das médias de disciplinas cursadas.

Os cursos e as vagas disponíveis são:

Administração (4 + 1 PCD),

Direito (3),

Serviço Social (2)

Tecnologia da Informação (2)

Para se inscrever, os alunos devem acessar o site do Issec e ir na aba "Institucional/Oportunidades" e preencher o formulário solicitado para o envio da documentação.

>>> Link do formulário

>>> Acesse o edital

Rede Sarah

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, no bairro Passaré, em Fortaleza, tem seleção pública aberta com vagas que podem chegar a R$ 32.348,41. São quatro vagas, que ficam disponíveis para concorrência até o dia 20 de outubro, por meio do site da Associação das Pioneiras Sociais (APS), mantenedora das unidades de saúde.

As vagas são para:

Cozinheiro : 1 vaga com salário de R$ 4.838,69

: 1 vaga com salário de R$ 4.838,69 Médico : 1 vaga especialidade Neurofisiologia com salário de R$ 32.348,41

: 1 vaga especialidade Neurofisiologia com salário de R$ 32.348,41 Técnico em Radiologia: 2 vagas com salário de R$ 4.654,38

>>> Acesse o edital de cozinheiro

>>> Acesse o edital de médico

>>> Acesse o edital de técnico

Concurso da Adagri

O concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) está com inscrições abertas até o dia 29 de outubro. São 480 vagas, sendo 120 imediatas, além de 360 vagas para formação para cadastro de reserva.

A remuneração inicial, com salário-base mais as gratificações, pode chegar a R$ 5.890 para o cargo de nível médio e de R$ 11.304,67 para os de nível superior. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Idecan, responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para agente fiscal agropecuário e de R$ 160 para auditor fiscal agropecuário. As oportunidades são para os cargos de agente fiscal agropecuário, de nível médio; e auditor fiscal agropecuário, com habilitações em engenharia agrônoma e medicina veterinária, ambos de nível superior.

>> Veja edital completo

Câmara Municipal de Itaitinga

A Câmara Municipal de Itaitinga está com inscrições abertas para concurso público até o dia 16 de outubro. São 18 vagas de salário entre R$ 1.830 e R$ 3 mil. Há oportunidades para profissionais com níveis médio, técnico e superior.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição para o exame varia entre R$ 95 e R$ 145, a depender do nível de ensino da pessoa que vai prestar o concurso.

>>> Veja edital

