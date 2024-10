Locais de prova do concurso BNDES são divulgados nesta quarta (9); veja como consultar

Os locais das provas de seleção do concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (9), no site da Cesgranrio, organizadora do certame. Ao todo, são 900 vagas para Analista, todas elas a serem distribuídas em 13 áreas diferentes.

A Fundação Cesgranrio aplicará a prova no dia 13 de outubro, com dados de que 90.824 candidatos realizaram a inscrição. Os aprovados no concurso receberão uma remuneração inicial de R$ 20,9 mil.

Segundo o edital, as vagas estão divididas entre áreas, com 150 destinadas ao início imediato e 750 para cadastro reserva. A área com maior número de inscritos é para cargos na área de Direito, com 13.771 candidatos, seguida da de Administração, com 13.661 inscritos.

Como acessar as informações sobre local de prova?

Os locais e horários de aplicação das provas do concurso do BNDES podem ser consultados a partir desta quarta (9), no site da empresa organizadora.

Para os candidatos, a instrução é para chegarem aos locais com uma hora de antecedência do início. No local, é preciso levar os seguintes itens:

Cartão de Confirmação de Inscrição e de Declaração de Comparecimento;

Documento de identidade original com foto utilizado para a inscrição;

Caneta esferográfica de tinta preta em material transparente.

Tanto as provas objetivas como discursivas serão aplicadas no dia 13 de outubro, com duração total de 4 horas. Elas ocorrerão em todas as 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal.

O edital aponta que serão 70 questões, distribuídas da seguinte forma: 20 questões de conhecimentos transversais, 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de língua inglesa e 35 questões de conhecimentos específicos.

Já o resultado preliminar das provas será divulgado no dia 27 de novembro.