Edital do concurso dos Correios é liberado com 3,5 mil vagas imediatas; veja detalhes

O novo concurso público dos Correios teve o edital publicado nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial da União (DOU). São 3.511 vagas imediatas, sendo 3.099 de nível médio e 412 vagas de nível superior. O salário inicial é de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, com adicional de benefícios.

As inscrições serão abertas a partir das 10h desta quinta-feira (10) no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e seguem até as 23h do dia 28 de outubro. O valor das taxas é de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (superior).

Segundo o edital, as provas devem acontecer no dia 15 de dezembro em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.

Acesse aqui o edital

Vagas

Analista de Correios (Nível superior)

Advogado

Analista de Sistemas - Desenho de Sistemas;

Analista de Sistemas - Produção;

Analista de Sistemas - Redes;

Analista de Sistemas - Suporte de Banco de Dados;

Analista de Sistemas - Suporte de Sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente Social;

Engenheiro - Engenharia Civil;

Engenheiro - Engenharia de Produção;

Engenheiro - Engenharia de Redes e Comunicação;

Engenheiro - Engenharia de Telecomunicações;

Engenheiro - Engenharia Elétrica;

Engenheiro - Engenharia Eletrônica;

Engenheiro - Engenharia Mecânica.

Agente de Correios (Nível médio)

Carteiro

Salários e benefícios

Os aprovados no cargo de Analista de Correios terão remuneração partindo de R$ 6.872,48, podendo chegar a R$ 8,5 mil. Isso porque a estatal oferece vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400,00.

No caso do Agente de Correios (carteiro), o salário inicial é de R$ 2.429,26 e também inclui o vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400,00. Dessa forma, o rendimento mensal pode somar R$ 3.829,26.

Fases do concurso

O concurso será composto pelas seguintes fases:

provas objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório;

pré-admissional, constituída de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Os cargos de Agente de Correios terão provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões.

Já para os de Analista de Correios, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, mais prova discursiva com redação de até 30 linhas.