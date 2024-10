Prazo para pedido de isenção para concurso dos Correios termina nesta sexta (11); veja como fazer

Candidatos que desejam se inscrever de forma gratuita no concurso dos Correios devem solicitar isenção do pagamento até esta sexta-feira (11), data em que se encerra o prazo. Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea estão aptos a fazer o pedido.

Conforme os editais do concurso, o pedido de isenção do pagamento da taxa deve ser realizado após o fim do processo de inscrição, que está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Veja também Papo Carreira Concurso dos Correios tem 94 vagas para o Ceará; veja cidades Papo Carreira Inscrições para o concurso dos Correios começam nesta quinta (10); veja editais e vagas

Os candidatos que não se encaixam nos requisitos devem pagar a taxa de inscrição. Os valores são de R$ 39,80 para o cargo de nível médio (carteiro) e R$ 42 para as vagas de nível superior. Nesse caso, as inscrições vão até 28 de outubro.

Como solicitar a isenção?

Quando o candidato finalizar a inscrição, o próximo passo é clicar no campo 'Solicitar isenção do valor da inscrição'. Logo em seguida, é preciso informar se é inscrito no CadÚnico ou doador de medula óssea.

Caso o participante seja inscrito no CadÚnico, ele deverá indicar o Número de Identificação Social (NIS) que possui. A banca vai verificar a veracidade das informações diretamente com o órgão gestor do programa.

Os doadores de medula óssea, em contrapartida, deverão anexar no site o documento de identidade e um atestado ou laudo emitido por um médico de uma entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde. Esse mesmo documento deve comprovar a doação de medula, inclusive com a data do procedimento.

A lista de isentos será divulgada no dia 18 de outubro, no site do IBF, que será o responsável pela análise dos pedidos. Quem tiver a solicitação negada deverá pedir recurso das 10h do dia 19 de outubro até as 17h do dia 20. O novo resultado sairá no dia 23 de outubro.

Em último caso, para os que não forem aprovados ao fim da segunda lista, o participante poderá pagar o concurso, que deve ser feito até o dia 29 deste mês. A análise das inscrições será concluída no dia 6 de dezembro, com a divulgação da lista de candidatos, enquanto os locais de prova sairão no dia 9 de dezembro e aplicação ocorrerá no dia 15 de dezembro.

Processo seletivo

As inscrições para concurso público dos Correios foram abertas nessa quinta-feira (10). São 3.511 vagas imediatas, sendo 3.099 de nível médio e 412 vagas de nível superior. O salário inicial varia de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, com adicional de benefícios.

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até as 23h do próximo dia 28 de outubro. A taxa é de R$ 39,80 (nível médio) e R$ 42 (superior).

As provas devem acontecer no dia 15 de dezembro em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.